Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin relative al mese di luglio 2025

Metrica Luglio 2025 1 Giugno 2025 1 Numero di Bitcoin prodotti 650,5 450,0 Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno 20,99 15,00 Numero totale di Bitcoin detenuti 2 4.529,7 3.879,2 Hashrate distribuito 50 EH/s 32 EH/s Hashrate operativo medio 3 40,91 EH/s 29,92 EH/s

1. Stimato, non verificato. 2. A fine mese. 3. Media mensile. Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, amministratore delegato e direttore di Cango, ha commentato: "Con l'aggiunta di 18 EH/s alla fine di giugno, il nostro hashrate distribuito è aumentato a 50 EH/s nel mese di luglio, e ci ha consentito di ottenere un aumento del 45% su base mensile nella produzione di Bitcoin, arrivando a 650,5. L'hashrate operativo medio di 40,91 EH/s registrato nell'arco del mese sottolinea la nostra solida efficienza operativa e il significativo potenziale di crescita mentre proseguiamo nella nostra espansione. Questa solida performance non solo dimostra il nostro impegno nell'esecuzione, ma alimenta anche la nostra ambizione di accelerare la produzione futura".

"Con un nuovo team esperto nella gestione ora operativo e con le sempre maggiori partecipazioni in Bitcoin derivanti dalle operazioni di mining, ora ci concentriamo sulla creazione delle basi per la nostra integrazione verticale mirata alla transizione verso un portafoglio più diversificato e resiliente di siti di mining e di infrastrutture energetiche".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società è entrata nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet YE, responsabile comunicazionidi Cango Inc.Email: ir@cangoonline.com

