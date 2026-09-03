Huawei presenta i prodotti di nuova generazione all'evento globale di lancio "Chase the Wild" a Monaco di Baviera

MONACO DI BAVIERA, 3 settembre 2026 /PRNewswire/ — Il 2 settembre Huawei ha dato il via all'evento globale di lancio di prodotti innovativi «Chase the Wild», tenutosi presso lo SHOWPALAST di Monaco di Baviera, in Germania. Huawei ha presentato un ampio portafoglio di nuovi dispositivi di punta in quattro categorie chiave: indossabili intelligenti, tablet, smartphone e audio. L'evento ha sottolineato l'impegno di Huawei a integrare in modo impeccabile la tecnologia intelligente nella vita quotidiana, consentendo agli utenti di perseguire le proprie passioni con libertà e vitalità.

Wild è vitalità allo stato puro: galoppare in libertà, osare senza esitazioni. Wild è tecnologia per tutti: un potere invisibile accanto a te. Wild è la scintilla della passione: gioia ed espressione di sé senza limiti. La società ha sottolineato che i suoi ultimi prodotti sono progettati per diventare estensioni naturali della vita degli utenti, sia che stiano esplorando l'ambiente esterno, documentando le loro avventure o liberando nuovo potenziale creativo.

Prendendo il centro della scena, la serie HUAWEI WATCH GT 7 ridefinisce la categoria degli smartwatch sportivi con aggiornamenti completi in termini di design, funzionalità outdoor, gestione della salute e durata della batteria. La serie presenta il nuovo cinturino EasyCross. Il modello GT 7 è disponibile nelle versioni da 46 mm e 41 mm con otto opzioni di colore, mentre il GT 7 Pro offre tre colorazioni e incorpora una lunetta in ceramica nanotecnologica e un telaio centrale in lega di titanio per una maggiore resistenza, Per gli appassionati di sport, la serie GT 7 introduce il primo rilevamento delle curve basato sul polso e il rilevamento G-Force, oltre alla nuova modalità indoor snow e alla mappatura sciistica outdoor che copre più di 3.000 resort in tutto il mondo. Le funzioni dedicate al ciclismo includono ora la pianificazione degli itinerari in salita, gli avvisi relativi alla pendenza e le segnalazioni delle curve strette. Sul fronte della salute, l'aggiornamento di Health Insights offre nuove funzioni come il punteggio di preparazione fisica e l'analisi intelligente della salute, fornendo raccomandazioni di benessere più chiare e praticabili.

Dopo un anno di pausa, lo smartwatch di punta versatile HUAWEI WATCH 6 Series torna in Europa. Con design intelligente, modalità di allenamento avanzate e analisi basata sull'intelligenza artificiale, l'orologio supporta chiamate, navigazione e funzioni di pagamento indipendenti. Le funzionalità Enhanced Health Glance[i], Health Insights[ii] e Healthy Living[iii] rendono la gestione proattiva della salute più intuitiva che mai.

Huawei ha anche lanciato ufficialmente HUAWEI WATCH D3, un monitor di pressione sanguigna di nuova generazione che ha ottenuto la certificazione medica europea CE-MDR. Il dispositivo ora supporta la misurazione della pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio, insieme a promemoria intelligenti, offrendo una gestione più completa della pressione sanguigna direttamente dal polso. Questo rappresenta un significativo passo avanti per Huawei nell'ambito della salute digitale.

Per la produttività e la creatività, Huawei ha introdotto il HUAWEI MatePad Pro da 12 pollici, un tablet di punta che misura solo 4,7 mm di spessore e pesa 454 grammi. È dotato di un display PaperMatte OLED flessibile da 12 pollici, abbinato alla conversione di voce in testo basata su AI, ottimizzazione della scrittura a mano basata su AI e gesti aerei con stilo, consentendo agli utenti di creare senza sforzo in qualsiasi momento e ovunque. Sul fronte audio, Huawei ha lanciato la serie HUAWEI FreeBuds Neo, progettata per lo stile di vita moderno, con un design innovativo e un suono immersivo. Nel segmento smartphone, la serie HUAWEI nova 16s ha debuttato con un'esperienza rinnovata, evidenziata da eccezionali capacità di fotografia di ritratto.

A chiusura dell'evento, Huawei ha annunciato l'apertura a livello globale dell'edizione 2026 di «GoPaint», l'iniziativa internazionale dedicata alla creatività, che quest'anno introduce la nuova categoria «Easy Creation» per incoraggiare una partecipazione più ampia all'espressione artistica. Huawei ha ribadito la sua missione di servire i consumatori globali con innovazioni all'avanguardia, esplorando come la tecnologia possa diventare un compagno sempre presente nella ricerca della passione e della scoperta.

[i] La funzione non è destinata ad uso medico. I risultati sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamenti medici. [ii] La funzione non è destinata a uso medico. I risultati sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamenti medici. [Iii] La funzione non è destinata a uso medico. I risultati sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamenti medici.

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