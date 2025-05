OFTALMOLOGIA: Giovani oculisti riuniti per esplorare le opportunità del futuro

MILANO, 16 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Da oggi, per tre giorni, 50 giovani oculisti si incontrano a Taormina per esplorare le opportunità e il futuro della carriera in oculistica grazie alla partecipazione di oltre 20 relatori esperti.

L'evento "Eye-Way to your future" si propone come un'occasione formativa e di confronto unica, interamente dedicata ai professionisti dell'oftalmologia che intendono esplorare i molteplici percorsi di carriera disponibili in questo settore in continua evoluzione.

Tre giorni intensi, ricchi di presentazioni, workshop e tavole rotonde, con un focus specifico su aspetti clinici, accademici, aziendali e tecnologici dell'oftalmologia. Tra i temi affrontati: le specialità oftalmologiche emergenti, la ricerca clinica, la carriera nel pubblico e nel privato, il ruolo della comunicazione e dei social media nella vita quotidiana di un medico, fino all'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pratica oculistica.

«Abbiamo immaginato "Eye-Way to your future" come uno spazio dinamico in cui i giovani medici possano orientarsi nel vasto panorama professionale dell'oftalmologia" – afferma il Professor Paolo Nucci, Responsabile Scientifico dell'evento –. "L'opportunità di ricevere una serie di testimonianze che possano ispirare dei giovani oculisti all'inizio della loro carriera credo sia un'opportunità professionale unica. Ascoltare testimonianze di varie figure di riferimento nei vari ambiti, dalla chirurgia alla ricerca, dal volontariato alla carriera universitaria, dall'ospedale pubblico al privato, fino alla possibilità di lavorare in azienda, penso sia molto arricchente. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti e ispirazione per contribuire a costruire un percorso professionale di successo e soddisfazione».

Il programma dell'evento si articola su tre giornate. Si parte con le testimonianze dirette di professionisti affermati in diversi settori oftalmologici, per poi affrontare le competenze richieste nei diversi contesti lavorativi. Ampio spazio è riservato anche agli aspetti pratici legati alla professione: ricerca clinica, fiscalità, aspetti legali, uso consapevole dei social media e impatto dell'AI.

Tra gli interventi anche quello del CEO di NTC, Riccardo Carbucicchio, che racconterà come avviare la carriera in un'azienda farmaceutica: "Riteniamo che supportare la formazione e la crescita dei professionisti del futuro sia parte del ruolo di aziende serie che vogliono collaborare nel lungo termine con una classe di specialisti. Come azienda farmaceutica con un forte DNA scientifico e una vocazione internazionale, NTC cerca di sostenere i giovani oculisti in questo percorso, con responsabilità e passione".

NTC Srl è una società italiana specializzata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e nutraceutici. Opera a livello globale come azienda B2B, vendendo a circa 250 partner in quasi 100 paesi. Il portafoglio di prodotti è ampio, principalmente in oftalmologia.

NTC ha una divisione italiana che si è affacciata nel 2017 sul mercato locale. È un'impresa farmaceutica dinamica, dedicata esclusivamente all'oculistica, con un'offerta terapeutica che spazia dall'infiammazione alla terapia antibiotica, dalle allergie stagionali e perenni alla blefarite e alla secchezza oculare.

Sito web: www.ntcpharma.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2685597/Riccardo_Carbucicchio.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2685596/Nucci.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/oftalmologia-giovani-oculisti-riuniti-per-esplorare-le-opportunita-del-futuro-302452946.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire