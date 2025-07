Pianifica il tuo viaggio in Corea con le offerte Europa-Seul di T'way Air

Vola da Roma, Parigi, Barcellona, Francoforte e Zagabria a Seul, con offerte a tempo limitato

SEOUL, Corea del Sud, 18 luglio 2025 /PRNewswire/ -- T'way Air, la principale compagnia aerea coreana low cost, ha lanciato la promozione di luglio sul suo sito web. Valida fino al 31 luglio, l'offerta è valida per tutte e cinque le sue rotte in Europa – tra Incheon (Seul) e Roma, Parigi, Barcellona, Francoforte o Zagabria – per viaggi fino a marzo 2026.

Durante l'estate 2025, T'way Air opererà voli giornalieri Roma-Incheon e Francoforte-Incheon; il servizio Parigi-Incheon sarà disponibile cinque volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) mentre il volo Barcellona-Incheon, quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) e il volo Zagabria-Incheon tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato). Tutti i voli includono due pasti gratuiti sia in classe Business che in quella Economy. T'way Air gestisce le rotte europee con aeromobili A330-200 e Boeing 777-300ER.

T'way Air offre una serie di coupon scaricabili fino al 31 luglio:

Inoltre i passeggeri che inseriscono il codice promozionale KOREA2507 al momento della prenotazione risparmieranno fino al 10% sulle tratte Europa - Seul (gli sconti variano in base alla tratta e i risparmi effettivi variano in base al tasso di cambio).

Dal cibo di strada del mercato di Gwangjang alla bellezza del palazzo di Changdeokgung, Seul fonde cultura, storia e sapori che conquistano ogni viaggiatore. A sud, l'atmosfera balneare di Busan e la bellezza naturale dell'isola di Jeju offrono un rinfrescante rifugio estivo. Che tu sia un buongustaio o appassionato del k-pop, la Corea accoglie i viaggiatori a braccia aperte.

Per gli orari completi dei voli, i termini dei coupon e i dettagli delle prenotazioni, visita twayair.com. T'way Air serve attualmente 60 destinazioni in tutto il mondo e continua ad espandere la sua rete.

Informazioni su T'way Air

T'way Air Co., Ltd., con sede a Daegu, in Corea del Sud, è una delle principali compagnie aeree low cost che, dal 2010, offre viaggi aerei affidabili e a prezzo accessibile. Serve clienti nell'Asia orientale, sud-orientale e centrale, in Oceania e in Europa con una moderna flotta di Boeing 737-800, 737 MAX 8, Airbus A330s e Boeing 777-300ERs. T'way Air continua a espandere la sua rete globale, offrendo grande valore ai passeggeri di tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.twayair.com.

