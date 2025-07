Pizzamagna lancia la Scrocchiarella: la chip di pizza nata a Roma

Roma, 18/07/2025 - Pizzamagna, realtà romana specializzata nella produzione artigianale di pizza, presenta la Scrocchiarella: uno snack croccante e leggero che reinterpreta la tradizione capitolina in chiave moderna. Un’idea pensata per portare qualità e originalità negli aperitivi, nei buffet e negli eventi, unendo attenzione agli ingredienti, gusto autentico e praticità nel servizio.

Chi c’è dietro questa idea? C’è Gianni Zollo, molto più di un pizzaiolo: un artigiano del gusto, un innovatore della tradizione e l’anima pulsante di Pizzamagna, realtà romana che ha rivoluzionato il modo di fare – e vivere – la pizza nella Capitale. Con oltre 20 anni di esperienza, ha iniziato il suo percorso in un piccolo laboratorio di 10 m² a Monteverde, spinto da una passione autentica e instancabile per gli impasti, la lievitazione naturale e le materie prime di qualità.

In questi vent’anni, Pizzamagna è cresciuta ben oltre le aspettative iniziali, trasformandosi da una piccola pizzeria di quartiere in un punto di riferimento della scena gastronomica romana. Alla base di questo successo c’è la visione e la passione inesauribile di Zollo, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione con un impegno costante per la qualità. Ogni impasto, ogni ingrediente, ogni dettaglio è frutto di una ricerca meticolosa e di un amore autentico per l’arte della pizza. Grazie a questa dedizione, oggi Pizzamagna è sinonimo di eccellenza, apprezzata non solo dai clienti affezionati, ma anche da esperti del settore e gourmet di tutta Italia.

“Ho voluto portare la magia della pizza romana in un formato inedito e intrigante: la Scrocchiarella è creatività, piacere e allegria ad ogni morso, una vera e propria patatina gourmet, declinata in 10 gusti selezionati”, spiega Gianni Zollo. “Oltre l’idea innovativa, la scelta accurata degli ingredienti è ciò che fa veramente la differenza: farina 100 % italiana proveniente da filiera umbra, mozzarella e pomodoro del territorio e olio extravergine d’oliva estratto a freddo garantiscono freschezza, sostenibilità ed eccellenza del gusto. La chiave del successo è fare bene le cose, è sperimentare, è lavorare con passione scegliendo sempre le materie prime migliori”.

Dall’apertura dei primi punti vendita nei mercati storici, fino alla creazione della Scrocchiarella, la chip di pizza che ha conquistato aperitivi ed eventi, Gianni Zollo continua ogni giorno ad impastare, innovare e raccontare Roma. Oggi, Pizzamagna serve supermercati, bar, alimentari, enti e alberghi, con consegne quotidiane capillari ed un servizio catering professionale che copre tutta la provincia, estendendo le consegne oltre i confini regionali.

Le Scrocchiarelle, confezionate in pratici box da 300 g, sono pensate per essere servite con facilità: ideali da abbinare a cocktail, birre artigianali e calici di vino. I 10 gusti spaziano tra classici mediterranei e proposte audaci, compagne perfette per buffet, aperitivi, eventi aziendali o feste private e per chi vuole stupire con eleganza e originalità.

Sono già disponibili nei punti vendita più amati di Roma: i box freschi al Mercato Trionfale (Box 22) e San Giovanni di Dio (Box 90), nella pizzeria al taglio di Piazzale delle Medaglie d’Oro, oltre che tramite il servizio di consegna capillare in tutta la provincia. Inoltre, chi organizza eventi può richiedere i nuovi kit Scrocchiarella personalizzati, pensati per offrire un tocco gourmet unico.

Contatti:

Immediapress

Pizzamagna

Contatti per la stampa: https://www.pizzamagna.com/



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.