Cision annuncia la vendita a Featured.com di Help A Reporter Out (HARO)

CHICAGO, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione e di intelligence sui media, oggi ha annunciato la vendita a Featured.com della sua piattaforma Help A Reporter Out (HARO).

Lanciata originariamente nel 2008, e acquisita da Cision tramite la fusione con Vocus nel 2014, HARO ha fornito a lungo un servizio che metteva in contatto giornalisti e fonti esperte. La vendita di HARO riflette l'attenzione continua di Cision nel rafforzare e investire nella propria suite di prodotti principali, che comprende CisionOne, Brandwatch e PR Newswire (PRN).

"Cision conferma che non offrirà più i servizi Help A Reporter Out, o Connectively, come parte della propria suite di prodotti", ha affermato Jim Daxner, Chief Product Officer e responsabile della strategia di Cision. "Ci concentriamo sullo sviluppo delle nostre piattaforme principali, cioè CisionOne, Brandwatch e PRN, che sono fondamentali per offrire ai nostri clienti soluzioni di comunicazione potenti e integrate".

Dopo il rebranding di HARO in Connectively, nel 2024, e la sua successiva dismissione, Cision ha deciso di cedere questo asset a una parte esterna. Featured.com è risultato il partner ideale per l'acquisizione della proprietà della piattaforma.

L'operazione consente a Cision di concentrare le risorse e gli sforzi di innovazione sulla strategia della sua piattaforma tecnologica principale. Con CisionOne, che fornisce una piattaforma di intelligence sui media di nuova generazione, Brandwatch leader nell'intelligence sui consumatori e nella gestione dei social media e PR Newswire, che si conferma come la più grande rete di distribuzione di comunicati stampa al mondo, Cision continua a impegnarsi per consentire ai professionisti della comunicazione di gestire e misurare in modo efficace l'impatto dei media.

