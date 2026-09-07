EZVIZ rivela la prossima direzione verso la sicurezza domestica intelligente senza confini e ultraflessibile con le sue fotocamere a batteria a doppia e tripla lente e le innovazioni AI all'IFA 2026

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 7 settembre 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ attira ancora una volta l'attenzione globale sulla tecnologia domestica intelligente all'IFA nella sala 1.2, ridefinendo le frontiere con le sue nuove innovazioni basate sull'intelligenza artificiale e le applicazioni sistematiche per le case europee. Tra i nuovi lanci, le fotocamere a batteria di punta si sono rivelate particolarmente accattivanti per l'integrazione di configurazioni di obiettivi rivoluzionarie, design pluripremiato, funzionalità avanzata e facilità d'uso.

Essendo uno dei primi marchi del settore a sviluppare fotocamere a batteria come categoria indipendente, i nuovi modelli EZVIZ presentano obiettivi doppi e persino tripli, che rimangono rari nel mercato attuale. In particolare, tutti cercano di combinare i vantaggi della registrazione AOV 24/7 a risparmio energetico, della connettività di rete stabile, della portabilità e della ricarica solare.

"Questo segna un nuovo capitolo nella sicurezza intelligente, in cui le fotocamere a batteria non sono più un supplemento, compromesso alle fotocamere cablate, ma una scelta equivalente o persino più avanzata per scenari più ampi", ha dichiarato Jasmine Zhu, Product Manager di EZVIZ Europe. "Quando le famiglie europee scelgono una fotocamera a batteria EZVIZ, vogliamo che abbiano piena fiducia nel fatto che possa offrire una visione più ampia, durare più a lungo e proteggere meglio, senza preoccuparsi di aree mancanti, registrazioni perse o manutenzione intensiva".

La serie di batterie a doppia lente 3K, che include la CB30 Dual e la più avanzata CB60 Dual, rappresenta un inizio ambizioso, secondo Zhu. Dotata di base magnetica e design resistente alle intemperie, la nuova serie a doppia lente sfuma il confine tra protezione interna ed esterna, estendendo la flessibilità dalle abitazioni agli utenti in movimento. Facilmente installabile ovunque senza fori o montaggi complicati, la CB30 Dual offre una vista a 180° priva di punti ciechi con copertura di rilevamento più ampia, mentre la CB60 Dual spinge i limiti con copertura panoramica, zoom fino a 8x e connettività Wi-Fi e 4G.

Oltre a questa serie, EZVIZ completa anche la popolare gamma 9c Dual e la serie 90f Triple con opzioni alimentate a batteria, premiate con l'IFA Innovation Award. Riprendendo l'interazione a doppia lente per catturare sia scene ampie sia primi piani con chiarezza 3K giorno e notte, la CB9c Dual garantisce tranquillità con registrazione continua e manutenzione minima grazie alla ricarica solare. Il modello di fascia alta HB90f Triple porta il suo zoom ibrido 12x e la copertura senza angoli morti, grazie al design a tre lenti e tre motori, un passo oltre, con alimentazione a batteria wireless, pannello solare incluso e connettività 4G oltre al Wi‑Fi. La protezione efficace è resa possibile dal riconoscimento facciale AI on‑device, che filtra le informazioni indesiderate.

Questa capacità di innovare, basata su una profonda comprensione delle esigenze e delle sfide quotidiane, si estende a una vasta gamma di categorie di prodotto presso lo stand esperienziale di 193 m2 di EZVIZ all'IFA. Oltre alle fotocamere, l'azienda ha sviluppato cinque aree di prodotto interconnesse per dimostrare la sua leadership nei sistemi di ingresso smart e nei piani di sicurezza domestica basati su AI, ispirando nuove idee per uno stile di vita più intelligente con robot per la pulizia ed elettronica indossabile.

Per ulteriori innovazioni di sicurezza domestica EZVIZ, visita lo stand online di EZVIZ.

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