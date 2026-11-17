Il modello più recente porta Amflow in una categoria di biciclette completamente nuova

SHENZHEN, Cina, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, il brand di biciclette orientato all'innovazione che persegue la massima fusione tra tecnologia e meccanica, annuncia oggi Amflow serie UE, il suo primo modello di e-bike per il commuting. Entrare nel mercato delle bici da città segna una tappa fondamentale per Amflow, che offre così la propria esperienza pluriennale nella progettazione di e-bike e le tecnologie smart a un pubblico più ampio. Progettata per gli spostamenti quotidiani, le commissioni e le uscite nel fine settimana, Amflow serie UE combina peso ridotto, comfort e prestazioni senza i soliti compromessi, portando una tecnologia pratica nella vita di tutti i giorni e rendendo più facile per le persone integrare la bicicletta nella loro routine quotidiana. Con due allestimenti disponibili, i ciclisti possono scegliere tra il modello Amflow UE Carbon Pro, dalle specifiche di alto livello, e l'Amflow UE Carbon.

Design leggero ed ergonomico per un'eleganza urbana

Costruita attorno a un telaio interamente in carbonio ultraleggero da 2,35 kg, Amflow serie UE raggiunge un peso totale della bici di soli 20,9 kg1, garantendo una maneggevolezza agile sia per gli spostamenti quotidiani che per le uscite a pieno carico. Grazie alla sua struttura compatta, la bicicletta è più facile da trasportare negli ascensori al termine del tragitto casa-lavoro ed è ideale per i viaggi in auto in configurazione 4+2. Con un tubo obliquo slanciato e il classico Bianco lunare, Amflow UE offre linee pulite ed eleganti, che si integrano perfettamente con lo stile urbano.

La taglia standard di Amflow UE è adatta a ciclisti alti da 155 cm a 190 cm1. Con attacchi manubrio intercambiabili disponibili in due altezze, i ciclisti possono regolare la propria posizione di guida per ottenere una seduta confortevole, rendendo possibile a familiari o amici condividere la stessa bici. Nel 2027 è previsto il lancio di una versione dedicata di dimensioni ridotte, pensata per ciclisti alti da 140 cm a 160 cm, che permette di gestire la bici con assoluta facilità e sicurezza.

Un reach più corto e uno stack più alto creano una differenza di altezza di 260 mm¹ tra sella e manubrio, offrendo una postura eretta di quasi 90 gradi¹ che allevia la pressione su spalle e schiena. L'impostazione standard di 70 gradi1 sia per l'angolo del tubo sterzo sia per l'angolo del tubo sella permette un trasferimento della potenza delle gambe più diretto, garantendo una guida confortevole. Il telaio a scavalco basso rende semplici la salita e la discesa, permettendo al ciclista di partire e fermarsi rapidamente.

Pedalare nel massimo comfort con meno affaticamento

Amflow UE dà priorità al comfort grazie a diversi componenti di sospensione che contribuiscono a ridurre l'affaticamento, attenuare le asperità e assorbire gli impatti. La forcella anteriore offre 65 mm di escursione, assorbendo efficacemente gli impatti e riducendo le vibrazioni trasmesse al manubrio. La funzione di blocco della forcella mantiene l'anteriore stabile, fa risparmiare energia e aumenta l'efficienza sulle strade lisce. Infine, il reggisella telescopico ammortizzato offre circa 30 mm¹ di escursione per attutire ulteriormente gli urti. Il reggisella telescopico offre inoltre 125 mm1 di regolazione in altezza, permettendo ai ciclisti di regolare in tempo reale l'altezza della sella e la postura.

Ogni componente è stato scelto mettendo in primo piano il comfort, tra cui:

Potenza fluida, senza sforzo e a lungo raggio

Alimentata dal sistema Avinox M2 eDrive, Amflow serie UE offre 125 Nm di coppia massima e 1100 W di potenza di picco1, con batteria rimovibile per una ricarica semplice. Supera facilmente pendenze del 30%1, anche con carichi pesanti, e offre un rapporto di assistenza massimo di 8x1. Amflow serie UE rende gli spostamenti quotidiani, come il tragitto mattutino verso il lavoro o le commissioni del weekend, più semplici ed ecologici.

Il sistema intelligente di controllo della trazione (TCS) legge l'intenzione di pedalata per determinare quanto rapidamente e con quanta fluidità erogare la potenza, adattandosi al traffico a singhiozzo, alle salite urbane o alle leggere salite fuoristrada. L'unità motore mantiene il rumore sotto 45 dBA1 grazie all'ottimizzazione del gioco degli ingranaggi.

Amflow UE ha un'autonomia massima fino a 132 km1 con una batteria intercambiabile da 600 Wh per uscite più lunghe. La batteria può ricaricarsi rapidamente dallo 0 al 100% in 2 ore e 23 minuti1 e offre un limite di ricarica personalizzabile per proteggere la salute a lungo termine della batteria.

