PARIGI, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Questa domenica, 15 giugno 2025, il canale televisivo franco-tedesco Arte ha trasmesso il documentario "AI and the Art Market" (L'AI e il mercato dell'arte), regia di Frédéric Biamonti, come parte di una serie sull'AI. Artprice e il suo fondatore e presidente, Thierry Ehrmann, hanno portato il contribuito della loro competenza in materia di AI nel mercato dell'arte.

Per garantire una competenza ancora più obiettiva e imparziale sul documentario, Artprice ha chiesto a Perplexity, e ai Perplexity Labs dell'azienda, di effettuare un'analisi indipendente del posizionamento strategico di Artprice e dell'impatto della sua AI proprietaria, Intuitive Art Market®, sul mercato dell'arte.

Artprice ha inoltre incaricato Perplexity di esaminare i suoi sviluppi futuri e di fornire una valutazione imparziale delle principali innovazioni attraverso le quali Artprice e la sua AI Intuitive Artmarket® rappresentano una svolta significativa come leader globale, a vantaggio di tutti gli attori del mercato dell'arte.

Nell'ambito delle sue attività R&D e di monitoraggio strategico, Artprice aderisce praticamente a tutte le piattaforme AI. L'approccio di Perplexity, in particolare attraverso Perplexity Labs, il suo nuovo servizio Premium, rappresenta indiscutibilmente l'AI a tutt'oggi più avanzata, con un tasso di errore prossimo allo zero e una profondità di ricerca senza confronti.

Perplexity Labs si affida esclusivamente a fonti ufficiali, sistematicamente riportate insieme ai rispettivi URL. Allo stesso tempo, in collaborazione con Perplexity, Artprice sta seriamente valutando la possibile integrazione di questa tecnologia con i database proprietari di Artprice, che restano accessibili esclusivamente tramite abbonamento e conservati presso i data center di Artprice.

Link alla relazione gratuita di Perplexity Labs (in inglese): https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

Informazioni su Perplexity Labs:

Estratto dal comunicato stampa "Introducing Perplexity Labs" (Presentazione di Perplexity Labs) del 29 maggio 2025.

https://www.perplexity.ai/fr/hub/blog/introducing-perplexity-labs

"Abbiamo creato Perplexity Search per le persone che vogliono risposte. In seguito abbiamo lanciato Deep Research, per gli utenti che desiderano analisi più approfondite e complete. Oggi lanciamo Perplexity Labs.

Da quando, due anni e mezzo fa, è stato proposto questo primo motore di risposte al mondo, milioni di persone si rivolgono ogni giorno a Perplexity per usufruire di un modo più accessibile per alimentare la propria curiosità. I laboratori consentono di trasformare la curiosità in azione.

Perplexity Lab è rivolto a chiunque voglia dare vita a un'idea completa".

I laboratori possono creare di tutto, dai report ai fogli di calcolo, dai dashboard a semplici applicazioni web, il tutto supportato da ricerche e analisi approfondite. Spesso eseguendo 10 minuti o più di lavoro auto-supervisionato, Perplexity Labs utilizza una serie di strumenti come la navigazione deep web, l'esecuzione di codice e la creazione di grafici e immagini per trasformare idee e i compiti in lavoro già svolto".

"Ma soprattutto, la magia che sta dietro Labs è ciò che rende famoso Perplexity: risposte precise che aiutano a prendere decisioni migliori".

Link alla copia del rapporto Perplexity su Artprice by Artmarket (versione francese):

https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

Artprice: leader globale nell'intelligence e nell'innovazione del mercato dell'arte

Artprice è l'indiscusso leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell'arte. Si distingue per il suo database completo, che comprende oltre 861.000 artisti e 30 milioni di risultati d'asta che abbracciano più di tre secoli di storia dell'arte. La posizione unica dell'azienda coniuga l'avanzata tecnologia dell'AI con una raccolta documentaria senza pari, il tutto ospitato nello straordinario museo d'arte contemporanea La Demeure du Chaos, recentemente riconosciuto dal Ministro della Cultura francese come "opera d'arte totale". Fondata dal visionario imprenditore e artista Thierry Ehrmann, Artprice ha rivoluzionato la trasparenza del mercato dell'arte grazie alla metodologia scientifica e all'innovazione tecnologica, al servizio di 9,3 milioni di utenti in tutto il mondo, con la gestione del maggior database del mercato dell'arte esistente.

