Alla scoperta della bellezza della Serbia all'Università di agraria dello Shandong

TAI'AN, Cina, 21 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Il presente documento è una relazione a cura dell'Ufficio dello Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Di recente, l'Università di agraria dello Shandong ha organizzato un elegante evento artistico nel campus e uno scambio artistico tra Cina e Serbia. All'evento hanno partecipato Leng Changjian, vicesegretario del comitato del partito e presidente dell'Università di agraria dello Shandong, Zhang Ran, vicesegretario del comitato del partito dell'Università di agraria dello Shandong, Marina Magalev, vicerettrice dell'Accademia dei Belle Arti dell'Università di Novi Sad in Serbia, Pavel Sulovi, direttore del Centro culturale Kisaki di Novi Sad, Sun Jian, direttore dell'ufficio affari esteri del comitato municipale di Tai'an, e Tian Zhen, direttore della China Serbia Education Exchange Association.

Nell'ambito dell'evento è stata allestita una mostra fotografica del professor Pavel Sullowi intitolata "The Throne". Leng Changjian ha affermato che negli ultimi anni la scuola ha continuato a portare avanti l'attività di diffondere arte di alto livello nel campus universitario, impegnandosi a presentare più opere d'arte eccellenti e a creare un'elegante atmosfera culturale. La mostra fotografica "The Throne" è un importante strumento di scambio culturale tra Cina e Serbia, che offre a insegnanti e studenti esperienze estetiche interculturali. In futuro saranno organizzate altre forme di attività artistiche per migliorare globalmente il gusto estetico, la cultura e la capacità di innovazione degli studenti.

Durante il convegno della cerimonia di apertura, Zhang Ran ha anche presentato agli ospiti i risultati accademici internazionali dell'Università di agraria dello Shandong auspicando che l'Università di agraria dello Shandong e l'Università di Novi Sad possano utilizzare questo evento come punto di partenza per tramandare la fiaccola dell'amicizia tra Cina e Serbia di generazione in generazione attraverso visite reciproche e scambi accademici tra insegnanti e studenti.

La professoressa Marina Magalev ha presentato la situazione di base dell'ambiente, della cultura, dell'istruzione e dell'insegnamento dell'Accademia di Belle Arti dell'Università di Novi Sad, auspicando che questo evento possa rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le due facoltà e promuovere l'innovazione e lo sviluppo nel campo dell'istruzione e dell'insegnamento artistico.

Nel corso dell'evento, l'Accademia di Belle Arti di Novi Sad e l'Accademia d'arte dell'Università agraria di Shandong hanno firmato un accordo di cooperazione. Marina Magalev e Pavel Sulovi sono stati nominati professori ospiti presso l'Università di agraria dello Shandong e hanno donato le loro opere all'accademia d'arte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668751/Encountering_Beauty_Serbia_Shandong_Agricultural_University.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2668752/Encountering_Beauty_Serbia_Shandong_Agricultural_University_1.jpg