Tecnologia intelligente in una bici da città

Amflow serie UE offre due modelli: Amflow UE Carbon Pro e Amflow UE Carbon. Una differenza fondamentale tra i due modelli è rappresentata dalle opzioni di trasmissione disponibili. Entrambe offrono un cambio elettronico intelligente con Automatic Shifting e SmoothShift per cambi di marcia fluidi in diverse condizioni stradali.

Entrambi i modelli offrono una nuova funzione intelligente Auto Boost di Avinox, che attiva automaticamente la modalità Boost quando le condizioni della strada e la potenza del motore soddisfano i criteri richiesti, eliminando la necessità di un'attivazione manuale. La modalità Boost automatica risponde alle condizioni di guida urbana più impegnative, fornendo potenza aggiuntiva senza intervento manuale — ad esempio quando si affrontano ripide salite o si riparte ai semafori con la bici carica.

Connettività e protezione

Amflow serie UE integra perfettamente una gamma completa di nuovi componenti Avinox quali il display da manubrio Avinox DP200, il supporto di ricarica wireless per telefono Avinox, la luce posteriore Avinox e il lucchetto per bici Avinox.

Il controllo intuitivo della pedalata è garantito dal touchscreen da 1,4 pollici di DP200 montato sul manubrio, mentre il supporto per smartphone assicura ai ciclisti autonomia e connettività grazie alla ricarica wireless da 15 W e alla ricarica rapida USB-C da 20 W, oltre alla possibilità di ruotare lo schermo in modalità verticale o orizzontale. Il sistema di illuminazione intelligente migliora la sicurezza grazie alla facile commutazione tra abbaglianti e anabbaglianti, all'accensione automatica al calar del buio e in condizioni di scarsa illuminazione, nonché al sensore di frenata reattivo che fa accendere intensamente la luce posteriore durante la decelerazione. A completamento del sistema, il lucchetto Avinox permette ai ciclisti di mettere in sicurezza la bici con un lucchetto a ferro di cavallo in acciaio temprato da 10 mm dotato di certificazione ART 2-Star.

L'app Avinox Ride offre connettività e funzioni intelligenti per i ciclisti:

La sicurezza è parte integrante delle caratteristiche di Amflow UE. Una sola chiave blocca sia il telaio che la batteria, semplificando la sicurezza e riducendo il numero di oggetti che i ciclisti devono portare con sé. Se la bicicletta o i suoi accessori vengono rubati, è possibile attivare la modalità Smarrito nell'app Avinox Ride per segnalare il numero di serie e bloccare i componenti chiave. L'integrazione con l'ecosistema Dov'è di Apple permette di tracciare in tempo reale la posizione della bicicletta e attivare l'avviso sonoro.

Versatilità d'uso e disponibilità

Progettata per garantire versatilità nell'uso quotidiano, Amflow UE offre un'ampia capacità di carico, con un portapacchi anteriore che supporta un carico di 20 kg e un portapacchi posteriore con una capacità di carico di 27 kg. Il portapacchi posteriore è compatibile con l'interfaccia MIK HD e si integra perfettamente con borse da bici a sgancio rapido, cestini, seggiolini per bambini e borse laterali compatibili. Dagli spostamenti di ogni giorno in città e dalle commissioni con la famiglia alla spesa e alle gite all'aria aperta del fine settimana, Amflow UE si adatta a ogni situazione di vita quotidiana.

La serie Amflow UE Carbon, che include Amflow UE Carbon Pro e Amflow UE Carbon, è disponibile a partire da oggi tramite i canali ufficiali Amflow e i partner di vendita autorizzati in tutto il mondo.

Amflow UE Carbon è in vendita al prezzo di 3099 EUR.

Amflow UE Carbon Pro è in vendita al prezzo di 3499 EUR.

I dettagli sui prezzi sono disponibili sul sito ufficiale.

Per maggiori informazioni sui prodotti, visitare: https://www.amflowbikes.com/ue-carbon

Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo: pr@amflowbikes.com

1Tutti i dati sono stati testati in condizioni controllate. L'esperienza effettiva può variare. Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito web ufficiale di Amflow.

Informazioni su Amflow

Nata nel 2023, Amflow è frutto dell'ingegno di esperti di tecnologia animati da una passione senza limiti per il ciclismo e l'innovazione. L'azienda punta a stupire con una combinazione senza pari di potenza, autonomia e prestazioni, perfettamente integrata in biciclette elettriche dal design elegante. L'impegno di Amflow nel settore delle e-bike è rendere le proprie biciclette il punto di riferimento per tutti i ciclisti che desiderano trasformare ogni terreno in un mondo di possibilità.

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