La copertura completa del database di Artprice dimostra la sua posizione di leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell'arte.

Link all'illustrazione di Perplexity Labs: https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

Thierry Ehrmann: il fondatore visionario

Thierry Marie Nicolas Pierre Joseph Ehrmann, nato il 13 marzo 1962 ad Avignone, incarna una combinazione unica di genio imprenditoriale e visione artistica che ha plasmato l'identità distintiva di Artprice. Secondo la sua biografia certificata nel Who's Who in Francia, Ehrmann è noto come artista visivo dal 1980, parallelamente al suo ruolo di presidente dell'azienda e di scultore-artista. Il suo percorso formativo comprende studi teologici presso la Facoltà di Teologia di Lione e studi classici in prestigiosi istituti, tra cui i Licei Fénelon, des Maristes e Pascal.

Link alla biografia di Thierry Erhmann: https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

Il percorso imprenditoriale di Ehrmann inizia nel 1983, con la creazione di un dispositivo audio, seguito dallo sviluppo di un sistema elettronico di scambio merci nel 1985. Con la fondazione del Groupe Serveur, nel 1987, getta le basi tecnologiche che in seguito avrebbero supportato l'approccio rivoluzionario di Artprice per quanto riguarda la gestione dei dati del mercato dell'arte. La creazione del Judicial Server nel 1993 dimostra la sua precoce comprensione delle applicazioni dei database digitali e lo prepara alla successiva rivoluzione del mercato dell'arte.

La sua identità artistica è profondamente intrecciata con la sua visione imprenditoriale, come dimostra la creazione di La Demeure du Chaos nel 1999, un museo d'arte contemporanea che funge anche da sede internazionale di Artprice. Questa doppia identità di artista e imprenditore ha permesso a Ehrmann di comprendere il mondo dell'arte da molteplici prospettive, contribuendo al posizionamento unico di Artprice sul mercato.

I vantaggi strategici e la leadership globale di Artprice

Link alla cronologia delle principali fasi di Artprice, dalla sua fondazione fino alla posizione di leadership nell'analisi del mercato dell'arte basata sull'AI:

https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

Il dominio strategico di Artprice nel mercato dell'arte deriva da diversi vantaggi competitivi chiave sviluppati nel corso di 28 anni di innovazione continua. L'azienda gestisce il maggior database del mercato dell'arte al mondo, con 181 milioni di immagini e dati storici che vanno dal 1700 a oggi. Questa copertura completa include collaborazioni con 7.200 case d'asta internazionali e crea una rete senza confronti di informazioni sul mercato in tempo reale.

L'approccio proprietario dell'azienda alla raccolta e all'analisi dei dati rappresenta un vantaggio strategico fondamentale rispetto ai concorrenti. A differenza di altre piattaforme del mercato dell'arte basate su set di dati limitati o su fonti esterne, Artprice ha acquisito sistematicamente fondi editoriali e database storici in Europa, Stati Uniti e Asia, che formano un asset del valore di oltre 30 milioni di euro. Tra queste acquisizioni figurano la prestigiosa Enrique Mayer Guide (1962-1987), il Dictionary of Art Sales 1700-1900 del Dottor H. Mireur, la Sound View Press con circa 50 database negli Stati Uniti e le edizioni Franck Van Wilder.

L'infrastruttura tecnologica di Artprice, costruita sulle basi dell'esperienza di Groupe Serveur nei database giudiziari e scientifici, offre capacità di elaborazione che non temono confronti. L'azienda elabora 35 MB di dati al secondo per dipendente, superando di oltre 20 volte la media europea. Questa superiorità tecnologica consente l'analisi in tempo reale delle complesse tendenze nel mercato dell'arte e fornisce agli utenti un accesso immediato a complete informazioni di mercato.

