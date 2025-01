Govee, al salone CES 2025, annuncia una nuova tecnologia di illuminazione per esperienze di vita di alto livello

LAS VEGAS, 6 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondiale nell'illuminazione d'ambiente intelligente, presenta le sue ultime innovazioni al CES 2025, stand 51916, Venetian Expo. Con il tema "Porta il colore nella vita quotidiana", Govee si propone di creare esperienze di illuminazione personalizzate e immersive che favoriscono la connessione con gli utenti, sia a livello pratico che emotivo, rendendo più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

Illuminazione creativa per spazi personalizzati:

Porta il colore nella vita quotidiana con le novità per l'illuminazione d'ambiente targate Govee

L'illuminazione è essenziale nella vita di tutti i giorni e ne influenza ogni aspetto, dalla produttività all'espressione personale. Oltre alla luce bianca per la vita quotidiana, anche la luce colorata è importante per creare atmosfere e sensazioni che rendono più piacevole l'intrattenimento domestico.

Integrazione basata sull'AI di illuminazione e materia leader di settore

Govee rivoluziona le esperienze di illuminazione con AI Lighting Bot di Govee, un avanzato sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare effetti luce estremamente personalizzati. Dotato di un modello autoaddestrato su larga scala con 12 miliardi di parametri e di un innovativo algoritmo di regolazione del colore, offre un'accuratezza eccezionale ed effetti luce AI dinamici, perfetti sia per l'illuminazione lineare che per quella delle superfici. Grazie a un'interfaccia intuitiva e alla capacità di generare e personalizzare rapidamente effetti luce AI in un solo secondo, la tecnologia AI Lighting Bot offre una flessibilità creativa senza paragoni. Sempre più prodotti Govee ora supportano lo standard Matter, per un'integrazione semplice con i principali sistemi di domotica.

Informazioni su Govee

Dal 2017 Govee rivoluziona l'esperienza di ambienti in cui si vive intelligenti con soluzioni di illuminazione d'ambiente innovative, efficienti e pratiche per l'intera casa. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne e oltre, l'illuminazione intelligente di Govee non è solo incredibile dal punto di vista visivo, ma trasforma i momenti quotidiani in esperienze di luce personalizzate e coinvolgenti. Abbracciando l'idea secondo cui "L'illuminazione può essere divertente", Govee si impegna a portare un'illuminazione vivace in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utenti, sia a livello pratico che emotivo, e a rendere più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

