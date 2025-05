EES Europe 2025: Sunwoda Energy presenta soluzioni innovative per l'accumulo energia per un futuro sostenibile

MONACODI BAVIERA, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy ha raggiunto un traguardo importante all'EES Europe 2025, la maggior fiera europea e internazionale dedicata alle batterie e ai sistemi di accumulo energia, presentando diverse innovazioni rivoluzionarie. Tra queste il lancio del suo sistema di accumulo energia con raffreddamento a liquido da 6,528 MWh, alimentato dalle nuove celle ad alta capacità da 625 Ah di Sunwoda e da un ESS C&I da 179 kWh. L'azienda ha inoltre presentato soluzioni di accumulo energia con sua produzione verticalmente integrata che coprono l'intera filiera, dalle celle e dai pacchi batteria ai sistemi integrati, rafforzando il proprio impegno nel promuovere la tecnologia delle batterie ad alta capacità per un futuro sostenibile.

Le rivoluzionarie innovazioni ESS di Sunwoda Energy

Al centro del nuovo lancio c'era NoahX 3.0 di Sunwoda Energy Sistema ESS a raffreddamento liquido da 6,528 MWh, dotato di celle batteria LFP a performance elevate da 625 Ah che garantiscono oltre 15.000 cicli e una durata utile di 25 anni. Il sistema integra il bilanciamento attivo basato sull'AI per ottimizzare la coerenza di carica/scarica e l'efficienza complessiva. Grazie alla protezione antincendio multistrato, all'elevata densità energetica (430+Wh/L) e alla capacità di funzionare in ambienti estremi da -30°C a 55°C, NoahX 3.0 è progettato per rispondere alle esigenze di accumulo energia su scala industriale di prossima generazione.

Inoltre Sunwoda Energy ha presentato il suo OASIS A180 179kWh C&I ESS, che offre un design compatto, un'implementazione flessibile e funzionalità di gestione energetica intelligente per applicazioni C&I in Europa.

L'azienda ha inoltre presentato una gamma completa di soluzioni integrate per l'accumulo energia, tra cui celle per batterie (280 Ah, 314 Ah, 625 Ah), ESS su scala industriale (5 MWh), ESS per uso civile e industriale (215 kWh) ed ESS residenziale (5-120 kWh), sottolineando le sue complete capacità di produzione verticalmente integrata.

Sunwoda Energy: scelto dai partner, definito dalla qualità

In occasione della fiera, Sunwoda Energy ha rafforzato la propria leadership europea attraverso partnership con leader del settore quali SMA, Krannich Solar, Solarmarkt, Energy3000 Solar, Wagner Solar e altri. Queste collaborazioni dimostrano la capacità dell'azienda di fornire soluzioni di accumulo energia scalabili e con performance elevate, come dimostrano le implementazioni di successo in tutta Europa, garantendo affidabilità nelle applicazioni chiave.

Grazie ai quasi 30 anni di esperienza nella produzione del Sunwoda Group, le capacità end-to-end dell'azienda, dalle celle batteria ai sistemi integrati, incarnano il suo impegno nel "realizzare ogni batteria con cura" e garantire "la garanzia della qualità per tutti". Questi punti di forza consentono a Sunwoda Energy di mantenere un rigoroso controllo qualità, e al contempo di fornire soluzioni su misura che soddisfano le esigenze globali e mantengono i più elevati standard di sicurezza.

Entro la fine del 2024, la capacità installata cumulativa globale di Sunwoda Energy ha superato i 19 GWh. Grazie al riconoscimento come produttore di altissimo livello da parte di BloombergNEF, l'azienda continua a guidare la transizione energetica verde dell'Europa e a consolidare la propria posizione come uno dei leader mondiali nello sviluppo di energia sostenibile.

Informazioni su Sunwoda Energy Sunwoda Energy, sfruttando quasi 30 anni di esperienza nella produzione di batterie della società madre Sunwoda Electronic Co., Ltd. (codice azionario: SZ300207), è un fornitore di soluzioni di accumulo energia per l'intera filiera industriale specializzato in tecnologie di integrazione e applicazione di sistemi di accumulo basati sulle batterie al litio. Grazie alla competenza nelle celle, PACK, BMS, EMS e integrazione di sistemi, l'azienda fornisce soluzioni integrate di accumulo energia per applicazioni su scala industriale, commerciale e residenziale, nonché energia di rete ed energia intelligente, per guidare l'innovazione verso un futuro energetico più sostenibile. Per maggiori informazioni visitare www.sunwodaenergy.com.

