Patrick Doyle, compositore di fama internazionale, riceverà la laurea honoris causa alla cerimonia di laurea del Berklee Valencia del 2025

VALENCIA, 2 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il Berklee Valencia presenterà una laurea honoris causa in musica al compositore scozzese di fama internazionale Patrick Doyle durante la cerimonia di laurea del 2025, che si terrà lunedì 7 luglio.

Grazie alla sua musica che ha raggiunto un pubblico globale di oltre un miliardo di persone, Doyle ha composto la colonna sonora per oltre 60 film e ha collaborato con alcuni dei registi più famosi al mondo. Oltre alle colonne sonore, ha composto diversi brani originali per concerti e sostiene attivamente organizzazioni dedicate al finanziamento di talenti artistici della nuova generazione.

Doyle otterrà questo importante riconoscimento per la sua straordinaria opera e per la sua influenza duratura sull'industria cinematografica. "La sua dedizione all'arte della colonna sonora, la sua passione per la narrazione attraverso la musica e il suo impegno nell'estendere la sua influenza oltre la sfera musicale hanno ispirato innumerevoli musicisti, compositori e registi, tra cui molti studenti di Berklee", ha affermato Simone Pilon, direttore esecutivo di Berklee Valencia.

Doyle ha risposto: "Berklee è un'istituzione eccezionale, fermamente impegnata a promuovere la creatività e l'eccellenza artistica. Sono davvero onorato di ricevere questo riconoscimento. Significa anche molto essere presenti in una giornata così speciale per i laureandi di quest'anno. Non vedo l'ora di congratularmi con loro".

Negli ultimi cinque anni, il campus di Valencia ha conferito lauree honoris causa a Lila Downs, Gilberto Gil, Alberto Iglesias, Yvette Noel-Schure e Youssou N'Dour.

Doyle si rivolgerà ai laureati del 2025 durante la cerimonia di consegna dei diplomi il 7 luglio. In vista della cerimonia, i festeggiamenti per la laurea inizieranno sabato 5 luglio con La Fira de Berklee, un evento celebrativo che metterà in risalto il talento degli studenti di Berklee Valencia presso la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Informazioni su Patrick Doyle

Patrick Doyle è uno dei compositori cinematografici di maggior successo di tutti i tempi. Unendo un'orchestrazione senza tempo a melodie indimenticabili, la musica di Doyle ne ha consolidato lo status di uno dei migliori compositori dell'industria cinematografica.

Con una prolifica carriera lunga cinque decenni, la sua musica ha raggiunto un pubblico globale di oltre 1 miliardo di persone. Ha composto la colonna sonora di oltre 60 film, tra cui Harry Potter e il calice di fuoco, Thor e L'alba del pianeta delle scimmie.

Nato in Scozia nel 1953, Doyle si è diplomato al Royal Conservatoire of Scotland nel 1975, diventandone membro nel 2001. Dopo aver composto per il teatro, la radio e la televisione nel corso degli anni '80, nel 1987 entrò a far parte della Renaissance Theatre Company come compositore e direttore musicale. Nel 1989, vinse un Ivor Novello Award per la sua prima colonna sonora per il film Enrico V, diretto da Sir Kenneth Branagh, segnando l'inizio di un importante rapporto compositore-regista durato 30 anni che avrebbe prodotto classici del cinema come Molto rumore per nulla, Amleto, Cenerentola e Assassinio sull'Orient Express.

Doyle ha collaborato con alcuni dei registi più acclamati al mondo – Brian De Palma (Carlito's Way), Ang Lee (Ragione e sentimento), Règis Wargnier (Indocina), Amma Asante (Un regno unito), Mike Newell (Donnie Brasco), Alfonso Cuarón (Una piccola principessa) e Robert Altman (Gosford Park).

La sua musica per Ribelle di Disney Pixar, ambientato nella Scozia medievale, ha fatto conoscere la strumentazione e la cultura musicale scozzese a un pubblico globale. La canzone di Doyle "Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)", interpretata da Emma Thompson, è diventata la prima canzone nella storia del cinema Disney a contenere testi cantati in gaelico scozzese.

Oltre al cinema, Doyle ha composto diversi brani originali per concerti, tra cui "The Thistle and the Rose", commissionato da Re Carlo III in onore del 90esimo compleanno della Regina Madre; "Tam O'Shanter", commissionato dalla Scottish Schools Orchestra Trust; e "Piano Fantasia", che ha debuttato a Cracovia nel 2022. Nel 2023, Doyle è diventato il primo scozzese della storia a comporre la marcia dell'incoronazione del monarca del Regno Unito, eseguita dal vivo nell'Abbazia di Westminster per re Carlo III. È stato anche compositore in residenza per la Royal Scottish National Orchestra nel 2023-2024 ed è un sostenitore del Junior Conservatoire of Music del Royal Conservatoire of Scotland.

Nominato per due premi Oscar, due César e due Golden Globe, Doyle ha ricevuto due premi alla carriera dai World Soundtrack Awards e da BAFTA Scotland. È stato insignito del premio ASCAP Henry Mancini per "straordinari risultati e contributi al mondo della musica per il cinema e la televisione" e del premio PRS per risultati straordinari nella musica.

Oltre alla carriera musicale, Doyle è impegnato a sostenere e promuovere la prossima generazione di talenti musicali e artistici. È attivamente coinvolto in iniziative di base, come la Piano City di Glasgow, importanti concerti di raccolta fondi e attività di advocacy a livello governativo per il finanziamento dell'istruzione musicale.

Informazioni su Berklee

Berklee è l'istituto preminente di musica contemporanea e arti performative, che offre corsi di laurea presso le sue sedi di Boston, New York City e Valencia, in Spagna, e tramite il suo programma di apprendimento a distanza, Berklee Online. Dedicato a coltivare il potenziale creativo e professionale degli artisti più ispirati al mondo, l'impegno di Berklee nell'educazione artistica si riflette nel lavoro dei suoi studenti, docenti ed ex studenti, centinaia dei quali sono stati insigniti di premi Grammy, Tony, Oscar ed Emmy.

A Berklee gli studenti esplorano approcci interdisciplinari alla musica, alla danza, al teatro, al cinema, all'economia, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla tecnologia e molto altro. I nostri programmi pionieristici per i giovani raggiungono le classi meno favorite negli Stati Uniti e oltre. Con studenti ed ex studenti provenienti da oltre 100 nazioni e partner educativi in tutto il mondo, stiamo creando nuove connessioni tra forme d'arte, tradizioni musicali e tecnologie per costruire una comunità artistica globale dinamica, diversificata e collaborativa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2671129/Berklee_Patrick_Doyle.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/patrick-doyle-compositore-di-fama-internazionale-ricevera-la-laurea-honoris-causa-alla-cerimonia-di-laurea-del-berklee-valencia-del-2025-302442921.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire