Bybit estende il supporto USDT0 a HyperEVM, Corn e Berachain, sbloccando l'accesso integrato alle stable coin in tutti gli ecosistemi

DUBAI, EAU, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha ampliato il supporto per USDT0, la rete di liquidità unificata per la stable coin più utilizzata al mondo, Tether (USDT), consentendo depositi e prelievi nativi su HyperEVM, Corn e Berachain. Questa iniziativa accelera l'evoluzione del settore verso una liquidità unificata delle stable coin e rafforza l'infrastruttura per una finanza decentralizzata (DeFi) realmente interoperabile.

USDT0, basato sullo standard Omnichain Fungible Token (OFT) di LayerZero, elimina la necessità di ponti frammentati, asset raggruppati e pool di liquidità duplicati. Grazie a questa integrazione Bybit diventa una delle prime importanti piattaforme centralizzate a offrire accesso integrato alle funzionalità native delle stable coin cross-chain su tre degli ecosistemi di livello 1 più innovativi del settore.

Un nuovo standard per la liquidità delle stable coin

L'aggiunta del supporto USDT0 su HyperEVM, Corn e Berachain offre vantaggi cruciali:

USDT0 è già attivo su Arbitrum, Optimism, Unichain e altri, e la sua espansione su HyperEVM, Corn e Berachain ne consolida ulteriormente il ruolo di infrastruttura stable coin di nuova generazione.

Onboarding integrato, premi esclusivi

Per celebrare questo importante traguardo, Bybit ha lanciato una campagna a tempo limitato che offre:

La campagna è valida dal 4 agosto 2025 fino a nuovo avviso.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Informazioni su USDT0

USDT0, la rete di liquidità unificata per USDT, semplifica i movimenti cross-chain senza pool frammentati o ponti complessi. In quanto gateway unificato per l'interoperabilità e l'espansione di USDT, USDT0 semplifica la liquidità cross-chain, migliora l'accessibilità e sblocca nuovi casi d'uso per i possessori di Tether, le aziende e le piattaforme DeFi. Con un focus su efficienza e scalabilità, USDT0 sta ridefinendo il modo in cui USDT opera sulle reti. Per maggiori informazioni visita USDT0.to o seguici su Twitter @USDT0.

