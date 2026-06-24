Amflow presenta a Eurobike 2026 Amflow TL Carbon, la prima bicicletta elettrica del marchio per il cicloturismo su ogni tipo di terreno

I partecipanti a Eurobike saranno i primi a vedere e provare il primo modello Amflow che va oltre le tradizionali eMTB, equipaggiato con l'unità motore Avinox M2

FRANCOFORTE, Germania, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, il marchio di biciclette orientato all'innovazione che persegue la massima fusione tra tecnologia e meccanica, presenterà il suo ultimo modello di bicicletta a Eurobike 2026, a Francoforte, la fiera leader mondiale per biciclette, ecomobilità e innovazione. Amflow ha debuttato nel settore e lanciato Amflow PL a Eurobike 2024, e ora celebra il suo terzo anno in fiera con il lancio della sua quarta serie di biciclette: Amflow TL Carbon.

Il lancio di Amflow TL Carbon Amflow TL Carbon è la bicicletta elettrica adatta a ogni scenario. Grazie all'unità motore Avinox M2, Amflow TL può erogare una coppia massima di 125 N•m e una potenza di picco di 1100 W, per fornire supporto nelle salite in montagna, negli spostamenti quotidiani più lunghi e nelle uscite prolungate a pieno carico. Amflow TL Carbon viene fornita di serie con una batteria rimovibile da 800 Wh che può essere abbinata a una nuova batteria secondaria Avinox da 480 Wh, raggiungendo una capacità totale di 1280 Wh.

Con un peso della bicicletta completa a partire da soli 22,6 kg e una doppia sospensione sviluppata in collaborazione con FOX, Amflow TL Carbon offre agilità sui sentieri, fluidità in città e stabilità nel cicloturismo a pieno carico. Con un peso totale massimo consentito di circa 200 kg, Amflow TL viene fornita di serie con parafanghi anteriori e posteriori, portapacchi posteriore, portaborraccia, pedali e luce anteriore, con supporto per un portapacchi anteriore opzionale, così da equipaggiarvi per ogni scenario di guida.

Annunciata il 23 giugno 2026, Amflow TL Carbon fa il suo debutto ufficiale a Eurobike. Lo stand offrirà anche uno sguardo ravvicinato ai recenti lanci di Amflow: le serie Amflow PX e Amflow PR.

Siate i primi a provare Amflow TL Carbon Eurobike sarà la prima occasione per i consumatori di vedere e provare Amflow TL Carbon, equipaggiata con l'unità motore Avinox M2.

Avinox in primo piano Lo stand di Amflow a Eurobike presenterà anche una serie di innovazioni sviluppate da Avinox e integrate nelle biciclette Amflow. In mostra, i visitatori potranno vedere:

Dettagli dell'esposizione: Date e orari: dal 24 al 27 giugno, dalle 9:00 alle 18:00, ora locale. Luogo: Messe Frankfurt Stand Amflow: Open Air F12, stand A37.

Informazioni su Amflow Fondata con orgoglio nel 2023, Amflow nasce dall'esperienza di esperti tecnologici accomunati da una passione senza limiti per le biciclette elettriche. L'azienda punta a stupire con una combinazione impareggiabile di potenza, autonomia e prestazioni, racchiusa in biciclette dal design elegante e raffinato. L'impegno di Amflow nel settore delle e-bike è quello di rendere le proprie biciclette il punto di riferimento per tutti gli appassionati che desiderano trasformare qualsiasi terreno in un mondo di opportunità e avventura.

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