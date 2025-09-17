circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio Kirk, formalizzati 7 capi di accusa contro Tyler Robinson: sarà chiesta pena morte

Il 22enne ha confessato di aver ucciso l'attivista ai genitori e al compagno di stanza con cui aveva una relazione. Il suo Dna è stato trovato sul grilletto del fucile usato per l'assassinio

Gli omaggi per Charlie Kirk - (Afp)
Gli omaggi per Charlie Kirk - (Afp)
17 settembre 2025 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono stati formalizzati sette capi di accusa contro Tyler Robinson in seguito all'omicidio dell'esponente Maga Charlie Kirk. Il procuratore della contea dello Utah Jeff Gray a cui è stata affidata l'inchiesta ha anche anticipato che chiederà la pena di morte, "una decisione che non prendo con leggerezza, che ho preso in modo indipendente come 'attorney' della contea sulla sola base delle prove disponibili e sulle circostanze e sulla natura del crimine".

I capi di accusa

Gray ha ammesso di aver parlato con la Casa Bianca e con l'ufficio del governatore dello Utah a proposito delle accuse che avrebbe formalizzato. Le accuse comprendono omicidio aggravato e ostruzione alla giustizia.

Dichiarazioni di Robinson

Robinson, che ha 22 anni, ha confessato di aver ucciso Kirk ai genitori e al compagno di stanza con cui aveva una relazione. Il suo Dna è stato trovato sul grilletto del fucile usato per l'assassinio. "L'uccisione di Charlie Kirk è una tragedia americana", ha dichiarato Gray in una conferenza stampa. Robinson è comparso per la prima volta in tribunale ieri dove è stata disposta la detenzione senza possibilità di cauzione. Si è limitato ad annuire quando gli è stato detto che sarebbe stata chiesta la pena di morte.

In un messaggio al roommate, Robinson ha detto di aver pianificato l'uccisione per una settimana e di aver auspicato di "mantenere il segreto fino alla mia morte per vecchiaia". Quanto alle scritte incise sui proiettili (fra cui 'bella ciao'), Robinson ha detto al roommate che "rappresentano per lo più un grande meme"). In un altro messaggio, aveva scritto di non poterne più dell'odio diffuso da Kirk. "Non si possono fare i conti con un certo tipo di odio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio pena di morte assassinio Stati Uniti d'America Tyler Robinson omicidio Charlie Kirk pena di morte Utah
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza