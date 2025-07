Dalla Sardegna una tecnologia che cambia le regole del gioco nella gestione delle emergenze DFS AI

SASSARI, Italy, 3 luglio 2025 /PRNewswire/ -- In un'epoca in cui i disastri ambientali si propagano più velocemente della capacità di risposta, una tecnologia sviluppata in Sardegna da Nexim sta attirando attenzione ben oltre i confini nazionali. Si chiama DFS AI – Drone Fire Sentinel AI – ed è molto più di un drone: è una piattaforma intelligente capace di prevenire, individuare e intervenire in scenari critici, anche dove le infrastrutture tradizionali non arrivano.

Nato per proteggere la Sardegna dagli incendi estivi, DFS AI è già operativo e pronto per un'adozione su larga scala. È una sentinella volante che decolla in autonomia da basi alimentate a energia rinnovabile, pattuglia in modo intelligente vaste aree, individua focolai o situazioni di pericolo e trasmette in tempo reale una mappa dinamica ai soccorritori. Tutto questo senza bisogno di rete cellulare, connessioni fisse o complesse infrastrutture a terra. L'intelligenza artificiale è a bordo e agisce in modo autonomo: analizza ciò che vede, prende decisioni operative, suggerisce percorsi e priorità, anche in completa assenza di connessioni cloud.

L'interfaccia è pensata per essere intuitiva. Basta un tablet o uno smartphone per ricevere in pochi secondi la rappresentazione aggiornata della situazione: incendi, persone, ostacoli, veicoli, percorsi sicuri. È integrabile con protezione civile, enti locali, forze dell'ordine e operatori d'emergenza, senza la necessità di modificare i processi esistenti. Le versioni già attive, come DFS-SAR AI per la ricerca e soccorso o DFS-V AI per il monitoraggio vulcanico, dimostrano la versatilità della piattaforma, che può adattarsi a contesti urbani post-catastrofe, missioni umanitarie, aree industriali e ambienti complessi.

Il punto di forza è la rete di comunicazione: DFS AI utilizza un sistema ibrido che combina canali mobili, tecnologia LORA e satelliti in orbita bassa. Questo lo rende capace di operare anche in zone remote, isolati o colpite da blackout. Ogni missione può essere gestita localmente, con elaborazione dei dati a bordo, senza invio a server esterni. È una soluzione concreta, pronta all'uso e installabile in poche settimane.

Non è un progetto sperimentale: DFS AI ha già attirato l'interesse di autorità pubbliche e operatori strategici in Europa, Medio Oriente e Sud America. Nexim è in fase di dialogo con partner istituzionali e tecnologici per l'attivazione di progetti in contesti ad alto rischio, dove la velocità e l'efficienza possono fare la differenza.

Fondata in Sardegna e oggi presente anche a Milano e New York, Nexim applica il proprio know-how nelle reti mission-critical, nella sicurezza e nella connettività per realizzare soluzioni scalabili e operative. DFS AI rappresenta la sintesi tra innovazione e utilità, tra tecnologia e territorio.

Contatto: Alessandra Semino; alessandra.semino@nexim.it; +3902862244

