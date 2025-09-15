Pioggia di premi per Tineco a IFA 2025

Berlino, 12 settembre 2025 – Tineco si conferma protagonista assoluta dell’innovazione smart home a IFA 2025, conquistando numerosi riconoscimenti da parte di enti certificatori e media globali di riferimento.

Il nuovo FLOOR ONE S9 Scientist, lavapavimenti ultrasottile e silenzioso che combina tecnologie come StreakFreeScraper e HydroBurst per rimuovere anche lo sporco più ostinato, ha ricevuto l’All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award – Global Product Technology Innovation Award 2025 ed è stato premiato come IFA Innovation Award Honoree 2025.

Grande successo anche per il FLOOR ONE STATION S9 Artist, lavapavimenti intelligente con Smart Refresh Station dotata di serbatoio da 5 litri e riempimento automatico, che ha conquistato il titolo Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards.

Con il suo design ergonomico e la rivoluzionaria 3DSense Master Brush, che rileva pavimenti, polvere e bordi in tempo reale, l’aspirapolvere PURE ONE A90S si è aggiudicato il premio Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards.

La serie FLOOR ONE S7 Stretch Steam, che sfrutta la potenza del vapore per eliminare germi e batteri e garantire superfici sicure per tutta la famiglia, compresi gli animali domestici, ha ottenuto la certificazione TÜV come prodotto Pet-Friendly e per l’eliminazione dei batteri.

A completare il quadro dei successi, il FLOOR ONE S9 Artist è stato anche premiato come Best of IFA 2025 dal media statunitense Hunker. Parallelamente, i modelli Tineco Go Mini e Tineco iFloor Y2 Plus sono stati riconosciuti come “Produkt des Jahres (Prodotto dell’Anno) 2025/2026” dal rinomato portale tecnologico tedesco Technik Zuhause.

Questi traguardi consolidano ulteriormente la leadership di Tineco nel settore della pulizia intelligente e dimostrano l’impegno costante dell’azienda nel combinare design, funzionalità e innovazione per offrire soluzioni sempre più avanzate ai consumatori di tutto il mondo.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

