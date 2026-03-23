Penny Italia sponsor di Rugby Cernusco

Cernusco sul Naviglio – 23 marzo 2026 - PENNY Italia rinnova anche quest’anno il proprio impegno a sostegno dello sport e del territorio, confermandosi sponsor ufficiale di Rugby Cernusco per la stagione in corso e partner ufficiale del prossimo Milano Rugby Festival, uno degli eventi sportivi e sociali più rilevanti nel panorama rugbistico nazionale.

Una partnership che si consolida e cresce nel tempo, fondata sulla condivisione di valori autentici quali spirito di squadra, rispetto delle regole, inclusione, impegno e qualità delle relazioni, principi che da sempre guidano l’azione quotidiana di PENNY Italia e che trovano nel rugby una naturale e coerente espressione.

Il legame tra PENNY Italia e Rugby Cernusco si sviluppa lungo tutta la stagione sportiva, a supporto di un progetto che va oltre la dimensione agonistica e che coinvolge atleti, famiglie e comunità locali. Una relazione costante, costruita nel tempo, che conferma la volontà dell’azienda di essere parte attiva della vita dei territori in cui opera.

All’interno di questo percorso, si inserisce anche il sostegno al Milano Rugby Festival, evento organizzato da ASD Rugby Cernusco e divenuto negli anni un vero e proprio punto di riferimento nazionale e internazionale per il rugby a 7. Un festival che unisce sport, intrattenimento e socialità, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di atleti, appassionati e visitatori, trasformando Cernusco sul Naviglio in un luogo aperto, inclusivo e internazionale.

In qualità di sponsor ufficiale, PENNY sarà presente durante il festival con iniziative pensate per il pubblico, momenti di intrattenimento e attività che riflettono lo spirito conviviale e partecipativo dell’evento, rafforzando ulteriormente il dialogo con il territorio e le sue comunità; presente all’evento anche PENNY FM, l’instore radio del brand.

«Il nostro impegno nello sport nasce dal desiderio di costruire relazioni di valore, autentiche e durature – dichiara Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager di PENNY Italia –. Il rugby rappresenta un modello virtuoso di rispetto, responsabilità e inclusione, e il percorso che stiamo portando avanti con Rugby Cernusco e con il Milano Rugby Festival ne è una dimostrazione concreta».

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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