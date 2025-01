Beatbot si aggiudica il premio SEAL Business Sustainability Award 2025

Definizione di un nuovo standard per l'innovazione e la responsabilità ambientale nel settore della cura delle piscine

RICHMOND, Texas, 28 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella pulizia robotica di alta gamma delle piscine, è stato insignito del premio SEAL Business Sustainability Award 2025 per il suo rivoluzionario skimmer robotico per piscine, il Beatbot iSkim Ultra. Insignita del prestigioso Sustainable Product Award, questa innovazione è il primo pulitore robotico per piscine ad aver ottenuto questo straordinario riconoscimento, evidenziando l'impegno di Beatbot per l'innovazione e la sostenibilità e fissando un nuovo punto di riferimento nel settore.

I SEAL (Sustainability, Environmental Achievement, and Leadership) Awards sono tra i riconoscimenti più prestigiosi nel campo della sostenibilità e premiano le organizzazioni e i leader che promuovono progressi significativi nelle sfide ambientali più urgenti del mondo. Beatbot è stato ampiamente riconosciuto per la sua capacità di combinare in modo impeccabile un'eccezionale efficienza di pulizia con un'innovazione ecosostenibile, offrendo agli utenti una scelta sostenibile che migliora la qualità della vita e promuove un ambiente più sano.

Innovazione tecnologica cher promuove la sostenibilità

Con un'importante riduzione del consumo di energia, materiali, sostanze chimiche e acqua, Beatbot iSkim Ultra riduce al minimo l'impatto ambientale, ottimizzando al contempo la pulizia. Questo risultato è dovuto principalmente a caratteristiche sostenibili innovative e avanzate, tra cui:

Inoltre, Beatbot iSkim Ultra è dotato di una serie di 20 sensori leader del settore e di una IMU a sei assi ad alte prestazioni, che consentono una scansione precisa e una pianificazione efficiente del percorso. È inoltre dotato delle prime spazzole a doppio rullo del settore e di un cestello extra-large da 9 litri, che garantiscono una pulizia efficiente e completa della piscina, riducendo significativamente la frequenza dei cambi d'acqua e migliorando l'efficienza energetica. Tutte queste innovazioni posizionano Beatbot come azienda leader nel campo della sostenibilità.

Un onore condiviso nella ricerca di un futuro sostenibile

"Siamo profondamente onorati di ricevere un SEAL Award 2025, a dimostrazione del nostro incrollabile impegno verso la sostenibilità e dei continui investimenti nell'innovazione verde", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "Noi di Beatbot crediamo che innovazione e responsabilità vadano di pari passo. Oltre all'iSkim Ultra, innovazioni come l'Amphibious RoboTurtle, presentata al CES, rappresentano solo uno dei tanti percorsi verso un futuro sostenibile. Scegliendo Beatbot, gli utenti non optano semplicemente per una soluzione innovativa per la pulizia delle piscine, ma si uniscono a noi per creare un futuro più sostenibile. Questo riconoscimento non è solo un onore per Beatbot, ma un traguardo condiviso con i nostri utenti, che sono dei veri partner in questo percorso verso un futuro migliore, per il settore e per il mondo in generale."

Guardando al futuro, Beatbot continuerà a lavorare in prima linea insieme a una più ampia comunità di utenti e partner che la pensano come noi, impegnandosi per maggiori innovazioni e possibilità per un futuro sostenibile. Per scoprire le ultime innovazioni di Beatbot, tra cui la serie AquaSense 2 e altre soluzioni ecosostenibili, visitare il sito www.beatbot.com.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico che ridefinisce la cura intelligente delle piscine ed è dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondata da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, l'azienda è in rapida crescita, con sedi in diversi paesi e un forte team di ricerca e sviluppo, che rappresenta il 70% della forza lavoro. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell'acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente la società detiene oltre 216 brevetti (concessi e in fase di richiesta), tra cui 124 brevetti per invenzioni.

