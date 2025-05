Oltre L’umano: L’arte e il Design nell’epoca dell’AI

Istituto Marangoni Milano Design riunisce voci internazionali per interrogarsi su creatività, etica e intelligenza artificiale.

Milano, 14 maggio 2025 – Dopo il successo delle edizioni precedenti, è tornato Sentient Horizons, il format di Istituto Marangoni Milano Design che mette a confronto menti di fama internazionale su design, arte, scienza, AI e tecnologie emergenti.

Come evolve l’arte quando nella creazione subentra la macchina? Fin dove può spingersi la creatività con l’aiuto dell’AI? Questi ed altri interrogativi sono stati al centro dell’edizione 2025 dal titolo Seamless Singularities che ha visto come protagonisti Sougwen Chung, Mónica Bello e Massimo Chiriatti. Una vera e propria piattaforma culturale per indagare quelle “Singolarità senza soluzione di continuità” dove l’interazione tre umano e artificiale compone scenari tanto inesplorati e sorprendenti quanto coerenti.

Moderato dalla giornalista Serena Scarpello, il panel talk tenutosi presso il FLA FlavioLucchiniArt Museum – Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Il titolo si ispira al tema di ricerca dell’anno accademico 2024/25 della Scuola di Design ed è in continuità con le installazioni presentate durante l’ultima Milano Design Week

I Protagonisti di Sentient Horizons 2025:

Sougwen Chung – Founder & Artistic Director @ SCILICET

Artista e pioniera nella collaborazione creativa tra uomo e AI, è stata recentemente inserita nella TIME100 AI per la sua ricerca visiva sull’interazione tra gesto umano e sistemi automatizzati.

Mónica Bello – Art Historian & Curator, Former Head of Arts @ CERN

Curatrice internazionale che esplora i confini tra arte e scienza, ha diretto per quasi un decennio il programma Arts at CERN, portandolo a ricevere lo STARTS Grand Prize 2024.

Massimo Chiriatti – Chief Technical & Innovation Officer @ Lenovo

Voce autorevole dell’etica dell’AI, è tra i massimi esperti italiani di innovazione tecnologica e autore del saggio Incoscienza Artificiale, dedicato agli scenari evolutivi dell’intelligenza artificiale tra impatti sociali, normativi e culturali.

Con questa iniziativa, Istituto Marangoni Milano Design rafforza il proprio ruolo di piattaforma formativa e culturale aperta alla comunità scientifica e creativa internazionale, contribuendo a tracciare le nuove frontiere del design nel segno della ricerca e dell’innovazione.

Istituto Marangoni

Istituto Marangoni nasce nel 1935 a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni. Oltre 85 anni di successi nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda, dell’arte e del design. Con un bilancio formativo di quattro generazioni di studenti provenienti dai 5 continenti, è stato il trampolino di lancio per oltre 45.000 professionisti del lusso, tra i quali citiamo Domenico Dolce, Alessandro Sartori, Paula Cademartori, Gilda Ambrosio, Julie de Libran e Nicola Brognano. Secondo una recente ricerca Doxa, il Gruppo registra un importante tasso di employability del 91%, a ulteriore testimonianza della qualità dei suoi percorsi formativi e della preparazione dei suoi laureati. Istituto Marangoni conta oggi circa 5,000 studenti l’anno, provenienti da 108 differenti nazioni, nelle scuole di Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Dubai, Miami* e Shenzhen* , le capitali internazionali della moda, dell’arte e del design. Istituto Marangoni si è classificato tra le 100 migliori università al mondo nelle sue discipline secondo QS World University Ranking 2024.

* scuole in licenza

