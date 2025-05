Palatino di Patrizi Watches, Roma: “Il tempo si veste di storia”

Il primo orologio di Alessandro Patrizi unisce cuore italiano, design tecnico e un omaggio autentico alla storia romana

Roma, 14/05/2025 Dopo il successo del lancio iniziale che ha acceso i riflettori sull’identità distintiva del brand, Patrizi Watches torna a raccontare il cuore tecnico e l’anima quotidiana di Palatino, il suo primo modello ufficiale. Un orologio concepito non solo per misurare il tempo, ma per raccontarlo con eleganza e contenuto.

La cassa è realizzata in acciaio 316L, materiale impiegato in ambito chirurgico e nautico per la sua resistenza e durata. Il vetro zaffiro antigraffio, presente su entrambi i lati dell’orologio, custodisce il movimento automatico Seiko NH36, scelto per affidabilità, precisione e facilità di manutenzione. La corona a vite e l’impermeabilità fino a 20 ATM completano il profilo tecnico di un diver moderno, pensato per accompagnare chi lo indossa in ogni contesto, dal quotidiano al viaggio.

Tra gli elementi che rendono unico questo orologio spicca il datario, con i giorni della settimana espressi in numeri romani, una configurazione sviluppata esclusivamente per Patrizi Watches. Si tratta del primo orologio day-date al mondo a proporre questo tipo di lettura del tempo, affiancato da una ghiera interna girevole anch’essa numerata in romano.

Altro elemento di grande valore è la versatilità estetica: ogni Palatino include tre quadranti intercambiabili – bordeaux, azzurro e nero – compresi nel prezzo. Una scelta che consente a chi lo acquista di adattarlo a stili diversi senza dover comprare più orologi, un vantaggio esclusivo sia in termini di personalizzazione che di investimento.

Il nome Palatino richiama il colle che fu culla della civiltà romana. Questa eredità si riflette in ogni dettaglio, trasformando l’orologio in un oggetto capace di evocare maestosità, cultura e design italiano. “Volevamo creare qualcosa che fosse più di un accessorio, un oggetto che raccontasse un’identità e che trasmettesse appartenenza e visione culturale”, afferma Alessandro Patrizi, fondatore del brand.

Con Palatino, Patrizi Watches si posiziona come brand italiano di nuova generazione, in grado di unire qualità costruttiva, accessibilità e una narrazione ispirata. Il prezzo competitivo – considerati i materiali pregiati, il movimento automatico e la dotazione tecnica – rafforza ulteriormente la proposta, rendendo Palatino un’opportunità concreta per chi desidera portare al polso un pezzo unico, frutto di cultura, tecnica e passione.

Palatino è disponibile in edizione limitata sul sito ufficiale www.patriziwatches.com, dove è possibile consultare le schede tecniche e le immagini dei quadranti. Per restare aggiornati su nuovi modelli, collaborazioni e distribuzione, segui i canali social ufficiali di Patrizi Watches.

Contatti per la stampa: www.patriziwatches.com

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi