COSMETIC 360 SI TERRÀ IL 15-16 OTTOBRE 2025 CON IL MOTTO DI QUEST'ANNO: "PREVISIONI"

PARIGI, 14 luglio 2025 /PRNewswire/ -- L'esposizione internazionale COSMETIC 360, il più importante evento mondiale per le innovazioni e le tendenze nel settore della profumeria e della cosmetica, aprirà la strada al futuro a Parigi, al Carrousel du Louvre, il 15 e 16 ottobre 2025, all'insegna del tema principale: PREVISIONI.

PREVISIONI per una nuova rivoluzione nella scienza, nei processi industriali, nell'ottimizzazione delle prestazioni e nella gestione dell'impatto per la prossima generazione di cosmetici, in un mondo che sta per cambiare radicalmente.

Organizzata da COSMETIC VALLEY, la principale rete mondiale di profumeria e cosmetica e coordinatore dell'industria francese da 30 anni, questa undicesima edizione riunirà 250 espositori da 23 paesi. Si prevede la partecipazione di oltre 5.000 decisori internazionali provenienti da 70 paesi.

L'undicesima edizione di COSMETIC 360: è il momento di prevedere il futuro della cosmetica

Per sviluppare nuove strategie, il settore e i suoi attori dispongono di ingegneria predittiva senza precedenti per anticipare e trasformare, che COSMETIC 360 sfrutterà appieno quest'anno: "Il potere della previsione, che va ben oltre le tendenze, ha già avuto e avrà un profondo impatto sul settore e sull'offerta dei cosmetici", spiega Franckie Béchereau, direttrice generale presso COSMETIC 360.

L'esplorazione dei dati e l'IA, il nuovo spirito creativo e la lungimiranza delle aziende di domani porteranno COSMETIC 360 a immaginare e trasmettere un panorama cosmetico in sintonia con il cambiamento: "Questa sarà la prima volta che ci spingeremo così lontano nella visione del futuro di COSMETIC 360, per una leadership pionieristica nell'innovazione".

Nel 2025, il focus delle previsioni di COSMETIC360 sarà su:

"Il tema delle Previsioni presenta un'entusiasmante dualità. Innanzitutto, dobbiamo prevedere per poter agire subito per innovare e migliorare le soluzioni cosmetiche. In secondo luogo, dobbiamo prevedere per ciò che ci aspetta, proiettando la trasformazione del ruolo dei cosmetici nei nostri stili di vita", sottolinea Béchereau.

La fiera ospiterà anche una zona di ricerca, un villaggio di 36 start up innovative e una zona OEM dedicata alle dimostrazioni industriali.

CONFERENZE "PREVISIONI"

Le conferenze offriranno un panoramica visionaria delle tecnologie che stanno trasformando il settore: formulazione predittiva, IA, simulazione dell'impatto ambientale, rilevamento delle aspettative, gemelli digitali, meccanochimica, neuroni sensoriali...

Le conferenze saranno strutturate in 6 capitoli: IA, ingredienti, formulazione, confezionamento, processo, test.

Questo programma riflette una forte convinzione: "Il pubblico di COSMETIC 360 sarà nutrito dalle nuovissime conoscenze e dalle applicazioni molto concrete offerte dalla prevedibilità", aggiunge Béchereau.

COSMETIC 360, IL CUORE DELL'INNOVAZIONE COSMETICA GLOBALE

Ogni anno COSMETIC 360 si distingue per le sue tecnologie, processi, prodotti e servizi innovativi. Questa esposizione imperdibile, che celebrerà il suo 11° anniversario nel 2025, riunisce decisori e influencer del settore cosmetico mondiale per discutere di materie prime, formulazioni, imballaggi, test e analisi, prodotti finiti, logistica, attrezzature e distribuzione.

"La nostra esposizione si è affermata come vetrina per gli incredibili progressi del settore e COSMETIC 360 è un forte sostenitore dei valori della cosmetica nel 21 o secolo: "utilità universale, benessere umano, responsabilità verso il mondo vivente, libertà creativa e progresso scientifico", conclude Béchereau.

Scopri di più su COSMETIC VALLEY, l'organizzatore dell'esposizione: https://www.cosmetic-valley.com/

Scopri di più su COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2728782/COSMETIC360_Prediction.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2728781/COSMETIC360_Logo.jpg

Contatto per la stampa: Agence BURSONAdrien Alves - adrien.alves@bursonglobal.comFrédérique Lenglen - frederique.lenglen@bursonglobal.com

