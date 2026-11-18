AquaSense 3 porta l'intelligenza di pulizia autonoma a un nuovo livello, mentre Sora Neo R combina una pulizia potente, un recupero intuitivo e un trattamento dell'acqua integrato. Entrambi debutteranno alla Piscine Global Europe e alla Pool Spa Patio Expo 2026.

RICHMOND, Texas, 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader globale nella robotica per piscine intelligenti, ha presentato le sue ultime innovazioni, AquaSense 3 e Sora Neo R, in due importanti eventi del settore delle piscine: Piscine Global Europe 2026 a Lione, in Francia, e Pool Spa Patio Expo 2026 a New Orleans, negli Stati Uniti.

Debuttando contemporaneamente in Europa e Nord America, i due pulitori di piscine robotici senza fili segnano importanti progressi nel trattamento intelligente e intuitivo della piscina. AquaSense 3 è il primo pulitore di piscine In-Pool Sense-to-Act al mondo, che offre una pulizia più approfondita, una copertura della piscina più completa e una maggiore coerenza di pulizia attraverso una maggiore intelligenza autonoma. Sora Neo R combina due caratteristiche esclusive del segmento di prezzo: potenza a doppia pompa per una forte aspirazione e ritorno autonomo in superficie per un facile recupero. Offre anche un trattamento dell'acqua integrato in un design leggero costruito principalmente per piscine fuori terra. Insieme, dimostrano l'impegno di Beatbot nel rendere la tecnologia avanzata di pulizia delle piscine più intelligente, accessibile ed efficace.

Sora Neo R: pulitore a doppia pompa esclusivo del segmento di prezzo con ritorno autonomo in superficie e trattamento integrato dell'acqua

Progettato principalmente per piscine fuori terra e compatibile con semplici piscine interrate a fondo piatto, Sora Neo R combina una pulizia potente, un facile recupero e un trattamento dell'acqua integrato in un robot leggero a un prezzo più accessibile.

Alla base vi è il primo e unico sistema di pulizia a doppia pompa nel suo segmento di prezzo, che fornisce circa 19 m³/h (5.000 GPH) di flusso combinato. Una forte aspirazione si combina con spazzole a rulli anteriori attivi e cingoli ad alta aderenza per pulire il fondo della piscina, le pareti e il livello dell'acqua mantenendo una trazione stabile. Il risultato è una pulizia accurata con minore necessità di spazzolatura manuale.

Sora Neo R va oltre la rimozione dei detriti per effettuare il trattamento dell'acqua stessa. Il suo sistema integrato di purificazione dell'acqua contiene compresse di chiarificatore sviluppate da Beatbot per aiutare ad eliminare l'acqua torbida o compresse di cloro compatibili per consentire la sanificazione. Mentre il robot pulisce, il suo movimento e il flusso della pompa aiutano a distribuire il trattamento selezionato in modo più uniforme in tutta la piscina, combinando la pulizia fisica e il trattamento dell'acqua in una sola routine.

La comodità è integrata in ogni fase di utilizzo. Quando la pulizia è completa o la batteria è scarica, Sora Neo R sale automaticamente in superficie, rilascia acqua e si ferma sul bordo della piscina per un facile recupero. Rimane a galla. Se si allontana, l'app Beatbot può riportarla al bordo. Tutta quella potenza è disponibile senza compromettere il peso. Con soli 7,2 kg (15,8 lb), Sora Neo R è facile da sollevare e trasportare.

Combinando la pulizia a doppia pompa, il ritorno autonomo in superficie e il trattamento dell'acqua integrato in un design leggero, Sora Neo R riunisce potenti prestazioni di pulizia e maggiore comodità per la manutenzione quotidiana della piscina.

AquaSense 3: il primo pulitore di piscine In-Pool Sense-to-Act al mondo porta l'intelligenza di pulizia autonoma a un nuovo livello

AquaSense 3 rappresenta un importante passo avanti nella pulizia intelligente delle piscine, introducendo AI Vision avanzata per un'esperienza di pulizia più autonoma ed efficiente.

AquaSense 3 è il primo pulitore di piscine In-Pool Sense-to-Act al mondo. Al centro di questo progresso vi è Sense-to-Act, un sistema di intelligenza integrato che riunisce quattro funzionalità proprietarie chiave sviluppate da Beatbot, tra cui Intelligenza spaziale, Intelligenza visiva, Intelligenza decisionale e Intelligenza di verifica. Queste funzionalità lavorano insieme per dare ad AquaSense 3 il controllo dell'intero processo di pulizia, dalla percezione all'azione e alla verifica finale.

Il processo inizia con la mappatura. AquaSense 3 utilizza Smart 2D Mapping per creare una mappa precisa del fondo della piscina. CleverNav™ Intelligent Navigation pianifica quindi percorsi efficienti su misura per la pianta della piscina. Ma AquaSense 3 non segue semplicemente un percorso. Con HybridSense® AI Vision che riconosce oltre 40 tipi di detriti, AI Hunting prende l'iniziativa di scansionare il fondo, individuare detriti visibili e raggiungerli direttamente. Il robot interviene quindi sui bordi e pulisce sistematicamente il fondo seguendo un tracciato a forma di S. E appena il lavoro sembra terminato, AI Final Check riprende nuovamente la scansione, individua ciò che resta e rimanda indietro il robot per una pulizia finale mirata. Questo processo coordinato aiuta a migliorare la completezza, la copertura e la coerenza della pulizia.

La vera svolta riguarda il modo in cui queste tecnologie avanzate funzionano insieme. AquaSense 3 mappa, vede, decide, ispeziona, pulisce e controlla il proprio lavoro, prendendo in carico l'intero processo di pulizia. Per necessità di pulizia più leggere, AI Quick Clean mira ai detriti visibili sparsi senza un ciclo completo di pulizia del pavimento, riducendo il tempo di pulizia fino al 50% rispetto alla modalità fondo standard.

La sua assistenza automatizzata raggiunge anche le aree tradizionalmente lasciate all'attenzione manuale. La pulizia delle piattaforme a bassa profondità inizia ora a soli 18 cm, con nuovi sensori dedicati per prevenire le gocce e fornire una copertura più efficiente. Con un tempo di funzionamento fino a cinque ore per la pulizia del fondo, dispone della resistenza per le routine di pulizia più impegnative. Anche il recupero è più prevedibile. Invece di fermarsi sul bordo della piscina più vicino, AquaSense 3 ritorna vicino al suo punto di ingresso originale, in modo che i proprietari sappiano dove trovarlo.

Grazie a queste funzionalità integrate, AquaSense 3 offre un'esperienza di pulizia delle piscine più intelligente e autonoma con meno interventi manuali.

Prezzi

Il Sora Neo R sarà disponibile ad un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore di 599 euro, mentre l'AquaSense 3 avrà un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore di 1.699 euro.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è uno dei marchi di pulizia di piscine robotizzate in più rapida crescita in tutto il mondo. Guidato dall'innovazione continua, consente alle persone di perfezionare la vita in piscina e arricchire la loro vita quotidiana. Fondata con la missione di reinventare il trattamento delle piscine attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 545 brevetti/domande di brevetto e può contare su un team costituito per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera di tecnologie di automazione avanzate intuitive, intelligenti e ben progettate. Ispirando un nuovo standard di vita, Beatbot assicura che la propria tecnologia diventi invisibile, restituendo agli utenti il loro tempo, la fiducia e l'orgoglio.

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