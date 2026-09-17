Piramal Pharma Solutions rafforza il proprio impegno per la sostenibilità con un nuovo impianto fotovoltaico nel sito di Morpeth, nel Regno Unito

MUMBAI, India, 17 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions («PPS»), una delle principali organizzazioni globali di sviluppo e produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. («PPL») (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), rafforza il proprio percorso di decarbonizzazione con l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 4,3 MWp presso il sito integrato di Morpeth, nel Regno Unito, dedicato alla produzione di principi attivi e prodotti farmaceutici finiti. Una volta operativo, l'impianto fornirà al sito circa 3.950 MWh di energia elettrica rinnovabile all'anno, coprendo approssimativamente il 22% del suo fabbisogno elettrico annuo. L'impianto, composto da circa 6.200 pannelli solari installati su una superficie di 16 acri, pari a circa 6,5 ettari, produrrà ogni anno una quantità di energia pulita sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 1.460 abitazioni nel Regno Unito. Il progetto viene realizzato nell'ambito di un contratto di acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement, PPA) con Alight UK BTM1 Limited («Alight»), uno dei principali sviluppatori di impianti fotovoltaici e produttori indipendenti di energia.

Grazie a questa iniziativa, il sito di Morpeth potrà evitare emissioni stimate in circa 20.000 tonnellate di CO₂ equivalente nell'arco di 25 anni, segnando un importante passo avanti nel percorso di sostenibilità di PPL e nella sua strategia di decarbonizzazione a lungo termine. Adottando una soluzione sostenibile ed economicamente efficiente per la produzione di energia elettrica direttamente in loco, PPL rafforza la sicurezza e la resilienza del proprio approvvigionamento energetico, confermando al contempo il proprio impegno verso un futuro a minore intensità di carbonio.

«In Piramal Pharma Solutions integriamo i principi di sostenibilità in ogni attività e in ogni decisione all'interno della nostra rete globale», ha dichiarato Frank Bugg, Vicepresidente senior responsabile delle attività nel Regno Unito e in Europa e Amministratore delegato di Piramal Pharma Solutions. «Siamo lieti di portare avanti, insieme al nostro partner Alight, il nostro impegno a favore della decarbonizzazione e delle energie rinnovabili, generando nuovo valore per clienti e azionisti in tutto il mondo».

«Le aziende di tutto il Regno Unito sono alla ricerca di soluzioni concrete per ridurre le emissioni, rafforzare la resilienza energetica e tenere sotto controllo i costi dell'energia nel lungo periodo. Questo progetto con Piramal Pharma dimostra come la produzione fotovoltaica direttamente presso il sito possa contribuire a raggiungere tutti e tre questi obiettivi», ha dichiarato Rob Stait, Amministratore delegato della divisione Behind the Meter di Alight.

L'entrata in funzione dell'impianto è prevista per il primo trimestre del 2027.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processo, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API (principi attivi farmaceutici) e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, anticorpi coniugati, riempimenti/confezionamenti in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società controllata di Piramal Pharma Limited, ossia Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

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