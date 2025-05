Construmat presenta la trasformazione dell'edilizia verso la sostenibilità

BARCELLONA, Spagna, 14 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Dal 20 al 22 maggio Construmat torna come la principale esposizione spagnola per il settore edile, ampliando il numero di aziende, la presenza internazionale e le dimensioni. Saranno presentate tecnologie, sistemi e materiali volti a promuovere modelli di costruzione più sostenibili ed efficienti. L'evento Fira de Barcelona offrirà anche idee ed esperienze per ridurre l'impatto ambientale del settore, aumentare la digitalizzazione, attrarre persone capaci e affrontare la crisi della carenza di alloggi.

Già alla 24esima edizione, Construmat riunirà a Barcellona oltre 350 espositori da 22 paesi e si prevedono oltre 22.000 visitatori. Rispetto all'anno scorso, l'esposizione ha registrato una crescita del 24% nelle aziende partecipanti e del 15% nello spazio occupato.

Con un'offerta commerciale incentrata sulla sostenibilità e sul miglioramento dell'efficienza, Construmat presenta le ultime novità in fatto di macchinari e utensili, edilizia industrializzata, muri, strutture, facciate e tetti, isolamento, impermeabilizzazione, pianificazione urbana e spazi esterni, progettazione e interior design, pavimenti e rivestimenti, modellazione informativa delle costruzioni (BIM) e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per progetti e costruzioni, cucine, bagni, illuminazione, gestione e cattura dell'energia, installazioni, involucri, carpenteria, serrature e protezione solare, e altro ancora.

Quest'anno l'esposizione ha aumentato la sua presenza internazionale: il 35% dei prodotti e servizi commerciali in mostra proviene dall'estero. Parteciperanno aziende e padiglioni collettivi provenienti da Francia, Germania, Portogallo, Cina, Polonia, Belgio, Austria, Marocco, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Egitto, Andorra, Lituania, Ungheria e Giappone.

La Turchia sarà il Paese ospite, con oltre 20 espositori, principalmente produttori di materiali e macchinari per l'edilizia. Anche la Turchia avrà un posto di rilievo nel programma di attività dell'esposizione, condividendo storie di successo e partecipando a incontri d'affari con una solida delegazione commerciale e istituzionale.

Start-up dirompenti

L'area commerciale ospiterà anche 40 start-up che offrono soluzioni tecnologiche finalizzate a ottimizzare i processi, ridurre i costi e migliorare l'efficienza nel settore edile. Le innovazioni sono molteplici – nanorivestimenti per migliorare la funzionalità e la durabilità dei materiali, sensori per il monitoraggio in tempo reale della resistenza del calcestruzzo e sistemi per l'analisi delle infrastrutture mediante droni e tecnologia 3D. In quest'area si terranno anche discussioni, sessioni di pitching e attività di networking per le start-up che avranno l'opportunità di presentare i propri progetti a possibili investitori, acquirenti e partner.

Congresso, sessioni e workshop

L'esposizione proporrà 120 attività, tra cui spicca il Sustainable Building Congress. Oltre 100 relatori nazionali e internazionali affronteranno argomenti quali l'edilizia sociale a prezzi accessibili, la salubrità degli edifici e la bioabitabilità, nonché le applicazioni pratiche dell'IA in architettura, edilizia e lavori pubblici. Tra i relatori principali figurano gli architetti David Adjaye, Peris + Toral, Stephen Bates e Mohammed Adib.

