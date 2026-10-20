HNS 2026 | Huawei e le organizzazioni settoriali rilasciano un white paper tecnico e standard sulle reti di campus intelligenti di alta qualità a 10 Gbps in Europa

FIRENZE, Italia, 20 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Allo Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026), Huawei, insieme alle organizzazioni e ai pionieri settoriali globali, ha pubblicato il white paper tecnico e standard sulle reti di campus intelligenti di alta qualità a 10 Gbps (il "white paper"). Destinato a settori quali i servizi pubblici, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la produzione, il white paper delinea gli obiettivi di costruzione, i quadri di capacità e le soluzioni di riferimento per la costruzione di reti dei campus sicure e intelligenti a 10 Gbps per oggi e per domani.

Tra i principali partecipanti si annoverano David Chen, vicepresidente di Campus Network Domain di Huawei; Wei Qing, direttore dell'Enterprise Solutions Department di Huawei in Italia; Philippe Breuils, CEO per il Sud Europa di Wifirst; Rui Aguiar, presidente di Networld Europe; e George Polyzos, presidente della Datacom Industry Association.

Il white paper definisce sei capacità fondamentali: rete autonoma, banda ultralarga a 10 Gbps, connettività diffusa, esperienza deterministica, risparmio energetico e sicurezza completa. Sottolinea come costruire infrastrutture di campus intelligenti di nuova generazione con tecnologie avanzate come il coordinamento di punti di accesso multipli, il rilevamento Wi-Fi intelligente, la collaborazione di rete intelligente e il modello di sicurezza zero trust.

Huawei ha lanciato la propria soluzione Stellar Intelligent Campus Network aggiornata in occasione della Intelligent Campus Innovation Session. Nel discorso di benvenuto, Gibbs Wang, presidente del Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales Department di Huawei, ha dichiarato: "L'Europa sta rapidamente entrando nell'era intelligente. La trasformazione digitale non è solo una tendenza, ma è diventata una reale necessità per ogni settore. La soluzione Stellar Intelligent Campus Network di Huawei soddisfa questo obiettivo costruendo una base di rete di campus più performante, più sicura e più intelligente per consentire gli aggiornamenti di produttività delle imprese industriali europee".

Alex Sun, vicepresidente del Campus Network Domain all'interno della Data Communication Product Line di Huawei, ha sottolineato: "È arrivata l'era dell'intelligenza, che spinge le reti dei campus ad evolversi da infrastrutture di connessione a infrastrutture intelligenti. Per tenere il passo, la soluzione Stellar Intelligent Campus Network di Huawei offre wireless superveloce, sicurezza completa e autonomia di rete, aiutando i clienti a costruire reti di campus superveloci, sicure, verdi e intelligenti".

I punti salienti della soluzione di Huawei includono:

Guardando al futuro, Huawei collaborerà con innovatori europei, organizzazioni del settore e partner ecosistemici per implementare i concetti e le tecnologie del white paper in più scenari di campus, aiutando così i clienti a costruire reti di campus intelligenti di qualità superiore, più sostenibili e di più facile manutenzione.

Consultare il white paper completo qui: link

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