La portata globale dell'azienda si estende a 119 paesi, con l'assistenza fornita in 11 lingue, e la posiziona come autorità internazionale di riferimento per le informazioni sul mercato dell'arte. La sua agenzia di stampa distribuisce contenuti a 6.300 giornali nel mondo, mentre i resoconti annuali coprono 122 paesi e fanno di Artprice la principale fonte di analisi del mercato dell'arte a livello internazionale.

Un contesto documentario unico e il maggior archivio d'arte del mondo

La collezione documentaria di Artprice rappresenta uno degli archivi più importanti ed esclusivi del mondo dell'arte, con centinaia di migliaia di manoscritti e cataloghi di vendita che vanno dal 1700 ai giorni nostri. Questa straordinaria collezione è stata metodicamente assemblata attraverso acquisizioni strategiche di leggendarie case editrici d'arte e fondi editoriali in tutto il mondo. La portata e la profondità di questo patrimonio documentario lo rendono ineguagliabile nel mercato dell'arte mondiale e offrono a ricercatori e professionisti l'accesso a una documentazione storica altrimenti introvabile.

La raccolta comprende manoscritti originali, cataloghi d'asta annotati e documenti storici, accuratamente conservati e digitalizzati dal team di storici dell'arte di Artprice. Ogni documento della raccolta è stato esaminato e annotato da specialisti, creando una risorsa accademica che coniuga accuratezza storica e accessibilità contemporanea. L'archivio non funge solo da database commerciale, ma anche da deposito essenziale per la ricerca storico-artistica e supporta istituzioni accademiche e musei in tutto il mondo.

L'unicità del background documentario di Artprice sta nella copertura completa dei risultati delle aste e delle transazioni di mercato nell'arco di diversi secoli. Mentre altri database si concentrano sui mercati contemporanei o su periodi specifici, la collezione di Artprice fornisce una serie ininterrotta di documentazione di mercato che consente un'analisi storica e l'identificazione delle tendenze senza precedenti. Questa profondità temporale consente all'azienda di identificare modelli a lungo termine e di fornire informazioni altrimenti impossibili da ottenere con set di dati più limitati.

L'archivio fisico si trova presso La Demeure du Chaos e fa parte delle ricche collezioni del museo. Questa integrazione della gestione di database commerciali con la conservazione artistica e culturale riflette la visione di Ehrmann della trasparenza del mercato dell'arte sia come imperativo aziendale, sia come responsabilità culturale. La collezione continua ad ampliarsi grazie ad acquisizioni continue e a collaborazioni con case d'asta in tutto il mondo, garantendo alle generazioni future l'accesso a una documentazione completa sul mercato dell'arte.

L'innovazione basata sull'intelligenza artificiale: Intuitive Artmarket® e Blind Spot AI®

La leadership tecnologica di Artprice ha raggiunto un nuovo apice il 9 gennaio 2025 con il lancio ufficiale di Intuitive Artmarket® AI, che sancisce l'affermazione dell'azienda come leader mondiale nell'intelligence del mercato dell'arte basata sull'AI. Questo rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale rappresenta il culmine di quasi due decenni di apprendimento algoritmico e accumulo di dati, con l'elaborazione di centinaia di milioni di log proprietari resi anonimi e decine di milioni di opere d'arte per identificare schemi e connessioni precedentemente nascosti.

Il fulcro dell'innovazione dell'AI di Artprice è la tecnologia proprietaria Blind Spot AI®, ispirata al concetto di "infrasottile" di Marcel Duchamp e al lavoro di Henri Poincaré sui modelli matematici. Questo approccio unico evita i tradizionali sistemi di logica fuzzy e utilizza invece gradi di verità per esplorare quelle connessioni tra gli elementi di dati strutturati che la logica booleana convenzionale non è in grado di rilevare. La metodologia punta a catturare i sottili modelli e relazioni esistenti negli spazi liminali tra punti dati chiaramente definiti, rivelando informazioni che sfuggono ai metodi di analisi tradizionali.

