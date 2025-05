Benedetta Tagliabue, rinomata architetta e visionaria del design, terrà l'intervento di apertura alla cerimonia annuale di conferimento delle lauree 2025 al Boston Architectural College

BOSTON, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il Boston Architectural College (BAC) è orgoglioso di annunciare che Benedetta Tagliabue, architetto italiana di fama internazionale e titolare dello studio Benedetta Tagliabue – EMBT Architects, terrà l'intervento di apertura alla cerimonia annuale di conferimento delle lauree del BAC, il 23 maggio 2025. Come riconoscimento del suo profondo contributo all'architettura, all'urbanistica e all'educazione al design a livello mondiale, il BAC le conferirà anche la sua più alta onorificenza: il Dottorato in Design Honoris Causa.

Benedetta è celebre per la sua architettura poetica e profondamente contestuale, che unisce tradizione e innovazione. Ha fondato il suo studio con sede a Barcellona insieme a Enric Miralles nel 1994, durante un periodo di trasformazione per l'ambiente edilizio della città in seguito alle Olimpiadi estive del 1992. Insieme, Tagliabue e Mirales hanno avviato opere significative come il Palazzo del Parlamento scozzese a Edimburgo, la ristrutturazione del Mercato di Santa Caterina a Barcellona e il Municipio di Utrecht nei Paesi Bassi. Dopo la scomparsa di Miralles nel 2000, Benedetta ha portato avanti la loro visione comune, completando i suoi progetti non ancora realizzati ed espandendo la presenza dello studio in Europa e Asia.

Oggi Benedetta Tagliabue – EMBT Architects ha uffici a Barcellona, Shanghai e Parigi, con un team eterogeneo e multiculturale che lavora a progetti in tutto il mondo. I suoi lavori attuali sono la School of Management presso la Fudan University di Shanghai, la progettazione di spazi pubblici ad HafenCity, Amburgo, e stazioni della metropolitana di Parigi e Napoli, tra gli altri. Lo studio è noto per l'approccio collaborativo, la ricerca immersiva sul campo e il profondo rispetto per il contesto, la cultura e la comunità.

Per otto anni Benedetta ha plasmato il dibattito globale sull'eccellenza in qualità di membro della giuria del Premio Pritzker, insieme al giudice della Corte Suprema degli Usa Stephen Breyer, selezionando, tra gli altri, il fu Balkrishna Doshi, BAC Hon. Doc. '21, in 2018. Ha fatto parte anche della giuria del RIBA Stirling Prize.

"Benedetta Tagliabue ci mostra che le idee audaci prendono il volo solo quando atterrano nella vita di una comunità", spiega Mahesh Daas, Presidente del Boston Architectural College. "Il suo lavoro trasforma storie locali in punti di riferimento globali e dimostra che l'eccellenza del design è un ponte, non una vetta. Ciò rispecchia la missione del BAC di assicurare accesso all'eccellenza, aprendo la strada a ogni studente per fondere l'innovazione con l'obiettivo civico. Conferendole il titolo di Dottore in Design honoris causa, invitiamo i nostri laureati a fare lo stesso: create senza paura, ascoltate attentamente e lasciate che l'architettura sia al servizio del mondo".

Benedetta ha ricoperto incarichi di insegnamento presso importanti istituzioni in tutto il mondo, come il ruolo di Louis I. Kahn Visiting Professor a Yale e incarichi di visiting professor a Harvard, alla Columbia e all'ETSAB di Barcellona. Ha ottenuto oltre 100 riconoscimenti internazionali, tra cui il RIBA Stirling Prize, lo Spain's National Architecture Award, il Piranesi Prix de Rome e numerosi riconoscimenti dal Chicago Athenaeum.

La sua filosofia progettuale riflette la convinzione nel potere trasformativo dell'architettura radicata nel luogo, nella storia e nella comunità. Con ogni progetto, Benedetta continua a reinventare il modo in cui l'ambiente costruito può essere utile e fonte di ispirazione.

"Essere parte di questo momento insieme ai laureati del Boston Architectural College è profondamente significativo. Progettare non significa solo dare forma allo spazio, ma anche ascoltare, osservare e costruire con cura. Spero che questi nuovi architetti e designer vadano avanti con curiosità, coraggio e profondo rispetto per il mondo che li circonda", conclude Benedetta.

La cerimonia di laurea del 2025 segna un momento cruciale per la classe dei laureati del BAC – un gruppo eterogeneo di designer emergenti che hanno dimostrato resilienza, creatività e impegno verso un design socialmente e ambientalmente responsabile. La presenza di Benedetta offrirà loro una profonda ispirazione nel loro percorso professionale, esemplificando come l'architettura possa essere culturalmente radicata e al contempo avere un impatto globale. La sua partecipazione non solo onora i loro successi, ma li incoraggia anche a dirigere con empatia, curiosità e profondo rispetto per le comunità che serviranno.

Informazioni sul Boston Architectural College Fondato nel 1889, il Boston Architectural College (BAC) è una delle principali istituzione nella progettazione spaziale, classificata tra le migliori 10 scuole di architettura in America per due anni consecutivi da Niche, su 240 istituzioni a livello nazionale. Nel 2020, il BAC si è classificato al primo posto tra le migliori scuole di specializzazione in architettura per potenziale di guadagno e al quarto posto tra le migliori scuole di architettura che offrono il bachelor negli Stati Uniti da GradReports. Rinomato per il corpo studentesco eterogeneo che rappresenta oltre 54 paesi, il BAC offre bachelor e lauree in architettura, architettura d'interni, architettura del paesaggio e studi di design, insieme a certificati e corsi di formazione continua. La dedizione del BAC alla sua missione di diversificare la professione di progettista si riflette nel suo impegno per l'accessibilità attraverso l'offerta di opzioni di apprendimento in loco o online. Concentrandosi sull'eccellenza della progettazione, sulla formazione esperienziale e sull'impatto nel mondo reale, il BAC promuove una comunità dinamica di docenti e studenti uniti dalla passione di superare i confini della pratica architettonica. In quanto istituzione aperta a tutti coloro che sono spinti a intraprendere una carriera nel design, indipendentemente dal background, il BAC incoraggia gli aspiranti designer a trasformare la loro passione in uno scopo attraverso un apprendimento significativo e basato sulla pratica.

