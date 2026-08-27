Le emissioni Scope 1 e Scope 2 più basse mai registrate segnano un anno fondamentale nel percorso di decarbonizzazione dell'Azienda, approvato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi)

MUMBAI, India, 27 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), una delle principali aziende farmaceutiche del mondo, ha pubblicato in data odierna il suo Rapporto sulla sostenibilità 2025-26 che mostra progressi significativi nelle priorità ambientali, sociali e di governance (ESG). Incentrato sul tema "Promuovere l'innovazione, valorizzando la sostenibilità", il rapporto evidenzia come la sostenibilità sia costantemente integrata nella strategia, nelle attività operative e nell'agenda dell'innovazione dell'Azienda, contribuendo al contempo a creare valore a lungo termine per pazienti, clienti, comunità e stakeholder.

Punti salienti:

Attività operative responsabili e attente al clima

Qualità ed eccellenza operativa

Governance e persone

Impatto sulle comunità

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "A Piramal Pharma, consideriamo la sostenibilità non semplicemente come una responsabilità, ma come un elemento catalizzatore per l'innovazione, la resilienza e la crescita a lungo termine. Questo significa investire in processi più puliti ed efficienti, rafforzare la qualità e le competenze digitali, far progredire le nostre persone e costruire partnership più solide lungo tutta la nostra catena del valore.

I progressi riportati nel Rapporto sulla sostenibilità di quest'anno ci danno fiducia nella direzione che stiamo seguendo. Riteniamo che l'innovazione e la sostenibilità possano rafforzarsi a vicenda, consentendoci di prendere decisioni migliori oggi e creando al contempo un valore maggiore per domani.

Nel nostro percorso futuro, continueremo a concentrarci sulla trasformazione delle nostre ambizioni in materia di sostenibilità in azioni concrete e misurabili. La nostra aspirazione è quella di creare un'azienda pronta per il futuro che fornisca risultati sanitari migliori, costruisca comunità più forti e crei valore duraturo per tutti i nostri stakeholder."

Il Rapporto sulla sostenibilità delinea il quadro a lungo termine di Piramal Pharma in questo ambito, costruito attorno a quattro pilastri strategici: Resilienza del business, Qualità ed eccellenza, Attività operative responsabili e Centralità degli stakeholder, supportati da oltre 50 obiettivi di sostenibilità con scadenze definite articolati su 17 temi materiali. L'agenda di sostenibilità dell'Azienda continua a essere supervisionata dal Comitato per la sostenibilità e la gestione dei rischi, garantendo che le considerazioni ESG continuino a costituire parte integrante delle prestazioni aziendali a lungo termine e della creazione di valore.

Il Rapporto sulla sostenibilità segue gli standard GRI ed è allineato con i quadri di riferimento SASB e UNGC, a conferma dell'impegno di PPL per una crescita sostenibile, un'allocazione responsabile del capitale e un coinvolgimento efficace degli stakeholder. Per ulteriori informazioni si rimanda al rapporto completo disponibile all'indirizzo: https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/PPL-Sustainability-Report-2025-26.pdf

Profilo di Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

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