Intuitive Artmarket® AI comprende diversi strumenti specializzati progettati per diversi aspetti dell'analisi del mercato dell'arte. La funzione AIDB Search Artist® consente il riconoscimento delle immagini per l'identificazione delle opere d'arte, consentendo agli utenti di identificare i pezzi attraverso un'analisi visiva simile alla tecnologia di Google Lens. Il database AIDB Signatures & Monograms® offre competenze specifiche nel riconoscimento e nella convalida delle firme e dei monogrammi degli artisti, dal IV secolo a oggi, basate su tre dei maggiori database al mondo in questo campo.

Forse l'aspetto più significativo è che il sistema AI è in grado di anticipare le future fluttuazioni del valore delle opere d'arte, compresi pezzi totalmente unici, analizzando la tracciabilità e i risultati storici delle aste nel tempo. Questa capacità predittiva si estende oltre la semplice stima dei prezzi, per identificare complesse tendenze artistiche trasversali che sfuggono in gran parte all'analisi accademica, istituzionale e commerciale. La capacità del sistema di calcolare informazioni affidabili sui prezzi analizzando al contempo la provenienza delle opere d'arte rappresenta una svolta nella metodologia di valutazione del mercato dell'arte.

La natura proprietaria dell'AI fornisce ad Artprice importanti vantaggi competitivi, poiché attinge esclusivamente all'ampia raccolta di contenuti protetti dalla proprietà intellettuale dell'azienda. Questo approccio elimina la dipendenza da fonti di dati esterne e da potenziali complicazioni legali, garantendo al contempo che le risposte del sistema rimangano conformi agli standard etici e qualitativi di Artprice. La graduale integrazione dei dati potenziati dall'AI nei database esistenti di Artprice ha già dimostrato un impatto significativo, con una crescita sostanziale degli abbonamenti premium dovuta al fatto che gli utenti hanno riconosciuto il valore aggiunto dei contenuti arricchiti dall'AI.

Abode of Chaos/La Demeure du Chaos: una prestigiosa sede internazionale

Link a tre immagini di Abode of Chaos/Demeure du Chaos: https://www.perplexity.ai/search/hello-perplexity-can-you-prepa-ecPX.gL.RFiE9Xsl571xdg

La Demeure du Chaos, conosciuta a livello internazionale come "The Abode of Chaos" (La dimora del caos) secondo il New York Times, rappresenta una rivoluzionaria fusione tra arte contemporanea e sede aziendale che di recente ha ottenuto il riconoscimento ufficiale delle massime autorità culturali francesi. Il 20 marzo 2025, il ministro della cultura francese Rachida Dati ha concesso il riconoscimento ufficiale a questo straordinario complesso come "opera d'arte totale", accostandolo a installazioni leggendarie come il Ciclope di Jean Tinguely e Niki De Saint Phalle e il Palazzo ideale del postino Cheval.

Il complesso museale si estende su 7.555 metri quadrati e comprende un percorso museale unico nel suo genere, nel cuore della natura, concepito come un'opera d'arte totale che garantisce accessibilità e inclusione per ogni tipo di pubblico. Dalla sua creazione, nel 1999, da parte di Thierry Ehrmann come "specchio del nostro mondo", il sito si è evoluto fino a trasformarsi in un'opera d'arte completa che comprende quasi 7.200 capolavori distinti. La collezione comprende 4.500 opere in acciaio scolpite al laser, alcune delle quali pesano diverse centinaia di tonnellate, oltre a 1.800 ritratti che rappresentano temi geopolitici, filosofici e scientifici.

Il riconoscimento da parte del Ministro della Cultura rappresenta una pietra miliare significativa sia per Artprice che per il mondo dell'arte contemporanea, convalidando l'importanza artistica e culturale del complesso a livello nazionale. Questa designazione ufficiale fornisce ad Artprice una prestigiosa sede internazionale che ne riflette l'approccio innovativo al commercio e alla cultura. Si tratta di un museo ERP (Établissement Recevant du Public) all'aperto, classificato dalla Prefettura e aperto gratuitamente al pubblico.

