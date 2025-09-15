OxBarrier lancia il primo programma di licenze per la sua tecnologia brevettata di capsule compostabili destinate al caffè monodose

RHENEN, Paesi Bassi, 15 settembre 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier annuncia oggi il lancio ufficiale del suo primo programma di licenze tecnologiche, frutto di oltre dieci anni di innovazione nell'imballaggio sostenibile per il settore alimentare e delle bevande. Al centro dell'offerta di OxBarrier vi è la sua tecnologia brevettata di capsule compostabili per il caffè monodose, dotata di una barriera all'ossigeno integrata, progettata per soddisfare le esigenze specifiche del settore. Questa rivoluzionaria innovazione garantisce freschezza e aroma a lungo termine, eliminando al contempo gli impatti ambientali delle capsule tradizionali.

La tecnologia è protetta da un vasto portafoglio di diritti di proprietà intellettuale. La validità di numerosi brevetti europei è stata recentemente confermata sia dalla Divisione d'opposizione sia dalle Commissioni tecniche di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, in diversi procedimenti complessi. I brevetti OxBarrier sulle capsule monodose sono stati concessi in oltre 30 Paesi, inclusi tutti i principali mercati europei, il Canada e l'Australia, creando così una solida base per partnership e accordi di licenza a livello internazionale.

Attraverso il suo programma di licenze, OxBarrier rende disponibili le proprie tecnologie a partner in tutto il mondo. Ciò permette a marchi e produttori di caffè di accelerare i propri obiettivi di sostenibilità rispondendo, allo stesso tempo, alla crescente domanda dei consumatori di soluzioni monodose compostabili e ad alte prestazioni.

Il mercato globale delle capsule e cialde da caffè è stato valutato oltre 38 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede superi i 58 miliardi entro il 2030 (Grand View Research, 2024). Tuttavia, questa crescita comporta un costo ambientale: si stima infatti che vengano generati ogni anno circa 576.000 tonnellate di rifiuti da capsule, milioni dei quali finiscono in discarica (Mongabay, 2022; Earth.org, 2024).

"Le capsule monodose sono diventate un simbolo della praticità moderna, ma hanno anche creato una sfida ambientale globale", afferma Boele Oltmans, direttore generale di OxBarrier. "La tecnologia di OxBarrier consente ai marchi di proporre capsule compostabili senza rinunciare né alla qualità né alla durata di conservazione. Il nostro obiettivo è accompagnare il settore nella transizione verso un imballaggio monodose sostenibile su larga scala: da qui il nostro impegno a 'Preserve with Purpose'".

A proposito di OxBarrier:OxBarrier è pioniera nel settore dell'imballaggio sostenibile per l'alimentare e le bevande, con una specializzazione nelle tecnologie brevettate di capsule compostabili per il mercato monodose. Convalidata dall'Ufficio europeo dei brevetti e tutelata nei principali mercati europei, la sua tecnologia è oggi disponibile a livello globale attraverso un programma di licenze. Forte di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo, la missione di OxBarrier è abilitare la transizione mondiale verso un imballaggio monodose sostenibile, aiutando i principali brand del caffè e della ristorazione a offrire prestazioni elevate senza compromessi per l'ambiente. www.OxBarrier.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771764/OxBarrier_Capsule_Top.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2771765/OxBarrier_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.