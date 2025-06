27° Festival Internazionale del Cinema di Shanghai: una celebrazione del cinema in tutta la città

SHANGHAI, 18 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Ha ufficialmente preso il via la 27a edizione dello Shanghai International Film Festival (SIFF), che ha trasformato la città in una vivace celebrazione del cinema. Con il tema "Città del cinema", il festival di quest'anno promette un'esperienza senza paragoni, in cui si confondono i confini tra schermo e realtà, invitando tutti a partecipare a un grandioso carnevale cinematografico.

Dal 14 al 23 giugno, oltre 400 pellicole di 71 paesi e regioni saranno proiettate in 48 cinema e 61 auditorium a Shanghai e nel delta del fiume Yangtze. In quasi la metà dei casi si tratta di anteprime mondiali o regionali. Il programma del festival include sezioni speciali come "Resonance" (che presenta iconici film cinesi e internazionali) e "Cannes Express" (che presenta otto acclamate opere provenienti direttamente dal Festival di Cannes). Nuove aggiunte come "Asia Now" (che mette in risalto il cinema asiatico d'avanguardia) e "SIFF Immersive" (dedicato alle esperienze di realtà virtuale) arricchiscono ulteriormente la programmazione.

Shanghai, il mercato cinematografico con il maggior incasso in Cina, vanta 379 cinema, ed è quindi al primo posto a livello nazionale sia per numero di schermi, che per incassi al botteghino. Attualmente la città dispone di 358 cinema attivi distribuiti in tutti i 16 distretti, con 2.217 schermi e oltre 100 auditorium dotati di tecnologie di proiezione avanzate, consolidando la propria posizione di mercato cinematografico più grande al mondo per dimensioni. Grazie a questa infrastruttura, gli incassi del botteghino di Shanghai nel 2024 hanno raggiunto i 2,15 miliardi di yuan (circa 300 milioni di dollari USA), consolidando il suo status di città con i maggiori incassi in Cina.

Chen Guo, direttore generale dello Shanghai International Film and TV Events Centre, ha osservato: "Le proiezioni concentrate di film d'eccellenza del festival suscitano costantemente un maggiore entusiasmo del pubblico rispetto alla programmazione regolare". Questo fervore era evidente quando i biglietti sono stati messi in vendita il 5 giugno: nel giro di un'ora, sono andate esaurite più di 600 proiezioni di 92 film, nonostante un'offerta complessiva di oltre 1.500 biglietti per più di 400 titoli. Il film che ha venduto più velocemente è stato quello intitolato "Best Director film in the Golden Goblet Main Competition", i cui biglietti sono andati esauriti in soli 26 secondi.

Quest'anno il SIFF apre nuove strade trasformando l'intera città in un parco giochi cinematografico: un'iniziativa innovativa che rappresenta la visione del festival: rendere il cinema accessibile a tutti. In particolare, il SIFF ha organizzato con il pubblico circa 100 incontri che interessano quasi tutte le sezioni delle proiezioni. All'evento masterclass del 20 giugno parteciperà anche il presidente della giuria del Golden Goblet Award, Giuseppe Tornatore.

Alla prima masterclass del SIFF, Peter Chan ha condiviso le proprie opinioni: "Indipendentemente dal genere che affronto, la chiave del successo è restare fedeli a se stessi. Trovare un equilibrio tra autenticità e servizio al pubblico è la sfida più ardua, ma è un equilibrio che dobbiamo trovare".

Il SIFF coniuga inoltre il cinema con delizie culinarie ed esperienze di viaggio. Tazze da caffè in edizione limitata e confezioni personalizzate hanno scatenato la frenesia sui social, mentre le "offerte pasto tra un film e l'altro" e le mappe gastronomiche "Guarda i film, assapora Shanghai" guidano gli amanti del festival verso i locali gourmet più alla moda nei pressi dei cinema. I pacchetti viaggio che includono hotel, attrazioni e biglietti del cinema garantiscono ai visitatori un'esperienza senza problemi.

Mentre la città abbraccia il suo ruolo di "tela di luci e ombre", il SIFF invita il mondo a partecipare a questa indimenticabile celebrazione del cinema e della cultura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2713868/27th_Shanghai_International_Film_Festival_A_City_Wide_Celebration_of_Cinema.jpg