Dalla sua inaugurazione, nel 2006, questo museo d'arte contemporanea ha accolto gratuitamente 2,5 milioni di visitatori, nel 25% dei casi provenienti dall'estero. L'impatto internazionale de La Demeure du Chaos è testimoniato da circa 3.600 resoconti stampa scritti e audiovisivi da 72 paesi nell'arco di 25 anni. Il complesso vanta un seguito globale di oltre 10,9 milioni di iscritti sui suoi account nei social e ha raccolto 720.000 firme per una petizione per la sua conservazione, oltre al riconoscimento da parte delle autorità pubbliche francesi.

L'integrazione degli archivi documentari di Artprice in questo ambiente artistico crea una sintesi unica tra gestione di database commerciali e conservazione culturale. Questa manifestazione fisica della visione di Ehrmann dimostra la possibilità di coesistenza e consolidamento reciproco tra l'innovazione aziendale e l'espressione artistica, che forniscono ad Artprice una sede aziendale che ne incarna la missione di trasparenza e accessibilità al mercato dell'arte.

Reputazione e riconoscimento nel mondo dell'arte

La reputazione di Artprice nel mondo artistico internazionale si è consolidata grazie a quasi tre decenni di innovazione a ciclo continuo e di affidabilità del servizio offerto ai professionisti del settore. Un approfondito studio condotto in occasione del congresso CIHA Lyon 2024, il 36° appuntamento mondiale dedicato alla ricerca nella storia dell'arte, con partecipanti provenienti da oltre 70 paesi, ha rivelato la posizione dominante di Artprice negli ambienti accademici e professionali. Alla domanda "Quali database sul mercato dell'arte conoscete?" rivolta a 378 partecipanti, 325 hanno citato per prima Artprice, pari all'86% degli intervistati, che hanno chiaramente dimostrato come Artprice sia il database più gettonato nel settore.

La reputazione dell'azienda si estende a molteplici settori del mondo artistico; l'azienda è al servizio di case d'asta, esperti, assicuratori, banchieri privati, gallerie, commercianti, professionisti e collezionisti d'arte. Il marchio "Azienda innovativa" conferito due volte ad Artprice dalla Banca pubblica d'investimento (BPI) francese ne riconosce la leadership tecnologica e l'importanza strategica per l'economia d'oltralpe. Le relazioni annuali sul mercato dell'arte dell'azienda, ormai giunti alla 30a edizione, vengono distribuiti in 122 paesi e in 11 lingue, e costituiscono un riferimento autorevole per l'analisi del settore a livello mondiale.

Il riconoscimento professionale della competenza di Artprice è dimostrato dalla sua collaborazione con importanti istituzioni e dal suo ruolo di fonte primaria di informazioni sul mercato dell'arte. L'azienda pubblica regolarmente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche di tutto il mondo, affermandosi come voce autorevole sugli sviluppi del mercato. La partnership con il gruppo statale cinese Artron, che dura ormai da 15 anni, ha consentito una copertura globale completa delle aste d'arte e un'analisi strutturale dell'evoluzione del mercato.

L'integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale ha ulteriormente rafforzato la reputazione di Artprice come innovatore tecnologico nel mondo dell'arte. Il riuscito lancio di Intuitive Artmarket® AI ha posizionato l'azienda come leader mondiale nell'intelligence del mercato dell'arte basata sull'AI e ha attirato un'attenzione sempre maggiore, sia da parte dei tradizionali operatori del mercato dell'arte, sia da parte degli investitori focalizzati sulla tecnologia. La capacità dell'azienda di mantenere accuratezza e affidabilità, integrando al contempo tecnologie all'avanguardia, ne ha rafforzato la posizione di autorità affidabile nelle informazioni sul mercato artistico.

