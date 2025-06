I robot per la pulizia delle piscine Beatbot vincono altri due premi di design globali

BERLINO, 14 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia all'avanguardia per la pulizia robotica delle piscine, ha annunciato oggi che i suoi innovativi robot per la pulizia delle piscine sono stati insigniti di altri due prestigiosi premi internazionali di design: il Red Dot Award e l'A' Design Award. Dopo l'annuncio ufficiale degli iF e Muse Design Awards di marzo, questi ultimi riconoscimenti consolidano ulteriormente la leadership di Beatbot nella progettazione dei prodotti, nella tecnologia avanzata e nell'innovazione incentrata sull'utente nel settore della cura intelligente delle piscine.

Design e tecnologia pluripremiati

I robot per la pulizia delle piscine Beatbot hanno ottenuto riconoscimenti da due degli istituti di design più rispettati al mondo per la loro progettazione innovativa e per il design accurato:

Questi prestigiosi riconoscimenti premiano le innovazioni rivoluzionarie di Beatbot nel settore, tra cui la prima applicazione del rivestimento IMR di livello automobilistico per protezione UV e durata superiori, un design biomimetico a guscio di tartaruga che ottimizza l'idrodinamica per la massima efficienza di pulizia, e la nostra filosofia Calm Technology, che dà priorità a esperienze utente intuitive e incentrate sulle persone.

Le nuove funzionalità migliorano le prestazioni pluripremiate

Forte di questa eccellenza pluripremiata, Beatbot introduce nuovi aggiornamenti rivoluzionari per prodotti selezionati, disponibili ora tramite aggiornamento over-the-air (OTA) con l'app Beatbot:

Combatti il caldo con i saldi estivi di Beatbot

Beatbot è lieta di annunciare i suoi saldi estivi, offrendo ai clienti fino al 30% di sconto sui suoi robot avanzati per la pulizia delle piscine. Valida da ora fino al 22 giugno, la promozione si applica agli acquisti effettuati su Beatbot.com e tramite il negozio ufficiale Amazon di Beatbot. Grazie al lavoro instancabile di Beatbot in background, gli utenti possono godersi al massimo l'estate mantenendo la piscina pulita e splendente per tutta la stagione.

Per richieste da parte dei media, contattare eu_marketing@beatbot.com.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare come il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2710427/Beatbot_Pool_Cleaning_Robots_Win_Top_Global_Design_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg

