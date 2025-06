Huawei e SchneiTec commissionano il primo progetto di accumulo di energia grid-forming certificato TÜV SÜD al mondo

SHANGHAI, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, in collaborazione con SchneiTec, ha commissionato con successo in Cambogia il primo progetto di accumulo di energia grid-forming certificato TÜV SÜD, segnando una pietra miliare fondamentale nella transizione del Paese verso un futuro energetico sostenibile. In qualità di fornitore leader di soluzioni energetiche nella regione, in passato SchneiTec ha sviluppato il più grande impianto di energia solare della Cambogia.

Il progetto di accumulo di energia da 12 MWh recentemente completato include un banco di prova da 2 MWh dedicato alla convalida della tecnologia ESS Smart String Grid-Forming di Huawei. Il sistema ha dimostrato le sue eccezionali capacità nello stabilizzare la rete sia in scenari off-grid che in scenari con rete debole, facilitando la perfetta integrazione di fonti energetiche rinnovabili intermittenti. Il progetto ha ricevuto l'autorevole certificazione TÜV SÜD, che ha così sancito la prima implementazione di un ESS grid-forming in Cambogia e ha gettato solide basi per la futura espansione della capacità e per lo sviluppo di infrastrutture energetiche su larga scala.

Il progetto è stato testato congiuntamente da TÜV SÜD, SchneiTec e Huawei Digital Power. TÜV SÜD, rinomato a livello mondiale per i suoi rigorosi standard nei test e nelle certificazioni delle tecnologie energetiche, ha verificato le principali capacità tecniche dello Smart String Grid-Forming ESS di Huawei, tra cui la risposta all'inerzia, la capacità di superare tensioni elevate/basse, il supporto della frequenza e le prestazioni in caso di sovraccarico.

Punti chiave dei test principali:

Questa verifica indipendente della tecnologia ESS grid-forming di Huawei rappresenta la prima convalida in loco all'estero del sistema, nel pieno rispetto degli standard internazionali, tra cui IEC, China National Standards, UK Grid Code e gli standard VDE tedeschi.

L'ottenimento della certificazione TÜV SÜD dimostra che la tecnologia grid-forming ESS di Huawei soddisfa i parametri di riferimento riconosciuti a livello mondiale per la gestione dell'energia e la stabilità della rete. Questo traguardo non solo segna un risultato importante nel percorso di sviluppo tecnologico di Huawei Digital Power, ma rappresenta anche un momento fondamentale nell'evoluzione dell'innovazione nel settore energetico.

La proficua collaborazione tra Huawei Digital Power e SchneiTec segna un importante passo avanti nella transizione della Cambogia verso le energie rinnovabili. Con l'avanzare della tabella di marcia della Cambogia per le energie rinnovabili, Huawei Digital Power continuerà a promuovere l'innovazione, offrendo soluzioni stabili, scalabili e affidabili per soddisfare la crescente domanda di energia elettrica sostenibile del Paese e supportando il progresso della sua infrastruttura energetica.

