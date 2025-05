EcoFlow lancia GLACIER Classic: un frigorifero 3 in 1, più intelligente e più portatile

Mantieni quello che serve fresco e organizzato con questo frigorifero-freezer di nuova generazione progettato per l'uso in esterni

DUSSELDORF, Germania, 29 maggio 2025 /PRNewswire/ -- EcoFlow, un'azienda leader nel settore dell'energia portatile e delle soluzioni energetiche rinnovabili, presenta oggi GLACIER Classic, una soluzione portatile 3 in 1 con frigorifero elettrico, freezer e batteria per non rinunciare alla freschezza durante i viaggi estivi.

GLACIER Classic è il frutto di quasi due anni di feedback forniti dagli utenti su EcoFlow GLACIER di prima generazione. Trattandosi della seconda generazione di frigorifero portatili intelligenti di EcoFlow, GLACIER Classic offre significativi miglioramenti in termini di progettazione dello spazio interno, portabilità, capacità disponibili e controllo del rumore, tutte caratteristiche che lo rendono un alleato versatile per campeggio, viaggi in camper e avventure outdoor.

GLACIER Classic si presenta ora come un frigorifero elettrico 3 in 1 con batteria integrata in grado di conservare al fresco gli alimenti durante ogni avventura all'aria aperta. Disponibile in tre dimensioni (35 L, 45 L e 55 L), GLACIER Classic dispone di un alloggiamento per batteria integrata da 298 Wh che consente agli utenti di alimentare il frigorifero senza sacrificare in alcun modo né lo spazio di stoccaggio né le prestazioni di raffreddamento.

GLACIER Classic offre una sintesi perfetta tra capacità e portabilità: pur avendo un ingombro del 30-40% inferiore rispetto ad altri frigoriferi a batteria, può contenere al suo interno fino a 90 bibite in lattina. Con la batteria integrata, GLACIER Classic offre fino a 43 ore di raffreddamento con una singola carica, preservando più a lungo la freschezza di cibi e bevande. Questa grande autonomia rende GLACIER Classic la soluzione ideale non solo per i viaggi off-grid e le avventure all'aperto, ma anche per la spesa giornaliera al supermercato.

Grazie al divisore rimovibile tra le due zone, gli utenti possono scegliere se avvalersi della combinazione frigorifero-freezer o utilizzare un compartimento unico per articoli più ingombranti. Quando non è uso, il divisore può essere conservato ordinatamente nello sportello e può anche fungere da tagliere incorporato. Grazie all'apertura del coperchio da entrambi i lati, accedere al contenuto è sempre semplice, indipendentemente dalla posizione all'interno del veicolo: il massimo quando c'è poco spazio o il cavo di alimentazione è corto.

"GLACIER Classic è stato progettato prestando la massima attenzione agli aspetti apprezzati dai nostri utenti e alle loro richieste", ha sottolineato Yuchen Zhao, Direttore generale di EcoFlow Europe. "Aumentando al massimo la portabilità e la flessibilità, abbiamo creato un frigorifero di ultima generazione che è veramente portatile, wireless, intelligente e pratico da usare in qualsiasi scenario all'aperto."

Disponibilità e vantaggi per primi acquisti

GLACIER Classic è disponibile ai seguenti prezzi:

Prezzi dei set (GLACIER Classic + batteria aggiuntiva):

Dal 29 maggio, i clienti potranno acquistare GLACIER Classic 35 L direttamente su Amazon e sul sito web ufficiale EcoFlow oppure prenotare GLACIER Classic 45 L e 55 L.

I clienti che acquistano un qualsiasi modello di GLACIER Classic o un set GLACIER Classic + batteria aggiuntiva tra il 29 maggio e il 31 luglio riceveranno uno sconto di 100 € nel contesto di un'esclusiva offerta early bird.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un fornitore leader di soluzioni energetiche ecosostenibili, che porta avanti l'impegno di dare energia a un mondo nuovo. Fin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si è prefissa l'obiettivo di fare da APRIPISTA nel settore, offrendo a privati e famiglie soluzioni di alimentazione per la casa, per le attività all'aperto e l'utilizzo in viaggio all'insegna della flessibilità, dell'innovazione, dell'affidabilità, della semplicità e dell'attenzione al dettaglio. Con un centro di produzione intelligente in Cina e sedi negli Stati Uniti, in Germania e Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 5 milioni di utenti in 140 mercati in tutto il mondo. Per saperne di più, visita il sito https://www.ecoflow.com/it.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2697722/image_5016319_27197105.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ecoflow-lancia-glacier-classic-un-frigorifero-3-in-1-piu-intelligente-e-piu-portatile-302466972.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire