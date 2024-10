Huawei lancia Xinghe Intelligent Network, per promuovere un'Europa digitale e intelligente

MONACODI BAVIERA, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il 30 settembre 2024 Monaco di Baviera, in Germania, ha ospitato la riuscita tappa europea dell'Huawei Network Summit 2024 incentrata sul tema "Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence" (Xinghe Intelligent Network, amplificare l'intelligenza industriale). Steven Zhao, vicepresidente della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, nel corso dell'evento ha annunciato più di 20 nuovissime offerte di Xinghe Intelligent Network per promuovere lo sviluppo digitale e delle tecnologie intelligenti in Europa.

Molti paesi europei stanno muovendo attivamente i primi passi verso un futuro intelligente. La Germania, ad esempio, ha annunciato la sua strategia sull'intelligenza artificiale nel 2017, con previsioni di almeno 1,6 miliardi di euro di investimenti in soluzioni intelligenti entro il 2025. Nel 2021 la Francia ha aggiornato la propria strategia nazionale pianificando investimenti per circa 2,5 miliardi di euro in soluzioni intelligenti nell'ambito di Francia 2030.

Per stare al passo con l'era del Net5.5G, Huawei ha lanciato Xinghe Intelligent Network, sempre in prima linea nello sviluppo del settore delle comunicazioni dati.

Le principali offerte includono Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus e Xinghe Intelligent Network Security.

Ma non solo: Huawei Data Communication nel primo semestre del 2024 ha annunciato servizi più professionali e intelligenti per i mercati commerciali globali a seguito del lancio di otto soluzioni specifiche per il settore. Xing Nav Mate di Huawei, ad esempio, offre funzionalità simili a quelle di Huawei Certified ICT Expert (HCIE) in ogni momento della giornata, aiutando a completare facilmente la pianificazione, la configurazione e l'ottimizzazione della rete tramite semplici interazioni.

Per i mercati globali della distribuzione, Huawei Data Communication ha integrato funzionalità più intelligenti nella piattaforma Huawei eKit SME Network basata sul cloud, per fornire una gamma di servizi intelligenti gratuiti nel corso dell'intero ciclo di vita. In particolare, le interfacce utente (UI) sono state aggiornate alla versione 2.0 per una maggiore facilità d'uso, aiutando le PMI ad adottare con facilità soluzioni intelligenti.

Il mondo si trova ora in una fase critica del passaggio dalla digitalizzazione all'intelligenza. Per rispondere a questa esigenza, Huawei continuerà ad aggiornare e far evolvere l'offerta Xinghe Intelligent Network verso la prossima generazione, aiutando tutti i settori nella transazione verso l'era delle soluzioni intelligenti.

