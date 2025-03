Cattura stili di vita ecologici e vinci fantastici premi: al via la Huawei FusionSolar Creators' Cup

SHENZHEN, Cina, 26 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Quando le telecamere illuminano i pannelli fotovoltaici, emergono interazioni stimolanti tra tecnologia e natura. Il 20 marzo 2025 è stata lanciata la Huawei FusionSolar Creators' Cup, che invita gli installatori di pannelli fotovoltaici di tutto il mondo a presentare progetti creativi. L'evento è stato ideato per dimostrare il valore tecnico, l'effetto estetico e l'impatto positivo degli impianti fotovoltaici e di accumulo di energia (ESS) in contesti residenziali, commerciali e industriali attraverso il linguaggio delle lenti. Il premio più alto vale 100.000 dollari. Le candidature saranno accettate dal 1° aprile al 31 luglio.

Creare le tue storie solariCinque sessioni: catturare il mondo del fotovoltaico e dell'ESS nei tuoi occhi

Registrazione di prodotti fotovoltaici ed ESS con telecamereInvito agli installatori globali a raccontare le loro storie solari

I premi in palio sono "Miglior creazione dell'anno", "Miglior video/immagine dell'anno" e "Scelte migliori del mese". Ai vincitori del premio verranno consegnati trofei e regali personalizzati. Le creazioni devono concentrarsi sui prodotti Huawei FusionSolar. Un video non deve durare più di 5 minuti. Un'immagine deve raccontare una storia e contenere elementi del prodotto. I partecipanti possono partecipare al concorso su YouTube e Facebook e contrassegnare gli argomenti specificati per facilitarne la valutazione.

Gli impianti fotovoltaici continuano a crescere in tutto il mondo, offrendo notevoli opportunità di sviluppo. Gli installatori svolgono un ruolo indispensabile nell'ecosistema del settore del fotovoltaico e non solo mettono in gioco le tecnologie, ma fungono anche da ponte tra i clienti e il settore.

Gli installatori sono invitati a partecipare alla Huawei FusionSolar Creators' Cup e a registrare con le telecamere le loro storie sull'energia solare, nel loro percorso verso un futuro sostenibile.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale Huawei FusionSolar o seguirne l'account ufficiale sui social.https://solar.huawei.com/en/community/huawei-fusionsolar-creators-cup

