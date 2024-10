Piramal Pharma Solutions annuncia un piano di espansione da 80 milioni di dollari per lo stabilimento di iniettabili sterili a Lexington, Kentucky

MUMBAI, India, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione globale leader nello sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) e parte del gruppo Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato un piano di investimenti da 80 milioni di dollari per l'ampliamento del suo stabilimento di Lexington, Kentucky. Il sito è specializzato nella preparazione sterile di composti, nel riempimento di liquidi e nella liofilizzazione per prodotti farmaceutici iniettabili sterili, svolgendo un ruolo fondamentale nel programma di sviluppo e produzione integrato di coniugati anticorpo-farmaco di Piramal Pharma Solutions, ADCelerate™. L'investimento, finanziato da prestiti bancari e accantonamenti interni, mira a potenziare la capacità produttiva attuale del sito e le sue possibilità di soddisfare le esigenze di un mercato in rapida crescita. Con questa espansione, Piramal Pharma rafforzerà la sua posizione di partner globale efficiente e affidabile per la produzione biologica, sfruttando una profonda competenza scientifica e una vasta esperienza nella gestione di progetti tecnici complessi.

L'ampliamento doterà il sito di Lexington di altri 24.000 piedi quadrati (2230 mq) di spazio produttivo, di un nuovo laboratorio e di macchinari all'avanguardia, così da scalare in modo efficace i prodotti dei clienti. Le principali aggiunte includono una nuova linea di riempimento, due liofilizzatori di dimensioni commerciali, una speciale macchina tappatrice e una lavatrice esterna per fiale. Attualmente, lo stabilimento di Lexington è in grado di produrre 104 lotti l'anno (utilizzo ai massimi livelli). Una volta completata l'espansione, nel primo trimestre del 2027, questa capacità aumenterà a oltre 240 lotti annui.

"Questa espansione rappresenta un investimento strategico per il futuro di Piramal Pharma Ltd. Colmare le carenze nella produzione commerciale consente al sito di Lexington di accedere al mercato in rapida espansione degli iniettabili e di affermarsi come attore chiave nel segmento", ha affermato Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Ltd.

Importanti attività di ricerca, sviluppo e innovazione scientifica hanno favorito una rapida crescita del mercato degli iniettabili, con un valore di mercato previsto superiore ai 20 miliardi di dollari entro il 2028. Questa crescita sottolinea la necessità di solide capacità di produzione su scala commerciale.

Con il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle opzioni terapeutiche iniettabili, un numero sempre maggiore di pazienti trarrà beneficio da queste terapie avanzate.

"Il mercato degli iniettabili è cresciuto costantemente negli ultimi anni e attualmente l'offerta è insufficiente. Ci impegniamo ad adattarci per soddisfare questa domanda crescente", ha affermato Peter DeYoung, amministratore delegato di Global Pharma. "Questa espansione migliorerà significativamente la capacità e le potenzialità del nostro stabilimento di Lexington, posizionando Piramal Pharma come partner completo per l'intero ciclo di vita del prodotto e consentendoci di fornire soluzioni terapeutiche a un maggior numero di pazienti".

Dopo l'ampliamento, diversi clienti si sono impegnati a commercializzare i propri prodotti presso la sede di Lexington, facendo segnare un traguardo significativo nella capacità di Piramal Pharma di offrire a clienti su larga scala soluzioni innovative, con un servizio eccezionale, impeccabile e fondato su basi scientifiche.

L'investimento non solo potenzia la crescita di Piramal Pharma, ma rafforza anche l'economia locale. L'ampliamento creerà oltre 40 posti di lavoro a tempo pieno, contribuendo allo sviluppo economico della zona e promuovendo una forza lavoro diversificata e dinamica.

"Il clima del Kentucky, favorevole alle imprese, la posizione privilegiata e l'accesso alle risorse rendono questa zona una destinazione ideale per le aziende che vogliono insediarsi, espandersi e prosperare", ha affermato il governatore del Kentucky Andy Beshear. "La decisione della dirigenza di Piramal Pharma Solutions di espandersi e reinvestire qui è una testimonianza della loro fiducia e convinzione in ciò che questo grande Stato ha da offrire. Desidero ringraziare i dirigenti dell'azienda e augurare a Piramal Pharma un successo continuo a Lexington".

Bob Quick, Presidente e CEO di Commerce Lexington Inc., ha aggiunto: "La decisione di Piramal Pharma Solutions di espandere le sue attività a Lexington rappresenta un importante passo avanti per la crescita economica della nostra regione. Questo investimento non solo dimostra la fiducia di Piramal Pharma nella nostra comunità e nella nostra forza lavoro, ma sottolinea anche la posizione di Lexington come luogo privilegiato in cui le aziende innovative possono crescere e prosperare. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto positivo che questa espansione avrà sulla nostra economia locale e sulle nuove opportunità che creerà per i nostri residenti".

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni visitare: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn| Facebook | X.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE:PPLPHARMA I BSE:543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l'attività India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il consumo e il benessere. Una delle società associate di PPL, inoltre, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL detiene inoltre una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni visitare: Piramal Pharma | LinkedIn.

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2519349/Piramal_Pharma_Solutions.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2519304/Nandini_Piramal.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2519306/Peter_DeYoung_Piramal.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2519308/Andy_Beshear.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2519307/Bob_Quick_Lexington.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/4835597/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-solutions-annuncia-un-piano-di-espansione-da-80-milioni-di-dollari-per-lo-stabilimento-di-iniettabili-sterili-a-lexington-kentucky-302264091.html