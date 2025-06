Con il lancio di OptixEdge, Rockwell Automation permette ai clienti di valorizzare il potenziale dei propri dati.

Una soluzione edge gateway avanzata trasforma il modo in cui i dati vengono elaborati, consentendo risparmi in termini di tempo e costi

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio globale di OptixEdge, un'innovativa soluzione edge gateway che trasforma radicalmente il processo di elaborazione dei dati per i clienti del settore industriale.

Benché le macchine intelligenti moderne generino una mole di dati superiore rispetto al passato, l'ultimo State of Smart Manufacturing Report di Rockwell indica che appena il 44% di tali dati trova un utilizzo efficace. Numerose aziende riscontrano problemi che precludono l'impiego di una vasta porzione dei dati a disposizione, inclusi vincoli di rete, questioni di sicurezza o costi di archiviazione. Generalmente, i dati vengono inviati a server cloud remoti per l'elaborazione, ma questo processo può risultare costoso e inefficiente.

OptixEdge offre una risposta concreta a tali problematiche, processando le informazioni nel luogo stesso della loro creazione, ovvero a livello di macchina e in tempo reale. Attraverso il software FactoryTalk® Optix™ di Rockwell, la soluzione si interfaccia con il sistema di controllo per la raccolta, l'analisi e l'invio dei dati al cloud, offrendo la possibilità di monitorare e analizzare i dati relativi a macchine o impianti da più sedi. Il risultato è la possibilità di acquisire informazioni più velocemente, diminuire i costi e avviare processi decisionali informati.

"Grazie a OptixEdge, i clienti possono assumere un controllo inedito sui dati, beneficiando di elevate capacità di calcolo distribuito (edge computing) unite a flessibilità, sicurezza e facilità d'utilizzo", ha spiegato Jessica Morell, software product manager in Rockwell Automation. "Processando i dati nel punto in cui vengono generati, all'origine, OptixEdge offre ai clienti la possibilità di ottenere informazioni strategiche, incrementare l'efficienza e favorire l'innovazione in tutti i processi operativi."

