circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Pioggia di premi per Tineco a IFA 2025

IFA2025Awards
IFA2025Awards
15 settembre 2025 | 17.20
LETTURA: 2 minuti

Berlino, 12 settembre 2025 Tineco si conferma protagonista assoluta dell’innovazione smart home a IFA 2025, conquistando numerosi riconoscimenti da parte di enti certificatori e media globali di riferimento.

Il nuovo FLOOR ONE S9 Scientist, lavapavimenti ultrasottile e silenzioso che combina tecnologie come StreakFreeScraper e HydroBurst per rimuovere anche lo sporco più ostinato, ha ricevuto l’All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award – Global Product Technology Innovation Award 2025 ed è stato premiato come IFA Innovation Award Honoree 2025.

Grande successo anche per il FLOOR ONE STATION S9 Artist, lavapavimenti intelligente con Smart Refresh Station dotata di serbatoio da 5 litri e riempimento automatico, che ha conquistato il titolo Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards.

Con il suo design ergonomico e la rivoluzionaria 3DSense Master Brush, che rileva pavimenti, polvere e bordi in tempo reale, l’aspirapolvere PURE ONE A90S si è aggiudicato il premio Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards.

La serie FLOOR ONE S7 Stretch Steam, che sfrutta la potenza del vapore per eliminare germi e batteri e garantire superfici sicure per tutta la famiglia, compresi gli animali domestici, ha ottenuto la certificazione TÜV come prodotto Pet-Friendly e per l’eliminazione dei batteri.

A completare il quadro dei successi, il FLOOR ONE S9 Artist è stato anche premiato come Best of IFA 2025 dal media statunitense Hunker. Parallelamente, i modelli Tineco Go Mini e Tineco iFloor Y2 Plus sono stati riconosciuti come “Produkt des Jahres (Prodotto dell’Anno) 2025/2026” dal rinomato portale tecnologico tedesco Technik Zuhause.

Questi traguardi consolidano ulteriormente la leadership di Tineco nel settore della pulizia intelligente e dimostrano l’impegno costante dell’azienda nel combinare design, funzionalità e innovazione per offrire soluzioni sempre più avanzate ai consumatori di tutto il mondo.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:
Immediapress
Contatti
Team Lewis, ufficio stampa Tineco
Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi
tinecoit@teamlewis.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IFA 2025 Tineco FLOOR ONE S9 Scientist All Scenario Cleaning Innovation Gold Award
Vedi anche
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza