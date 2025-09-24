BitMine ora possiede più del 2% della fornitura di token ETH mentre si muove verso "l'alchimia del 5%"

Le partecipazioni in criptovalute + liquidità + "moonshot" di BitMine ammontano a 11,4 miliardi di dollari, inclusi 2,416 milioni di token ETH, liquidità non gravata di 345 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

BitMine è il 24° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di trading di 3,5 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

BitMine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per supportare l'obiettivo di BitMine di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi partecipazioni in criptovalute BitMine + liquidità + "moonshot" per un totale di 11,4 miliardi di dollari.

In data 21 settembre alle ore 16:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società sono composte da 2.416.054 ETH a $ 4.497 per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 175 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e liquidità non gravata per 345 milioni di dollari.

Le criptovalute BitMine sono la tesoreria numero 1 per Ethereum e la tesoreria numero 2 a livello globale, dietro Strategy Inc (MSTR), che possiede 638.460 BTC per un valore di $ 74 miliardi. BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"Le partecipazioni in ETH di BitMine superano ora il 2% dell'offerta, mentre ci avviciniamo alla nostra "alchimia del 5%" dell'offerta di ETH. "Ci siamo avvicinati a una quota dell'1% di ETH all'inizio di agosto, quando il titolo di BitMine era a 38 $ (media mobile a 20) e, ora che abbiamo superato il 2%, il prezzo delle azioni di BitMine è ora superiore a 61 $", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di BitMine. "Come abbiamo accennato nel messaggio del nostro Presidente di agosto, la convergenza tra Wall Street che si sposta sulla blockchain e l'intelligenza artificiale/intelligenza artificiale agentica che crea un'economia basata sui token sta creando un superciclo per Ethereum. E la legge di potenza avvantaggia i grandi detentori di ETH, quindi perseguiamo 'l'alchimia del 5%' di ETH."

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto rivoluzionari per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e al 'gold standard' del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei titani iconici di Wall Street e dei sistemi finanziari e di pagamento odierni. Si sono rivelati investimenti migliori dell'oro.

"Continuiamo a credere che Ethereum sarà una delle più grandi macro-valute nei prossimi 10-15 anni", ha continuato Lee. "L'adozione della blockchain da parte di Wall Street e dell'intelligenza artificiale dovrebbe portare a una trasformazione più radicale del sistema finanziario odierno. E la maggior parte di questo avviene su Ethereum".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 3,5 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 21 settembre 2025), classificandosi al 24° posto negli Stati Uniti, dietro Opendoor Technologies (23° posto) e davanti a Eli Lilly (25° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

"BitMine è leader tra i concorrenti nel settore delle criptovalute grazie alla velocità di crescita di NAV per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle nostre azioni", ha dichiarato Lee.

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le linee di business dell'azienda includono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle società quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

