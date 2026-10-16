circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Pallanuoto: Serie A1 femminile, SIS Roma sfida Rapallo a Ostia per la terza giornata

Pallanuoto: Serie A1 femminile, SIS Roma sfida Rapallo a Ostia per la terza giornata
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 12.01
LETTURA: 2 minuti

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Terzo impegno stagionale per la SIS Roma nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto 2026-27. Sabato 17 ottobre, alle ore 16, la formazione giallorossa allenata da Marco Capanna ospiterà il Rapallo Pallanuoto al Polo Natatorio di Ostia, con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva e confermare il positivo avvio di stagione.

La squadra capitolina arriva all'appuntamento dopo due successi netti nelle prime giornate di campionato: il 25-8 ottenuto in trasferta contro l'AGN Energia Bogliasco 1951 e il 29-6 inflitto alla Vela Nuoto Ancona nell'esordio casalingo. Due risultati che testimoniano l'efficacia offensiva delle giallorosse, chiamate ora a misurarsi con un'avversaria ambiziosa e attrezzata.

Per la SIS Roma, la sfida contro Rapallo rappresenta un banco di prova importante non soltanto in termini di classifica, ma anche per valutare i progressi sul piano del gioco, della tenuta mentale e della gestione dei momenti più delicati dell'incontro. L'obiettivo dello staff tecnico è dare continuità ai risultati, consolidando gli automatismi di squadra e mantenendo alta la concentrazione.

"Arriviamo alla terza giornata di campionato con alle spalle un po' di lavoro fatto bene – ha dichiarato il tecnico della SIS Roma, Marco Capanna –. Incontriamo una squadra ambiziosa e attrezzata, perciò sarà un buon test per misurare la nostra capacità di mettere pressione in questo tipo di partite e come ci comportiamo nei momenti di difficoltà. Sono molto fiducioso che metteremo dentro voglia di fare forte e prenderci un risultato positivo".

La partita si disputerà sabato 17 ottobre alle ore 16 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, a Roma. L'ingresso sarà gratuito, con la società giallorossa che invita tifosi e appassionati a sostenere la squadra dagli spalti in questo terzo appuntamento del campionato.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pallanuoto Serie A1 femminile Rapallo Pallanuoto
Vedi anche
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza