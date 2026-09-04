Accio di Alibaba.com lancia l'Exhibition Agent basato sull'AI nelle principali fiere d'Europa

Le nuove partnership con Hyve Group, Business Show Media e Raccoon Media Group integreranno funzionalità intelligenti di sourcing e navigazione in eventi di punta, tra cui Autumn Fair, Glee, ISPO, White & Private Label Expo e The London Business Show

LONDRA, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Accio, la piattaforma di AI agentica di Alibaba.com per le imprese, ha annunciato oggi di essere stata nominata Official Agentic AI Partner di tre importanti organizzatori fieristici: Hyve Group, Business Show Media e Raccoon Media Group. La collaborazione porterà l'Exhibition Agent di Accio in sei fiere europee di primo piano nei settori retail, articoli per la casa e da regalo, giardinaggio, servizi alle imprese, private label e articoli sportivi.

Accio è la piattaforma di AI agentica di Alibaba.com per le PMI e gli imprenditori individuali che mette a disposizione un team aziendale di agenti AI già configurato, gestendo l'intero ciclo di vita di una PMI end-to-end: dall'analisi di mercato, dal design e dal sourcing fino all'ottimizzazione dello store online e al monitoraggio delle scorte. A livello globale, oltre 10 milioni di PMI utilizzano già Accio per gestire la propria attività. La piattaforma non richiede attività di coding né configurazioni e automatizza operazioni complesse — come il sourcing, la ricerca dei fornitori, il procurement e il marketing — che altrimenti richiederebbero ore di lavoro manuale. Integrando queste funzionalità direttamente nelle directory ufficiali degli espositori e nelle mappe dei padiglioni, l'Exhibition Agent trasforma semplici elenchi di fornitori in itinerari di visita operativi, abbinamenti ordinati per rilevanza e workflow di procurement post-evento, il tutto all'interno di un unico flusso di conversazione.

Questa espansione fa seguito al progetto pilota di Accio come Official Agentic AI Partner di Smart Manufacturing Week, realizzato nel giugno 2026. In quell'occasione, la tecnologia ha supportato oltre 13.000 visitatori e più di 430 espositori presso il NEC di Birmingham, nel Regno Unito.

Dalla navigazione alla negoziazione

A differenza delle tradizionali app fieristiche, che offrono mappe statiche, l'Exhibition Agent agisce come un partner attivo per il sourcing. Utilizzando il linguaggio naturale, i buyer possono individuare gli stand, confrontare i fornitori sulla base dei propri criteri e poi passare il lavoro agli agenti dedicati alla negoziazione o alla logistica, che possono predisporre RFQ (richieste di offerta) e calcolare i costi complessivi a destino (landed cost).

Jackson Szabo, Portfolio Director di Hyve Group, ha dichiarato: "Il nostro ruolo di organizzatori è rendere il più semplice possibile per i buyer individuare i prodotti, i brand e le opportunità più adatti, facendo sì che ogni momento trascorso alle nostre fiere sia davvero utile. Man mano che i nostri eventi crescono per dimensioni e portata internazionale, dobbiamo evolvere il modo in cui aiutiamo i visitatori a orientarsi in un'offerta così ampia. La partnership con Accio porta una nuova generazione di tecnologie di sourcing e pianificazione basate sull'AI direttamente nell'esperienza di Autumn Fair, Spring Fair e Glee. Consentirà ai buyer di individuare gli espositori pertinenti in modo più intuitivo, pianificare il proprio tempo e costruire percorsi più efficienti all'interno della fiera, aiutando al contempo i nostri espositori a ottenere maggiore visibilità presso i buyer che cercano attivamente ciò che offrono. Siamo entusiasti di mettere questa tecnologia di nuova generazione a disposizione della nostra community e di vedere come trasformerà il modo in cui le persone vivono le nostre fiere."

"La partnership con Accio di Alibaba.com per l'Exhibition Agent segna davvero un nuovo capitolo per ISPO ad Amsterdam", ha dichiarato Soraya Gadelrab, Joint Managing Director di ISPO. "Portare direttamente in fiera questo tipo di navigazione basata sull'AI e di matching in tempo reale tra buyer e fornitori è esattamente l'innovazione di cui i nostri espositori e buyer hanno bisogno, in un contesto in cui il sourcing diventa sempre più complesso. Crediamo che questa soluzione stabilisca un nuovo standard per l'esperienza fieristica moderna."

La soluzione affronta il sovraccarico informativo che i buyer devono gestire nei grandi eventi. Con migliaia di referenze (SKU) e centinaia di espositori, l'Exhibition Agent condensa settimane di ricerca pre-evento in pochi minuti, assicurando che ogni stand da visitare sia stato preselezionato e sia pertinente.

Un'integrazione fluida per espositori e buyer

La partnership fa leva sulla nuova app mobile nativa di Accio. Progettata per essere utilizzata in mobilità, consente ai buyer di utilizzare l'Exhibition Agent tramite ricerca vocale o per immagini direttamente nei padiglioni della fiera.

Tra le principali funzionalità:

Per gli espositori, l'integrazione aumenta la visibilità, portando i loro profili all'attenzione di buyer qualificati che cercano attivamente specifiche categorie di prodotto.

L'Exhibition Agent sarà pienamente operativo in occasione di Autumn Fair, Spring Fair e Glee di Hyve Group a Birmingham; di London Business Show e White & Private Label Expo di Business Show Media a Londra; e di ISPO di Raccoon Media Group ad Amsterdam.

L'app di Accio può essere scaricata gratuitamente dall'App Store di Apple e da Google Play. I partecipanti alle fiere partner possono accedere alle funzionalità dell'Exhibition Agent subito dopo la registrazione o tramite i codici QR disponibili in loco.

Note per le redazioni

Gli eventi coinvolti nella partnership

Organizzatore Evento Date Sede Categoria Hyve Group Autumn Fair 6–9 settembre 2026 NEC, Birmingham (UK) Casa, regalo e giardinaggio Hyve Group Glee 8–10 settembre 2026 NEC, Birmingham (UK) Giardinaggio, tempo libero e pet Raccoon Media Group ISPO 3–5 novembre 2026 RAI, Amsterdam (Paesi Bassi) Articoli sportivi, invernali e outdoor Business Show Media London Business Show 11–12 novembre 2026 ExCeL, Londra (UK) PMI e imprenditoria Business Show Media White & Private Label Expo 11–12 novembre 2026 ExCeL, Londra (UK) Private label e retail Hyve Group Spring Fair 7–10 febbraio 2027 NEC, Birmingham (UK) Casa, regalo e moda

Informazioni su Alibaba.com

Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme globali per l'e-commerce business-to-business (B2B), al servizio di buyer e fornitori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Offre servizi che coprono diversi aspetti del commercio, tra cui strumenti che aiutano le imprese a raggiungere un pubblico globale per i propri prodotti e consentono ai buyer di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Informazioni su Accio

Accio è l'agente AI enterprise plug-and-play di Alibaba.com, progettato per supportare le esigenze operative delle PMI in tutto il mondo. Impiega agenti specializzati per svolgere attività complesse — dalla progettazione e dal sourcing dei prodotti alla negoziazione e al CRM — gestite all'interno di un'unica conversazione continua.

Informazioni su Hyve Group

Hyve Group organizza e gestisce eventi B2B a livello internazionale, mettendo in contatto buyer e fornitori in settori chiave, tra cui retail, alimentare e manifatturiero.

Informazioni su Business Show Media

Business Show Media è un organizzatore fieristico globale che realizza eventi business di riferimento in Europa, Nord America, Asia e Australia. Il suo portafoglio comprende The Business Show World Series, White & Private Label Expo, The International Franchise Show e B2B Marketing Expo US. Business Show Media mette in contatto imprenditori, business leader e fornitori di diversi settori, creando piattaforme per la crescita, l'innovazione e il commercio internazionale.

Informazioni su Raccoon Media Group

Raccoon Media Group è specializzata in fiere B2B di nicchia e piattaforme media nei settori degli articoli sportivi, del tempo libero e del retail specializzato.

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