Pagine Sì Spa supporta i piccoli Comuni nella sfida della transizione digitale

La Digital Human Company attiva dal 1996, con un team di professionisti e consulenti operativi in tutta Italia, affianca le piccole pubbliche amministrazioni nella digital transformation

Roma, 15 febbraio 2024.La sfida della digitalizzazione ha inglobato anche le Piccole Pubbliche Amministrazioni, che necessitano non solo di rendere sempre più efficace, sicura e trasparente l’interazione fra cittadino e istituzioni, ma anche di rafforzare la loro presenza on line in chiave turistica.

Tuttavia, malgrado quasi tutte le amministrazioni comunali si dichiarino pronte ad usufruire dei vantaggi legati alla transizione digitale, soprattutto nei piccoli Comuni al di sotto di 15000 abitanti si registra una carenza di profili professionali specializzati che ostacola non poco il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

“Con Pagine Sì! Digital Human Company, stimoliamo i piccoli Comuni a beneficiare dei servizi legati alla digitalizzazione. Di recente abbiamo affiancato delle piccole PA nella gestione dei fondi PNRR, con particolare attenzione alla Misura 1.4.1. con cui hanno potuto migliorare e potenziare il rapporto con l’utenza, tramite l’implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali. Col supporto di un team di professionisti interni al nostro sistema aziendale, ponendoci come dei veri e propri facilitatori, garantiamo anche ai più piccoli Comuni del Sud Italia una reale vicinanza fisica nel corso dell’intero progetto”. A dichiararlo è Massimo Damiani, consulente di Pagine Sì! Spa, la digital company italiana che da oltre 25 anni, avvalendosi di un’ampia rete di consulenti e team tecnici operativi in tutto il territorio nazionale, si impegna a supportare PMI, liberi professionisti e PA nel percorso di digital transformation che coinvolge tutti gli stakeholder.

“Pagine Sì è un’azienda eclettica che ci permette di sottoporre all’attenzione dei Comuni italiani svariati servizi web, molti dei quali finalizzati alla promozione territoriale in chiave turistico-culturale, sollecitandoli a potenziare la loro presenza on line. In tal senso, con flessibilità e rapidità, garantiamo soluzioni di comunicazione e marketing digitale che implementano il personal branding, per esempio attraverso specifici portali turistico-culturali con cui anche i più piccoli Comuni riescono a farsi notare”, proseguono le consulenti digitali Erika e Loretta Moscara.

La presenza di solidi partner esperti in comunicazione e digital transformation come Pagine Sì - risulta dunque indispensabile per le PA italiane, soprattutto per i piccoli Comuni italiani che sono ormai chiamati a “pensare ed agire in chiave digitale”. Un obiettivo cruciale quello della transizione digitale, imperdibile occasione di sviluppo per i piccoli comuni italiani che potranno offrire ai cittadini un approccio dinamico e accessibile ai servizi comunali e, al contempo, implementare e valorizzare la loro attrattività in chiave turistica e culturale.

