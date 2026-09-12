OneOdio conclude con successo la sua presentazione all'IFA 2026 di Berlino.

BERLINO, 12 settembre 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio ha concluso la sua presentazione all'IFA 2026, svoltasi dal 4 all'8 settembre a Berlino. Presso lo Stand 217, Padiglione 8.2, il marchio di audio professionale ha accolto visitatori, DJ, creatori e professionisti del settore per offrire esperienze pratiche con i prodotti, esibizioni di DJ dal vivo e attività interattive.

La presentazione di quest'anno ha messo in evidenza l'attenzione di OneOdio per l'audio professionale e le esperienze di ascolto versatili, con Studio Max 2 e A70 Gen 2 in primo piano.

L'audio professionale al centro della scena

Progettato per DJ, creatori di contenuti e professionisti dell'audio, Studio Max 2 ha presentato l'ultimo approccio di OneOdio all'audio wireless professionale. Grazie alla tecnologia Rapid Wireless+ di terza generazione, offre una latenza ultra-bassa di 9 ms e fino a 120 ore di autonomia, combinando la precisione necessaria per le performance professionali e la produzione musicale con una maggiore libertà wireless.

Insieme ad esso, A70 Gen 2 ha introdotto l'ultima evoluzione della piattaforma A70 di OneOdio, che ha venduto milioni di unità. Grazie alla combinazione di flessibilità cablata e wireless con LDAC, audio ad alta risoluzione e fino a 72 ore di riproduzione wireless, offre un suono di alta qualità e permette di passare facilmente da sessioni da DJ, sessioni in studio casalinghe, giochi, spostamenti e ascolto quotidiano.

Insieme, i due prodotti riflettevano il costante impegno di OneOdio per le prestazioni professionali, la qualità del suono elevata e la flessibilità di ascolto in diversi scenari.

Musica, energia e connessione

Oltre alle dimostrazioni dei prodotti, le performance dal vivo dei DJ hanno animato lo stand OneOdio durante i cinque giorni dell'evento, permettendo ai visitatori di provare le cuffie in un contesto di performance reale.

L'attività giornaliera Spin to Win ha aggiunto un elemento interattivo, offrendo ai visitatori l'opportunità di ricevere cuffie OneOdio, merchandising esclusivo e altri premi.

Durante l'IFA 2026, OneOdio ha interagito con DJ, creatori di contenuti, appassionati di musica e professionisti del settore provenienti da diversi mercati. Sessioni di ascolto pratiche e conversazioni hanno offerto spunti preziosi su come gli utenti si muovono sempre più tra la creazione professionale, l'intrattenimento e l'ascolto quotidiano.

L'evoluzione dell'audio professionale

Il mercato audio è sempre più plasmato dalla convergenza tra prestazioni professionali e versatilità quotidiana. DJ e creatori di contenuti continuano a richiedere un suono accurato, una connettività affidabile e una bassa latenza, mentre le moderne abitudini di ascolto richiedono sempre più la libertà del wireless, una maggiore durata della batteria e transizioni fluide tra lavoro, intrattenimento e mobilità.

Questo cambiamento sta ampliando il ruolo delle cuffie professionali al di là dei tradizionali studi di registrazione e delle postazioni DJ. Prodotti come Studio Max 2 e A70 Gen 2 riflettono questa evoluzione, combinando funzionalità audio professionali con la flessibilità richiesta dagli ambienti di ascolto sempre più diversificati di oggi.

Continuare il viaggio nel suono

Le connessioni e i feedback raccolti all'IFA 2026 continueranno a guidare lo sviluppo dei prodotti OneOdio, mentre il marchio esplora nuove modalità per servire professionisti, creatori e ascoltatori di tutto il mondo.

Informazioni su OneOdio

OneOdio è un marchio di audio professionale dedicato a fornire un suono ad alte prestazioni per amanti della musica, DJ, creatori e professionisti dell'audio in tutto il mondo. Guidata dalla convinzione del "Potere della Musica," OneOdio crea esperienze audio che ispirano passione e creatività, dagli studi di registrazione e dalle esibizioni dal vivo all'ascolto quotidiano.

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