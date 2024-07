“Oniricon”, gli studenti di Accademia del Lusso celebrano Federico Fellini in Piazza del Campidoglio

Domenica 14 luglio alle 21 la sfilata nell’ambito dell’evento Ensemble – Fashion Night Academies

Gli abiti degli studenti di Accademia del Lusso sfileranno domenica 14 luglio alle ore 21,00 in Piazza del Campidoglio nel corso della seconda edizione di Ensemble – Fashion Night Academies, iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Moda, ai Grandi Eventi, allo Sport e al Turismo di Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio.

Un evento nel cuore di Roma per celebrare Fellini, che di Roma fece la sua Musa ispiratrice. I grandi creativi del passato hanno spesso contribuito a cambiare la nostra percezione della società, influenzando tendenze, stili di vita, indicando percorsi che solo il genio dei veri visionari riesce a svelare agli occhi del mondo. E questo è senza dubbio il caso di Federico Fellini. L’opera cinematografica del grande regista riminese è la sfida che Accademia del Lusso, Scuola di Alta Formazione nel comparto Fashion&Luxury, lancia quest’anno ai propri allievi del Fashion Design. A questo proposito la direzione didattica ha voluto predisporre un breve percorso di formazione per gli studenti, affinché potessero entrare nell’immaginario di Federico Fellini e comprenderne i contenuti simbolici, l’estetica, il processo narrativo. Si sono organizzati seminari, proiezioni, visite a Cinecittà, incontri di approfondimento sui temi cari al grande cineasta.

I giovani talenti dell’Accademia del Lusso hanno elaborato progetti originali, interpretando il sogno felliniano, un viaggio in chiave moderna nella visione onirica di un mondo inaspettato e in costante trasformazione. Freschezza, novità, idee che oltrepassino il confine del sogno per riemergere nella realtà contemporanea. L’arte di un monumento della nostra storia del cinema diventa ispirazione per le nuove generazioni in cerca di inediti linguaggi espressivi e territori creativi inesplorati.

“Per noi e per i nostri studenti è un onore partecipare a una kermesse tanto prestigiosa”, dichiara la direttrice di Accademia del Lusso Roma, Laura Gramigna. “Voglio ringraziare per questa opportunità l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato”.

Accademia del Lusso è la scuola italiana di alta formazione specializzata nella preparazione di profili creativi e manageriali per la moda e il design. Dal 2005 opera con l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze tecnico-pratiche fondamentali per lavorare nei vari distretti connessi al mondo del lusso. L’offerta formativa comprende Master, corsi di laurea accreditati MUR e un’ampia gamma di corsi professionali. Le sedi principali di Accademia del Lusso sono a Roma in Piazza di Spagna 9 e a Milano in via Montenapoleone 5, due luoghi simbolo della moda nel mondo.