Pallanuoto: Serie A1 femminile, SIS Roma sfida Rapallo a Ostia per la terza giornata

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Terzo impegno stagionale per la SIS Roma nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto 2026-27. Sabato 17 ottobre, alle ore 16, la formazione giallorossa allenata da Marco Capanna ospiterà il Rapallo Pallanuoto al Polo Natatorio di Ostia, con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva e confermare il positivo avvio di stagione.

La squadra capitolina arriva all'appuntamento dopo due successi netti nelle prime giornate di campionato: il 25-8 ottenuto in trasferta contro l'AGN Energia Bogliasco 1951 e il 29-6 inflitto alla Vela Nuoto Ancona nell'esordio casalingo. Due risultati che testimoniano l'efficacia offensiva delle giallorosse, chiamate ora a misurarsi con un'avversaria ambiziosa e attrezzata.

Per la SIS Roma, la sfida contro Rapallo rappresenta un banco di prova importante non soltanto in termini di classifica, ma anche per valutare i progressi sul piano del gioco, della tenuta mentale e della gestione dei momenti più delicati dell'incontro. L'obiettivo dello staff tecnico è dare continuità ai risultati, consolidando gli automatismi di squadra e mantenendo alta la concentrazione.

"Arriviamo alla terza giornata di campionato con alle spalle un po' di lavoro fatto bene – ha dichiarato il tecnico della SIS Roma, Marco Capanna –. Incontriamo una squadra ambiziosa e attrezzata, perciò sarà un buon test per misurare la nostra capacità di mettere pressione in questo tipo di partite e come ci comportiamo nei momenti di difficoltà. Sono molto fiducioso che metteremo dentro voglia di fare forte e prenderci un risultato positivo".

La partita si disputerà sabato 17 ottobre alle ore 16 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, a Roma. L'ingresso sarà gratuito, con la società giallorossa che invita tifosi e appassionati a sostenere la squadra dagli spalti in questo terzo appuntamento del campionato.

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