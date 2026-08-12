Paracadutismo, Amnesya Fly X nella storia: ottavo titolo italiano consecutivo

A Cumiana il team conquista il Campionato Italiano 2026 e supera il record delle leggendarie formazioni Sinapsi ed Ex3mo. Il capitano Giuseppe Cossu: «Otto titoli non appartengono a cinque persone, ma a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto». Ora lo sguardo è rivolto ai Mondiali in Arizona.

CUMIANA (TO), 9 agosto 2026 – Otto titoli italiani consecutivi e un nuovo record nella storia del paracadutismo sportivo nazionale. Amnesya Fly X si conferma Campione d’Italia conquistando a Cumiana il Campionato Italiano di Paracadutismo Sportivo 2026 e raggiungendo un traguardo mai ottenuto prima nella specialità.

La competizione, disputata dal 6 al 9 agosto, ha permesso alla formazione di aggiungere l’ottavo scudetto consecutivo a una serie iniziata otto anni fa. Un successo che assume anche un valore storico: Amnesya Fly X supera infatti il precedente primato di sette titoli consecutivi, che condivideva con due formazioni simbolo del paracadutismo italiano, Sinapsi ed Ex3mo.

Un risultato costruito nel tempo, attraverso migliaia di ore di allenamento, sacrifici, continua evoluzione tecnica e soprattutto una cultura del lavoro di squadra che ha consentito ad Amnesya Fly X di mantenersi stabilmente ai vertici nazionali. Il team è affiliato all’Aeroclub Fly X e all’ASD Marche in Volo.

La formazione campione d’Italia

A conquistare il titolo 2026 sono stati i performer Giuseppe Cossu, capitano e fondatore del team, Chiara Brunetti, Roberto Mancini e Alessandro Anderlucci, insieme al video operator Sante Valentini.

Un ruolo fondamentale nel percorso che ha condotto all’ottavo scudetto è stato ricoperto anche dal coach Michele Silvi, punto di riferimento della preparazione tecnica e sportiva della squadra. Il suo lavoro, la competenza e l’esperienza maturata nella disciplina hanno accompagnato il team verso un risultato destinato a entrare negli annali del paracadutismo italiano.

Cossu: «Un record che appartiene a tutti noi»

Per il capitano Giuseppe Cossu, il valore dell’ottavo titolo va ben oltre i cinque componenti della formazione salita sul gradino più alto del podio a Cumiana.

«Vincere un Campionato Italiano è difficile. Vincerne otto consecutivamente significa riuscire, anno dopo anno, a trovare ancora la motivazione per allenarsi, migliorarsi e rimettersi ogni volta in discussione. Questo record non appartiene soltanto alle cinque persone che oggi salgono sul gradino più alto del podio. Appartiene a tutti gli atleti che negli anni hanno indossato i colori di Amnesya Fly X, alle persone che ci hanno sostenuto e a chi ha condiviso con noi allenamenti, sacrifici, vittorie e momenti difficili».

Cossu sottolinea anche il contributo del coach: «Un grazie speciale va al nostro coach Michele Silvi, che con il suo lavoro, la sua esperienza e la sua passione ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo risultato».

Il nuovo primato viene vissuto dalla squadra anche con grande rispetto per la storia della disciplina. «Superare un record condiviso con squadre leggendarie come Sinapsi ed Ex3mo è per noi motivo di enorme orgoglio, ma anche di grande rispetto verso chi ha scritto la storia di questa disciplina prima di noi. Adesso vogliamo trasformare questo ottavo titolo in un nuovo punto di partenza. Il prossimo obiettivo è rappresentare al meglio l’Italia sulla scena internazionale».

Dallo scudetto alla maglia azzurra

Il successo nel Campionato Italiano 2026 non rappresenta infatti un punto d’arrivo. Al contrario, apre una nuova fase della stagione per Amnesya Fly X, chiamato ora a misurarsi con i migliori team del panorama internazionale.

Il titolo conquistato a Cumiana rappresenta il passaggio sportivo verso la rappresentanza italiana nei prossimi grandi appuntamenti mondiali. Il primo è in programma in Arizona nell’ottobre 2026, mentre il successivo appuntamento mondiale è previsto in Brasile nell’agosto 2027.

Dopo aver scritto una nuova pagina della storia del paracadutismo italiano, l’obiettivo della formazione è quindi portare il Tricolore e la maglia azzurra ai massimi livelli internazionali.

Cumiana e un Campionato con le Alpi sullo sfondo

A ospitare il Campionato Italiano è stato lo Sky Dream Center di Cumiana, realtà ormai consolidata nel panorama del paracadutismo sportivo, grazie alla costante attività e alla capacità di formare e far crescere paracadutisti e atleti di livello internazionale.

A rendere ancora più suggestiva l’edizione 2026 è stato lo scenario naturale nel quale si sono svolti i lanci. Ai piedi delle Alpi e con il Monviso sullo sfondo, gli atleti hanno gareggiato in una delle cornici più spettacolari del panorama paracadutistico italiano.

Per Amnesya Fly X, Cumiana resterà soprattutto il luogo di un risultato storico: otto Campionati Italiani consecutivi, otto anni al vertice e un primato che supera quelli delle leggendarie Sinapsi ed Ex3mo.

Ora, archiviato lo scudetto numero otto, comincia una nuova sfida. Questa volta con i colori dell’Italia.

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