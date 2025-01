Piramal Pharma Limited converte la caldaia a carbone presso il suo stabilimento di Digwal per consentirne il funzionamento con bricchette di biomassa, promuovendo gli sforzi di decarbonizzazione

- Si prevede che questa conversione eliminerà circa 24.000 tCO2e di emissioni di gas serra all'anno, promuovendo gli obiettivi di emissione di carbonio dell'azienda. - Il passaggio alle bricchette di biomassa rafforza le pratiche di sostenibilità di Piramal Pharma Limited e stabilisce un nuovo standard di settore per una produzione ecosostenibile.

MUMBAI, India, 16 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ha raggiunto un importante traguardo ambientale presso il suo stabilimento di produzione di API e prodotti intermedi a Digwal, in India, convertendo la sua caldaia a vapore alimentata a carbone per il funzionamento con bricchette di biomassa, una fonte di energia rinnovabile. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale verso l'obiettivo di sostenibilità di Piramal di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) Scope 1 e 2 del 42% entro il 2030. La conversione strategica dello stabilimento di Digwal eliminerà ogni anno circa 24.000 tonnellate di emissioni di gas serra equivalenti a anidride carbonica (tCO2e), pari a circa il 17% delle emissioni totali dell'azienda.

"Il passaggio alle bricchette di biomassa nel nostro stabilimento di Digwal è una dimostrazione del nostro impegno nel ridurre il nostro impatto ambientale, promuovendo al contempo l'innovazione nella produzione sostenibile. Allineando i nostri obiettivi ai quadri globali per l'azione sul clima, continueremo a contribuire a un futuro più sostenibile per le generazioni future", ha affermato Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited.

L'adozione di bricchette di biomassa rappresenta uno passo avanti importante nel percorso di sostenibilità di Piramal. Queste bricchette sono blocchi compattati di materiali di biomassa, lavorati e compressi ad alta pressione. Le bricchette di biomassa, ricavate da scarti agricoli, sono una fonte di combustibile rinnovabile che supporta i principi dell'economia circolare riciclando i sottoprodotti organici, riducendo gli sprechi e promuovendo la sostenibilità.

"Questa trasformazione presso il nostro stabilimento di Digwal sottolinea il nostro impegno verso la tutela ambientale e le pratiche operative sostenibili", ha affermato Peter DeYoung, amministratore delegato di Piramal Global Pharma. "Passando alle bricchette di biomassa, stiamo riducendo notevolmente le nostre emissioni di gas serra e fissando nuovi standard di settore per una produzione farmaceutica responsabile".

Questa iniziativa supporta gli obiettivi globali di sostenibilità di Piramal e dimostra come le aziende farmaceutiche possono implementare soluzioni efficaci per combattere il clima mantenendo al contempo l'eccellenza operativa. Piramal Pharma Limited rimane impegnata in una crescita responsabile attraverso pratiche rispettose dell'ambiente per sostenere un futuro più verde.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE:PPLPHARMA I BSE:543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e il business India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il settore consumer e il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano.

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

