Orisha Commerce rafforza la sua posizione strategica nel mercato dell'Europa meridionale e dell'America Latina con due nuove nomine

BARCELLONA, Spagna, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Il passaggio da Orisha Retail Chains a Orisha Commerce, l'unità aziendale di Orisha Group specializzata in soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B per il commercio unificato nel retail sia online sia offline e che integra nel suo portafoglio prodotti Openbravo, Cow Hills, Fastmag, Ginkoia, Optimizers e Wolfpack DC, rappresenta un'estensione sia al commercio digitale della sua attuale offerta di soluzioni focalizzate principalmente sul retail in negozi fisici, sia della sua struttura.

Marco de Vries, Ceo di Orisha Retail Chains da luglio 2023, manterrà la carica di amministratore delegato di Orisha Commerce a livello globale. Ma il cambiamento arriva con Mar Vieiro, che assume la responsabilità di nuova direttrice esecutiva Iberia presso Orisha Commerce, mentre Xavier Places assume il ruolo di nuovo direttore vendite per l'Europa meridionale e l'America Latina. Con queste nuove nomine Orisha Commerce rafforza la sua posizione strategica sul mercato.

Mar Vieiro assume la guida di Iberia

Mar Vieiro ha diretto la strategia commerciale di Openbravo sin dal suo arrivo nel 2022, rafforzandone la presenza nell'Europa meridionale e in America Latina. Sotto la sua direzione commerciale, l'azienda ha guidato la crescita, soprattutto nel mercato iberico, con l'acquisizione di nuovi clienti come Leroy Merlin e Obramat in Spagna e Portogallo (Gruppo ADEO), Toys R Us e Prenatal (Gruppo PRG), Sabor a España, Equivalenza e Naulover tra gli altri, e con il rafforzamento della collaborazione con clienti preesistenti come Deporvillage, Rolcar, La Europa nonché con lo sviluppo della sua rete di partner. "Nell'assumere questo nuovo ruolo, la mia priorità è promuovere la crescita e la professionalizzazione del nostro team, altamente specializzato con know-how nel retail, oltre a continuare ad essere leader nel commercio unificato, accompagnando e aggiungendo valore ai nostri clienti. "Con un'offerta solida nel retail fisico e un impegno sempre più forte e completo nel commercio online, puntiamo a continuare a stabilire tendenze e consolidare una proposta che fornisca il massimo beneficio e vantaggi speciali per il retail da parte di Orisha Commerce", spiega Mar Vieiro.

Xavier Places passa alla direzione vendite

Nel caso di Xavier Places, abbiamo una figura storica in azienda, che ricopre diverse posizioni dirigenziali e, dal 2017, è Direttore marketing globale di Openbravo, posizionandone il marchio come punto di riferimento internazionale nello sviluppo di soluzioni SaaS per il retail. Per Places, questo passaggio alla direzione vendite per l'Europa meridionale e l'America Latina è "una grande sfida, nel momento migliore. Il nostro ampio portafoglio di soluzioni e la solida proposta di valore ci rendono più preparati che mai ad accompagnare rivenditori e marchi nelle loro esigenze riguardanti il commercio unificato, rafforzando così la nostra posizione sul mercato. Tenendo presente questo obiettivo, la mia priorità sarà consolidare e far crescere il nostro portafoglio clienti, potendo contare su tutta l'esperienza e le capacità offerte da Orisha Commerce".

Informazioni su Orisha Commerce

Grazie al suo portafoglio di soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B, Orisha Commerce, un'impresa di Orisha Group, consente ai rivenditori e ai marchi di offrire ai clienti e ai partner esperienze di acquisto unificate e fluide, dalla ricerca e scoperta alla transazione, all'acquisto e al consumo attraverso tutti i punti di contatto fisici e digitali.

Con oltre 3.500 clienti, tra cui aziende di fama mondiale come Adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Equivalenza, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), con una presenza in oltre 100 paesi, Orisha Commerce attualmente gestisce oltre 60.000 punti vendita al dettaglio, tra cui casse fisse, terminali POS mobili, terminali self-service, chioschi e altri, e facilita le vendite online per più di 1.000 aziende, con un team di oltre 500 dipendenti e partner in 11 sedi in 4 paesi.

Per maggiori informazioni visitare commerce.orisha.com/en.

Informazioni su Orisha

Fondata nel 2003, Orisha è una casa editrice software europea dedicata alle aziende dei settori retail, immobiliare, sanitario, edile e agroalimentare. Fin dalla sua creazione Orisha aiuta le aziende ad avere successo offrendo soluzioni specifiche per il loro business ed essenziali per la loro attività (vendite, gestione commerciale e finanziaria, gestione delle scorte, gestione dei rapporti con i clienti, risorse umane, e-commerce, ecc.). Ogni giorno le soluzioni Orisha consentono milioni di interazioni e transazioni in un mondo iperconnesso. Sin dal 2021 Orisha è sostenuta da TA Associates, player globale di private equity e leader nel settore tecnologico. Nel 2024 Francisco Partners, una società di investimento internazionale rinomata per il suo know-how nel settore tecnologico, si è unita a TA Associates come azionista. Nel 2024 Orisha ha realizzato ricavi superiori a 300 milioni di euro. Il gruppo, nato in Francia, impiega 2.000 dipendenti in Europa e serve clienti in oltre 100 paesi.

Per saperne di più visitare orisha.com/en.

CONTATTO: Christelle Da Cunha (Direttrice Marketing) +33 647 714 571.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2602908/Mar_Vieiro.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2603532/ORISHA_Commerce_Logo.jpg

