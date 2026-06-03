AliExpress dà il via ai Summer Sales in Italia con consegna locale rapida e una nuova iniziativa di dirette streaming con gli influencer

MILANO, 3 giugno 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress lancia i suoi Summer Sales, in programma dall'1 al 10 giugno, con il periodo ufficiale di vendita che prenderà il via alle 00:00 ora locale dell'1 giugno.

Durante la campagna, gli acquirenti in Italia potranno usufruire di sconti fino all'80% su una vasta gamma di categorie molto richieste, tra cui Elettronica di consumo, Sport & Health e Automotive & Powersports. I prodotti contrassegnati dal badge Local+ vengono generalmente consegnati entro 3-5 giorni lavorativi, offrendo ai consumatori un'esperienza di acquisto più rapida e conveniente.

La campagna di quest'anno segna anche la prima iniziativa su larga scala di AliExpress in Europa dedicata ai live streaming degli influencer. Alla campagna parteciperanno più di 100 creator provenienti da 14 paesi, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Regno Unito.L'e-commerce in diretta streaming raggiunge gli acquirenti europei

La campagna livestream riunisce influencer e brand cinesi premium selezionati nell'ambito del programma Brand+. Attraverso sessioni in diretta streaming ospitate su piattaforme come YouTube e Instagram, i creator presenteranno alle proprie community prodotti di tendenza, offerte esclusive e consigli di acquisto in tempo reale.

In Italia, i principali momenti livestream sono previsti per l'1 e l'8 giugno.

Per rafforzare ulteriormente l'engagement, durante la campagna AliExpress introduce un innovativo meccanismo di cashback basato sul lavoro di squadra:

Gli acquirenti italiani possono ottenere fino al 9% di cashback.

Durante la campagna, AliExpress metterà in evidenza anche diverse categorie di tendenza per l'estate, tra cui hardware per il gaming, prodotti per la mobilità outdoor e attrezzature per sport acquatici. Tra i brand in primo piano figurano ENGWE, HillMiles e FunWater.

Gli AliExpress Summer Sales saranno disponibili tramite l'app e il sito web di AliExpress dall'1 al 10 giugno.

Informazioni su AliExpress

Fondata nel 2010, AliExpress è una piattaforma globale di e-commerce dedicata a offrire un'esperienza di acquisto migliore a centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 Paesi e regioni. Oltre alla versione in lingua inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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