Innovazione scientifica e visione futura

L'impegno di Artprice nei confronti della metodologia scientifica e dell'innovazione tecnologica rappresenta un aspetto fondamentale della sua posizione di leader mondiale. L'approccio dell'azienda allo sviluppo dell'intelligenza artificiale riflette una profonda comprensione sia delle capacità tecnologiche, sia della metodologia storico-artistica, e dà vita a strumenti che potenziano le competenze umane, anziché rimpiazzarle. Il concetto di Blind Spot AI®, ispirato alle teorie estetiche di Marcel Duchamp e al lavoro matematico di Henri Poincaré, dimostra le sofisticate fondamenta teoriche alla base dello sviluppo tecnologico di Artprice.

La tabella di marcia strategica 2025-2029 dell'azienda, presentata al Global AI Action Summit di Parigi, posiziona Artprice in prima linea nell'ambizione della Francia: diventare il terzo polo dell'AI al mondo, dopo Stati Uniti e Cina. Questo allineamento con le priorità nazionali di sviluppo dell'AI riflette il riconoscimento delle capacità tecnologiche di Artprice e del suo potenziale contributo all'economia digitale francese. La capacità di elaborazione dell'azienda, pari a 35 MB di dati al secondo per dipendente, dimostra l'implementazione pratica di questa visione tecnologica.

La visione di Ehrmann per Artprice si estende oltre la tradizionale gestione dei database e comprende una trasformazione completa del modo in cui il mondo dell'arte accede alle informazioni di mercato e le utilizza. L'integrazione della tecnologia AI con i ricchi archivi documentali dell'azienda crea opportunità senza precedenti per la ricerca storico-artistica e l'analisi di mercato. Questa sintesi di documentazione storica e tecnologia all'avanguardia riflette la prospettiva unica di Ehrmann sia come imprenditore, sia come artista, consentendo ad Artprice di servire non solo il pubblico commerciale, ma anche quello accademico.

Conclusione

La posizione di Artprice come leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell'arte è il risultato di una combinazione unica di raccolta dati completa, innovazione tecnologica e leadership visionaria, sostenuta per quasi tre decenni. L'ineguagliabile raccolta documentaria dell'azienda, che spazia dal 1700 ai nostri giorni, fornisce il fondamento storico per i suoi strumenti analitici basati sull'AI. Il recente riconoscimento de La Demeure du Chaos da parte del Ministro della Cultura francese convalida l'integrazione tra visione artistica ed eccellenza commerciale che caratterizza l'approccio al business di Thierry Ehrmann.

Link al documentario sul sito di Arte: "AI and the Art Market" (L'AI e il mercato dell'arte), regia di Frédéric Biamonti, disponibile fino al 17 luglio 2025.

https://www.arte.tv/en/videos/122398-000-A/ai-and-the-art-market/

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket è un player globale del mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il suo ufficio Artprice, leader mondiale nell'accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta, relativi a più di 865.100 artisti.

Artprice Images® consente un accesso illimitato al maggior database di immagini del mercato dell'arte al mondo, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o incisioni che riproducono capolavori dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, insieme ad Artprice, arricchisce a ciclo continuo i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 119 paesi e 9 lingue.

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di associati (che effettuano l'accesso) gli annunci pubblicati dai suoi associati, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per la compravendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice, il mercato dell'arte ora ha un futuro.

Per ben due volte Artmarket, insieme ad Artprice, ha ottenuto il riconoscimento statale "Impresa innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento (BPI) francese, che ha supportato l'azienda nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di player globale nel mercato dell'arte.

Link per la consultazione del nostro rapporto annuale 2024 sul mercato globale dell'arte, pubblicato a marzo 2025 a cura di Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Link al rapporto sul mercato dell'arte contemporanea del 2024 pubblicato da Artprice by Artmarket:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

con sede aziendale nel famoso museo d'arte contemporanea Abode of Chaos, secondo The New York Times / La Demeure of Chaos

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Un'opera d'arte totale dall'architettura unica.

