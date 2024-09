Paglieri presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023: un impegno concreto per un futuro sostenibile

•Presenza internazionale: prodotti venduti in oltre 50 Paesi; l'export è cresciuto dell'11,4%.

•Impegno per il territorio: rafforzato il legame con Alessandria attraverso iniziative locali e sostegno a progetti sociali.

•Benessere dei dipendenti: 170 dipendenti beneficiari di iniziative di welfare e oltre 1.000 ore di corsi di formazione.

•Sostenibilità ambientale: realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico ad Alessandria e riduzione del 19% delle emissioni di CO2.

•Innovazione: continuo impegno nella ricerca e sviluppo.

Alessandria, 16 settembre 2024 – Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, annuncia la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2023.

Il documento riflette l’impegno di Paglieri nel perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in linea con la strategia aziendale Future Vision - avviata a maggio 2022 - per guidare la crescita societaria lungo direttrici di natura industriale e di cultura organizzativa. Il perseguimento della Future Vision è prioritario per Paglieri in quanto la stessa ha l’obiettivo di rafforzare l’identità e far crescere la capacità competitiva del marchio in mercati sempre più esigenti; per questo, è stato predisposto per il raggiungimento degli obiettivi strategici un piano economico che prevede circa 27 milioni di euro di investimenti per il triennio 2024 - 2026.

“Il Bilancio di sostenibilità dimostra l’impegno di Paglieri nell’affrontare non solo le sfide future interne all’azienda, ma anche le sfide connaturate al contesto in cui operiamo, per fornire ai consumatori prodotti di qualità sempre maggiore e agli stakeholder una visione completa dell’azienda - dichiara Fabio Rossello, CEO di Paglieri - Avere un impatto positivo sul territorio e sulle persone è possibile solo grazie ad una buona politica di investimenti industriali e di capitale umano, alla riduzione delle emissioni dirette di gas clima alteranti e alla ricerca di una catena del valore sempre più adatta alle sfide ambientali, economiche e sociali del futuro.”

“Il 2023 ci ha visto affrontare tematiche legate al consumo energetico, alla gestione dei luoghi di lavoro e alla proposta Made in Italy dell’azienda. In linea con la nostra vision, i nostri obiettivi futuri prevedono un utilizzo più consapevole dei materiali e delle risorse, con una rinnovata attenzione a stakeholder e consumatori nella continuità della tradizione che ci guida da oltre 200 anni” - afferma Debora Paglieri, CEO di Paglieri.

Il modello di business di Paglieri

Da ormai sette generazioni, i valori della famiglia e della tradizione sono elementi trasversali alla base dell’implementazione e dell’evoluzione del modello di business di Paglieri. Ogni generazione che ha guidato l’azienda ha lasciato a quella successiva una realtà sana con solide basi per continuare a crescere e perdurare nel tempo. L’azienda fonda il suo modello di business sulla co-esistenza sinergica di innovazione e tradizione italiana, valorizzando nel sistema paese e all’estero i suoi brand quali simboli della qualità del Made in Italy.

Paglieri ha infatti la sua sede operativa ad Alessandria, mentre la produzione avviene per il 70% all’interno dello stabilimento di Spinetta Marengo (AL), che si estende su una superficie totale di 76.000 m². All’interno dello stabilimento sono presenti sei linee produttive per la cosmetica, due linee per il talco e una linea di ammorbidenti.

Nel 2023, Paglieri ha raggiunto un fatturato netto di 203,1 milioni di euro, servendo oltre 50 Paesi nel mondo con i suoi 7 brand: Felce Azzurra, Felce Azzurra Bio, Cléo, Labrosan, SapoNello, Mon Amour e Aria di Casa. L'azienda ha inoltre prodotto 112 milioni di pezzi grazie a 9 linee produttive, e Paglieri, insieme ai suoi brand Felce Azzurra e Schiapparelli, sono stati riconosciuti nel 2023 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come marchi storici di interesse nazionale.

Benessere comune

Il benessere e la crescita professionale delle 170 persone che lavorano negli uffici e nel sito produttivo di Paglieri, sono una priorità per l’azienda, che si impegna per offrire un programma di benefit completo attraverso iniziative di welfare, tra cui l'estensione di servizi a sostegno della conciliazione vita-lavoro e l'introduzione di programmi volti a fornire un supporto psicologico, legale e fiscale per i dipendenti.

L'azienda ha anche investito significativamente nella crescita delle competenze professionali dei suoi talenti, con un focus sulle tematiche legate alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica tramite l’implementazione di nuovi programmi di formazione e sviluppo professionale, con oltre 1.000 ore di formazione erogate nel 2023.

Nonostante la sua dimensione internazionale, Paglieri è prima di tutto un'azienda radicata ad Alessandria, con l’obiettivo di creare valore e lavoro per il territorio. Lo scorso anno, in occasione del centenario di Felce Azzurra, l’azienda ha rafforzato il legame con la città piemontese attraverso iniziative come la "mostra sospesa" - con l’esposizione delle opere di Stefano Riboli - e l'albero di Natale apposto in Piazza della Libertà. Inoltre, l’azienda ha sostenuto "La forza e il sorriso Onlus" – associazione che supporta le donne che affrontano il cancro - e ha partecipato a incontri universitari per promuovere lo sviluppo di giovani talenti e il loro inserimento in un ambiente inclusivo.

L’impegno per l’ambiente

L'analisi ambientale condotta da Paglieri ha identificato ambiti prioritari e azioni per migliorare le performance legate alla sostenibilità dell'azienda. Questo processo ha portato a definire investimenti strategici per il futuro, mirati a ottimizzare i consumi energetici e a introdurre soluzioni innovative nella produzione, in armonia con la Future Vision.

Per questo, n el 2023 è stato installato nuovo impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Alessandria, con una potenza di 650 kWp, capace di generare energia rinnovabile sufficiente a coprire il 4% del fabbisogno energetico dell'azienda. Questo progetto ha consentito di diminuire del 19% l'emissione di CO2 rispetto al 2022.

Il profumo della qualità e dell’innovazione

Nel 2023, dimostrando il suo impegno nel perseguire sinergicamente innovazione e tradizione nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, l'azienda ha lanciato nuove linee di prodotti che combinano l'alta qualità delle materie prime con formule eco-sostenibili, mantenendo inalterata l'attenzione per la sicurezza e la salute dei consumatori.

Paglieri è la sola azienda nel settore in Italia ad ospitare un Laboratorio di Profumeria interno, e proprio in questo Laboratorio è stata brevettata la linea Felce Azzura – Fiori di Luna, sviluppata in collaborazione con gli specialisti dell’Accademia Italiana di Medicina del Sonno per sensibilizzare sull’importanza del sonno e sull’impatto che il riposo ha sulla salute e il benessere. La fragranza di Fiori di Luna, realizzata a seguito di 7 anni di ricerche, oltre 400 test di qualità del sonno e 3000 ore di sonno analizzate, si avvale della tecnologia olfattiva brevettata DreamScentz™ che utilizza ingredienti capaci di agire sulle zone del cervello che controllano il sonno, è stata studiata per favorire il rilassamento e aiutare a dormire meglio.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

