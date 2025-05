GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il mercato delle valute digitali sta entrando in una nuova fase di consolidamento normativo, con la conformità delle stablecoin che diventa un punto focale per il settore. Per rispondere alle richieste globali in materia di audit delle riserve delle stablecoin, trasparenza delle informazioni e antiriciclaggio (AML), OFUYC ha lanciato il "Piano di audit di conformità delle stablecoin e di sviluppo innovativo". Questo piano mira a costruire meccanismi di audit delle riserve più solidi e nuovi modelli di cooperazione transfrontaliera in materia di conformità, migliorando la capacità di OFUYC di applicare le normative su più fronti e offrendo nuove idee per la sicurezza e la sostenibilità operativa delle stablecoin nell'ecosistema degli asset digitali.

Contesto del settore e aggiornamento della conformità delle stablecoin

Le stablecoin sono apprezzate dal mercato perché sono collegate a valute fiat o asset specifici, ma le autorità di regolamentazione stanno prestando sempre più attenzione alle riserve di attività sottostanti, ai flussi di fondi e ai rischi di conformità. Molte giurisdizioni hanno introdotto politiche che richiedono agli emittenti di stablecoin di condurre audit delle riserve, divulgare le condizioni di custodia dei fondi e rendere pubblici i risultati degli audit. Inoltre, alcuni paesi hanno rafforzato il monitoraggio antiriciclaggio per le transazioni transfrontaliere di stablecoin. Di fronte a queste sfide, OFUYC estende la sua strategia "la conformità prima di tutto" al settore delle stablecoin, impegnandosi a costruire una catena di audit di conformità completa, promuovendo la trasparenza delle riserve, l'allerta sui rischi e gli standard di interazione compatibili con le normative locali. Anche gli esperti del settore avvertono che se le stablecoin non soddisfano i requisiti normativi, potrebbero affrontare restrizioni più severe.

OFUYC rafforza gli audit e la gestione del rischio

Per affrontare le sfide, OFUYC ha proposto tre misure chiave: primo, attraverso audit più frequenti delle riserve e registri contabili verificabili tramite blockchain, garantendo che le riserve degli emittenti di stablecoin e delle istituzioni di custodia corrispondano alla quantità di token emessi e introducendo un meccanismo di supervisione multipla; secondo, considerate le caratteristiche transfrontaliere delle transazioni di stablecoin, l'aggiornamento della gestione delle autorizzazioni dei portafogli multi-firma e dei controlli in tempo reale sui rischi, analizzando le transazioni di grande valore o anomale, garantendo una risposta rapida alle potenziali violazioni; terzo, collaborando con le autorità di regolamentazione e gli auditor di vari paesi per stabilire un protocollo unificato per lo scambio di dati, fornendo supporto tecnico per la verifica e il tracciamento transfrontaliero, promuovendo la formazione di un nuovo modello di conformità transfrontaliera per le valute digitali.

Esplorazione preliminare del nuovo modello di regolamentazione degli asset digitali di OFUYC

OFUYC sottolinea che un audit di conformità approfondito richiede professionisti esperti in gestione del rischio e contabilità e utilizza un doppio processo di audit, combinando verifiche on-chain e off-chain, per validare il valore reale delle stablecoin da una prospettiva tecnica, legale e di mercato, rafforzando così la fiducia degli investitori. Con le aziende che cercano di integrare le stablecoin nei sistemi di pagamento e di regolamento, dimostrare la conformità e la sicurezza ridurrà significativamente i costi di transazione per l'e-commerce transfrontaliero e la finanza della catena di approvvigionamento. L'impegno di OFUYC non solo espande l'applicazione delle stablecoin, ma stabilisce anche un nuovo standard per gli audit del settore. Gli esperti del settore ritengono che le stablecoin siano la chiave per collegare le valute digitali alla finanza tradizionale e che se non saranno in grado di dimostrare riserve adeguate e conformità, sarà difficile ottenere il riconoscimento dalle principali istituzioni finanziarie e dagli enti normativi. L'attenzione di OFUYC non solo porta opportunità all'azienda stessa, ma promuove anche il processo di conformità del settore.

Contact Person: Luca Moretti Email:support@ofuyc.org

